Wiesbaden: Die Polizei-News

Ehepaar in Wohnhaus überfallen,

Wiesbaden, Nerotal, 21.11.2022, 18.50 Uhr bis 19.05 Uhr,

(pl)Am Montagabend ist ein Ehepaar im gemeinsamen Wohnhaus in der Straße

„Nerotal“ von zwei unbekannten Tätern überfallen worden. Die beiden Räuber

hatten die heimkehrende Ehefrau gegen 18.50 Uhr vor der Haustür überrumpelt und

ins Haus gedrängt. Im weiteren Verlauf gingen die Täter rabiat gegen die Frau

sowie ihren im Wohnhaus befindlichen Ehemann vor. Der Geschädigte erlitt leichte

Verletzungen und wurde ambulant behandelt. Die nach Bekanntwerden des Vorfalls

direkt eingeleitete polizeiliche Fahndung nach den flüchtigen Räubern verlief

ohne Erfolg. Die Täter wurden als ca. 1,75-1,80 Meter groß sowie kräftig

beschrieben. Beide sollen maskiert gewesen sein und dunkle Oberbekleidung, eine

Jeans sowie eine Baseballmütze samt Kapuze getragen haben. Hinweise zu der Tat

oder den Tätern erbittet die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345-0.

Zwei Wohnungen von Einbrechern angegangen, Wiesbaden, Eckernfördestraße,

21.11.2022, 07.30 Uhr bis 14.00 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Eckernfördestraße wurden am Montag zwei

Wohnungen von Einbrechern angegangen. Die Täter verschafften sich zwischen 07.30

Uhr und 14.00 Uhr Zugang zum Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und machten sich

an den Eingangstüren der beiden betroffenen Wohnungen zu schaffen. Während eine

Tür den Aufhebelversuchen standhielt, gelang es den Tätern die andere Tür zu

öffnen und aus den Wohnräumen diverse Schmuckstücke zu entwenden. Im Tatzeitraum

wurde im Haus eine verdächtige männliche Person wahrgenommen. Der Mann soll ca.

60-65 Jahre alt sowie 1,65-1,75 Meter groß gewesen sein und eine normale Statur

sowie ein ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Angelutensilien und Campingkocher aus Keller gestohlen, Mainz-Kastel,

Ludwigsplatz, 19.11.2022, 10.00 Uhr bis 21.11.2022, 11.30 Uhr,

(pl)Einbrecher haben zwischen Samstagvormittag und Montagvormittag aus dem

Keller eines Mehrfamilienhauses am Ludwigsplatz diverse Angelutensilien und

einen Campingkocher gestohlen. Die Täter verschafften sich auf bislang

unbekannte Weise Zugang zum Kellergeschoss des Gebäudes. Dort brachen sie dann

in zwei Kellerverschläge ein, schnappten sich das Diebesgut und ergriffen

hiermit unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Betrüger nehmen Kontakt auf – Polizei informiert,

Hohenstein, Montag, 21.11.2022

(fh)Am Montag wurde eine Frau aus dem Rheingau-Taunus-Kreis von dreisten

Betrügern um ihr Geld gebracht. Die Hohensteinerin erhielt von einer ihr

unbekannten Telefonnummer über den Messengerdienst „WhatsApp“ eine

Kurznachricht. In dieser gab sich das Gegenüber als ihr Sohn aus und bat um eine

finanzielle Unterstützung. Im weiteren Verlauf kam es zu der Überweisung einer

vierstelligen Summe.

Hier die Betrugsmasche im Detail: Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon

beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie

ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem kaputten Handy, weshalb sie

eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines

Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und

erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen

Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für

sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Kind

zu kommunizieren, tätigten die drei Geschädigten Überweisungen und mussten

später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen waren. Die Polizei rät:

Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten

gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder

einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu

übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann

verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an

fremde Personen.

Vereinsheim aufgebrochen, Walluf, Werftstraße, Montag, 21.11.2022, 22:00 Uhr

bis Dienstag, 22.11.2022, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in ein Wallufer

Vereinsheim ein und leerten dort einen Tresor. Zunächst näherten sich die

Einbrecher dem in der Werftstraße gelegenen Vereinshaus und hebelten ein Fenster

auf. Nachdem sie sich so Zutritt zu einem Lagerraum verschafft hatten, entnahmen

sie Bargeld aus einem Tresor und suchten im Anschluss das Weite.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 mit

der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Einbrecher gehen leer aus, Idstein, Albrechtstraße, Freitag, 18.11.2022,

16:00 Uhr bis 17:45 Uhr

(fh)Vergangenen Freitag sind Einbrecher in eine Idsteiner Wohnung eingebrochen.

Zwischen 16:00 Uhr und 17:45 Uhr begaben sich die Täter zu einem

Mehrfamilienhaus in der Albrechtstraße und hebelten die Balkontür einer

Erdgeschosswohnung auf. Ersten Ermittlungen zufolge hielten sich die Täter in

der Wohnung auf, wurden jedoch durch die Anwesenheit der Bewohnerin verschreckt.

Ohne an Beute gelangt zu sein, traten sie die Flucht an.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.