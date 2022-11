Drogen im Straßenverkehr

Frankenthal (ots) – Im Rahmen einer Kontrollstelle am Montag 21.11.2022 gegen 16.00 Ur, durch Beamte der Polizei Frankenthal in der Mahlastraße wurde ein 22-jähriger Mann aus Frankenthal mit seinem Pkw kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Aufffallerscheinungen fest.

Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amfetamin. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

2x Fahrzeug aufgebrochen

Frankenthal (ots) – In der Zeit vom 16.11.-18.11.22 wurden im Stadtgebiet 2 Fahrzeuge aufgebrochen. Sowohl ein in der Mahlastraße abgestelltes Firmenfahrzeug, sowie ein Firmenfahrzeug in der Eichendorfstraße wurden im genannten Zeitraum angegangen. In einem Fall gelang es den bislang unbekannten Tätern Werkzeug in Höhe von mehreren hundert Euro zu entwenden, bei dem zweiten Fahrzeug machten die Täter keine Beute. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.