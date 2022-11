Landau: Die Polizei-News

Auseinandersetzung zwischen Mann und Frau

Landau (ots) – Am Sonntag 20.11.2022 gegen 10:30 Uhr, kam es am Busbahnhof in Landau zwischen einem Mann und einer Frau zu einer Auseinandersetzung. Als die Frau damit begann, um Hilfe zu rufen, wurden Passanten auf den Vorfall aufmerksam und mischten sich in die Situation ein. Hierauf verließ der Mann die Örtlichkeit.

Von beiden Personen sind die Personalien bekannt. Die Polizei sucht im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme Passanten, die die Vorfälle zur besagten Zeit beobachtet haben.

Zeugen werden daher gebeten, sich mit hiesiger Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06341/2870 oder via E-Mail pilandau@polizei.rlp.de mit der Polizei in Landau in Verbindung zu setzen.

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Landau (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Südpfalz vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Enkeltrick, falscher Polizeibeamter, Schockanrufe handeln könnte. Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte. Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an die örtliche Polizeidienststelle. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da.