Unfallflucht auf dem Parkplatz Am Freibad – Grauer BMW beschädigt

Biedenkopf

Der Besitzer stellte seinen grauen 5er BMW am Dienstag, 22. November, um 07.45 Uhr ordnungsgemäß auf einer der gekennzeichneten Flächen des Parkplatzes Am Freibad zwischen zwei bereits dort stehenden Autos ab. Neben der Fahrerseite stand zu dieser Zeit ein größeres weißes Fahrzeug. Als der BMW-Fahrer um 10.15 Uhr zurückkehrte stand statt des weißen Autos ein braunes dort und an seinem BMW war an der Fahrerseite hinten an Kotflügel und Radkasten ein frischer Unfallschaden. Die Verursachung durch den braunen Pkw ließ sich ausschließen, sodass mutmaßlich das weiße Auto beim Ausparken mit dem grauen BMW kollidierte. Der verantwortliche Fahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer hat am Dienstag zwischen 07.45 und 10.15 Uhr auf dem Parkplatz am Freibad ein entsprechendes Ausparkmanöver beobachtet? Wer hat den Unfall gesehen oder gehört und kann nähere Angaben zum verursachenden Auto und dessen Fahrer oder Fahrerin machen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Vier Einbrüche in Gewerbebetriebe (Bezug: Presseinformation vom 21. November)

Am zurückliegenden Wochenende, zwischen Samstag und Montag, 19 bis 21. November) gab es gleich vier Einbrüche in Gewerbebetriebe. Ein Tatzusammenhang ist durchaus möglich, steht aber derzeit nicht sicher fest. Die Kripo Marburg bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen.

Die Tatorte waren ein Getränkemarkt in der Afföllerstraße, zwei Firmen in einem Gebäude in der Neuen Kasseler Straße unmittelbar neben dem Bahnhof und ein Gastronomiebetrieb im Kulturzentrum Waggonhalle in der Rudolf Bultmann-Straße. Der Getränkemarkt war dabei sogar zwei Mal Ziel der Einbrecher. Der erste Einbruch war von Donnerstag auf Freitag, der zweite dann zwischen 20.30 Uhr am Samstag und 07.25 Uhr am Montag, 21. November. Der oder die Täter nutzten in beiden Fällen das Baugerüst und stiegen durch ein höhergelegenes, aufgebrochenes Klappfenster in den Getränkemarkt in der Afföllerstraße ein. Bei beiden Taten wurden sämtliche Räume betraten und durchwühlt. Geld lag nach dem ersten Einbruch beim zweiten dann nicht mehr im Geschäft. Nach ersten Prüfungen fehlen nach der zweiten Tat Tabakwaren.

Die Tatzeit der Einbrüche in der Neuen Kasseler Straße liegen zwischen 18.30 Uhr am Samstag und 11 Uhr am Montag, 21. November. Ausgehend von einem Tatzusammenhang ließe sich diese Tatzeit einschränken auf den Sonntag, 20. November zwischen 11 und 16.45 Uhr. In beiden Betrieben durchsuchten der oder die Täter die Räume und das Mobiliar und stahlen das Bargeld und Behältnisse, in denen sich eventuell Bargeld befinden könnte. Zumindest in einem Fall steht fest, dass der Einstieg durch eine aufgebrochene Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes erfolgte. Den Spuren nach benutzten die Einbrecher ein Brecheisen. Die Art und Weise des Zugangs in das andere Geschäft steht nicht fest.

Im Kulturzentrum erfolgte der Einstieg in die Gaststätte über ein aufgebrochenes Dachfenster, d.h. der oder die Täter kletterten zunächst mal auf das Gebäudedach. Auch hier durchsuchten der oder die Täter die Räume nach Bargeld. Sie stahlen dazu auch verschlossene Behältnisse, in denen sich möglicherweise Geld befindet. Der Einbruch war in der Nacht von Sonntag auf Montag, 21. November, zwischen 23.30 und 08.30 Uhr. Der Gesamtschaden bei den vier Einbrüchen beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Wer hat zu den genannten Zeiten an den Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat die Kletterpartien auf dem Gerüst oder auf dem Dach des Kulturzentrums gesehen?

Sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 40.

Neustadt – Einbrecher erbeuten Schmuck, Uhren und Geld

Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Eichsfelder Straße erbeuteten der oder die Täter Schmuck, Uhren und Geld im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Aufgrund des Zurücklassens bereits bereitgestellter Beute, gehen die Ermittler derzeit von einer überstürzten Flucht durch auftauchende Zeugen aus. Wer war zur Tatzeit am Montag, 21. November, zwischen 16.30 und 19.30 Uhr, in der Eichsfelder Straße? Wem sind dort Personen und /oder Fahrzeuge aufgefallen? Möglicherweise erfolgte der Transport der Beute in einem Kissenbezug und fiel dadurch auf. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 oder auch an den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 0173 5809693.

Niedereisenhausen – Einbruch gescheitert

In der Straße Im Grund scheiterte ein Einbruch in einen Betrieb. Der oder die Täter versuchten durch eine Schlossmanipulation die Tür zu öffnen, schafften dies aber nicht und flüchteten letztlich ohne Beute. Der versuchte Einbruch war zwischen 08.50 Uhr am Sonntag und 08.10 Uhr am Montag, 21. November. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge rund um den Tatort gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Kirchhain

Am frühen Mittag, am Montag, 21. November, um kurz vor 12 Uhr, saß ein 26 Jahre alter Mann am Steuer seines Autos, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Drogentest bei der Kontrolle in der Dresdener Straße reagierte positiv auf THC. Für den Mann endete die Autofahrt mit der Kontrolle. Die Polizei veranlasste zudem die notwendige Blutprobe.

Marburg

Nach dem Ergebnis des Drogentests fuhr ein 20 Jahre junger Mann ein Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Fahrt endete mit der Kontrolle auf der B 3 am Dienstag, 22. November, um 08.50 Uhr. Die Polizei veranlasste zudem eine Blutprobe.

Breidenbach

Die Polizei Biedenkopf überprüfte am Montag, 21. November, um 22.15 Uhr in einem Breidenbacher Ortsteil einen schwarzen Pkw und den 30 Jahre alten Fahrer. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Drogentest reagierte auf den Wirkstoff THC. Auch für den Mann endete die Fahrt mit der Kontrolle und die Begegnung mit der Polizei nach der Blutprobe.

Neustadt – Außenspiegel abgetreten

In der Nacht zum Montag, 21. November, um 00.30 Uhr, hörten Zeugen einen lauten Schlag bzw. ein lautes Geräusch aus der Richtung eines geparkten Autos. Als man den in der Willingshäuser Straße geparkten roten Pkw näher betrachtete, bemerkte man dann den Schaden am Außenspiegel auf der Beifahrerseite. Es sieht ganz so aus, als habe man den Spiegel beim Vorbeigehen abgeschlagen oder abgetreten. Personen haben die Zeugen nicht gesehen. Eine weiteren gleichartige Sachbeschädigung passierte in der Ritterstraße. Die Fahrerin hatte den betroffenen blauen Pkw am Freitag, 18. November, um 16 Uhr ordnungsgemäß vor dem Anwesen Ritterstraße 4 nahe dem Haus der Vereine abgestellt und den beschädigten linken Außenspiegel am Montag, 21. November, um 08.15 Uhr bemerkt. Ob es einen Zusammenhang der Taten gibt, steht derzeit nicht fest.

Wer war zu den relevanten Tatzeiten in der Ritterstraße oder in der Willingshäuser Straße unterwegs? Wem sind dort Personen aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 0173 5809693.

Stadtallendorf – Audi Q 5 verkratzt

Die Polizei ermittelt nach dem mutwilligen Verkratzen eines schwarzen Audi Q 5 wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Das Auto parkte zur Tatzeit am Montag, 21. November, zwischen 06 und 09 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Weserstraße. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Autoaufbruch oder Diebstahl gescheitert

Liegt tatsächlich „nur“ eine Sachbeschädigung vor oder scheiterte der versuchte Diebstahl aus einem Auto oder gar der Autodiebstahl selbst? Was der Täter hier tatsächlich beabsichtigte, steht natürlich nicht fest. Tatsache ist jedoch, dass vermutlich durch ein extremes Reißen am Türgriff ein Sachschaden entstand. Betroffen war die hintere Tür auf der Fahrerseite. Die ließ sich nach der Tat nicht mehr öffnen. Der braune Nissan Qashqai stand zur Tatzeit zwischen 07 Uhr am Samstag und 14 Uhr am Sonntag, 20. November auf dem Messeparkplatz in der Afföllerstraße. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt – Unfall beim Ausparken vor der Bäckerei

Am Montagmorgen (21. November), gegen 07.30 Uhr, beobachtete der Fahrer eines Mercedes Kombi aus der Bäckerei in der Ringstraße heraus das Ausparkmanöver eines dunklen Autos, welches zuvor neben seinem Kombi stand. Bevor der Mercedesfahrer wieder in sein Fahrzeug stieg, bemerkte er einen Schaden an der Felge seines linken Hinterrades. Wer hat das Ausparkmanöver beobachtet? Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann nähere Angaben zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Gladenbach-Weidenhausen – Unfallflucht – Verursacher benutzte Gehweg – Schaden an weißem VW Bus

Die Spuren auf der Beifahrerseite des weißen VW Busses (T5 oder T6), eine Delle am hinteren Kotflügel und Kratzer entlang der Seite, deuten definitiv auf eine Kollision, möglicherweise verursacht durch ein Zweirad hin. Der VW Bus parkte zur Unfallzeit zwischen 17 Uhr am Samstag und 10.50 Uhr am Sonntag, 20. November, ordnungsgemäß am rechten Straßenrand in der Mühlstraße. Der Verursacher benutzte nach den unfallspuren den Gehweg und kollidierte beim Vorbeifahren mit dem VW Bus. Der Verursacher hinterließ weder eine Nachricht noch rief er die Polizei. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.