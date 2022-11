Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der A4

Wildeck. Am Dienstag (22.11.), gegen 2 Uhr, ereignete sich auf der Bundesautobahn 4 – zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Wildeck-Hönebach – ein Verkehrsunfall, bei dem hoher Sachschaden entstand.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus dem Erzgebirgskreis mit seinem Sattelzug den rechten Fahrstreifen der zweispurigen A4 in Fahrtrichtung Osten. In Höhe des Betriebskilometers 340,250 kam der Fahrer aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der dortigen Schutzplanke und wurde im Anschluss von dieser abgewiesen. Der Fahrer schaffte es danach seinen Sattelzug auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen zu bringen.

Die Zugmaschine wurde bei dem Unfall im Frontbereich erheblich beschädigt. Auch die Schutzplanke wurde aus der Halterung gerissen und verkeilte sich in der Folge unter dem Auflieger, welcher dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Zum Unfallzeitpunkt war der Sattelzug mit circa zehn Tonnen Sammelgut beladen. Die Ladung wurde bei dem Verkehrsunfall nicht beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich.

Während der ersten Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde vor diesem Hintergrund ab Friedewald umgeleitet und anschließend für weitere circa fünf Stunden einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Bei der Absicherung der Unfallstelle sowie der Umleitung unterstützte die Autobahnmeisterei Hönebach. Auch die Feuerwehr Bad Hersfeld war vor Ort und sicherte auslaufende Betriebsstoffe.

Absperrmaterialien von Baustelle entwendet

Freiensteinau. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Sonntag (20.11.) verschiedene Absperrmaterialien im Gesamtwert von rund 3.300 Euro von einer Baustelle in der Scheuerwaldstraße in Gunzenau. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mücke. Durch unbekannte Täter wurden insgesamt vier Elemente eines Gitterzaunes, welcher sich auf der rückwärtigen Seite des Edeka-Marktes in der Bahnhofstraße in Mücke befand, mit einem unbekanntem Schneidewerkzeug durchtrennt. Durch die entstandene Öffnung gelangten die Täter in einen Lagerbereich für Transportbehältnisse. Dort entwendeten sie, auf unbekannte Art und Weise, insgesamt 330 grüne Leergutgemüsekisten (Gesamtwert ca. 1273,-EUR), die auf vier Rollcontainern zusammengelegt waren. Anschließend konnten die Täter unerkannt vom Tatort in unbekannte Richtung flüchten. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de