Neustadt: Der Weg der Weinlegenden – die großen Namen der nationalen und der internationalen Weinwelt vereint in Neustadt an der Weinstraße

Neustadt an der Weinstraße – „Es ist ein Segen, dass der Weg der Weinlegenden geschaffen wurde“, so Ilka Lindemann, Chefredakteurin von Meiningers Weinwelt. Im Beisein von Oberbürgermeister Marc Weigel wurden heute zwei weitere Koryphäen auf dem „Weg der Weinlegenden“ verewigt. Die Vertreter der prämierten Weingüter Gaja aus Barbaresco in Piemont und Dönnhoff aus Oberhausen an der Nahe zeigten sich beeindruckt, nun ein Teil der Weinlegenden-Familie zu sein.

„Die Fortsetzung des „Weg der Weinlegenden“ ist ein ganz besonderer Anlass und ein Ereignis, worauf ich mich jedes Jahr sehr freue“, so Oberbürgermeistert Marc Weigel. „Der Weg vereint Weingüter, die die Weinbranche international prägen und Spitzenprodukte hervorbringen“, betonte er.

Seit 2016 werden jährlich zwei herausragende Weingüter zu Neustadter Weinlegenden ernannt, eines aus Deutschland und eines aus der großen weiten Welt. Sie werden jeweils mit einer von Bildhauer Bernhard Mathäss gestalteten Bronzeplatte geehrt. Diese wird zwischen dem Daniel-Meininger-Platz vor dem Saalbau und dem Rathaus in den Asphalt der Fußgängerzone eingelassen.

Die Idee zum Weg der Weinlegenden stammt von Christoph Meininger. Er absolvierte sein Studium in den USA. Vom „Walk of Fame“, „Walk of Rock ́n roll“ oder „Walk of Jazz und Blues“ ließ sich der Inhaber des Meininger Verlags inspirieren und schnell wurde klar, auch Neustadt an der Weinstraße benötigt einen besonderen „Walk“. Neustadts Weg hin zu einer Weinmetropole nimmt mit jedem Jahr mehr Gestalt an. Aktuell schmücken 12 Tafeln die historische Altstadt. Die neuen Tafeln sind in der Kellereistraße (neben der Buchhandlung Osiander und dem Schmuck- und Uhrengeschäft Artefact) zu finden.

Informationen zu den geehrten Weingütern:

Angelo Gaja

Barbaresco, Piemont

Angelo Gaja ist die größte lebende Ikone der italienischen Weinwelt. Ein ebenso mutiger wie tatkräftiger Visionär, der nie davor zurück scheute, auch mit Traditionen zu brechen. Angelo Gaja übernahm 1961 im Alter von 21 Jahren das Weingut in Barbaresco von seinem Vater und revolutionierte in den 1970er- und 1980er-Jahren die Weinwelt des Piemonts, startete später auch neue Projekte in der Toskana und inzwischen sogar am Ätna in Sizilien. Insbesondere seine Barbaresco-Weine genießen Weltruhm. Inzwischen hat mit den Töchtern Gaia und Rossana und Sohn Giovanni die nächste Generation das Tagesgeschäft in die Hand genommen und setzt die Arbeit ihres Vaters mit ebenso großem Engagement fort.

Weingut Dönnhoff

Oberhausen, Nahe

Helmut Dönnhoff ist einer der ganz großen Weinlegenden Deutschlands. 1971 übernahm er den Familienbetrieb in Oberhausen im Nahetal und machte ihn zu einem der strahlenden Aushängeschilder der deutschen Rieslingwelt. Ihm gelang wie keinem zweiten der Spagat, sowohl große trockene als auch rest- und edelsüße Rieslinge von Weltformat zu erzeugen. Inzwischen wird der Betrieb mit aktuell 28 Hektar Weinbergen von Cornelius Dönnhoff geleitet, der jedoch schon seit 15 Jahren für die Weinbereitung verantwortlich zeichnet. Seine großen Gewächse von Spitzenlagen zwischen Bad Kreuznach und Schlossböckelheim gehören zu den besten der Republik. Das Weingut Dönnhoff ist ein leuchtendes Beispiel für einen gelungenen Generationswechsel ohne stilistische Brüche, aber auch ohne Stagnation.

Neues Format der Führung „Neustadts Weg der Weinlegenden – legendäre Weingüter und ihre Weine“

Wer mehr über den „Weg der Weinlegenden“, dessen Hintergründe oder die ausgezeichneten Winzerinnen und Winzer erfahren möchte, hat in diesem Jahr noch einmal die Chance dazu. Zum letzten Mal findet am 3. Dezember die Weinlegendenführung, die seitens der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH, angeboten wird, statt. Ab kommendem Jahr können sich Weininteressierte in einem neuen Format auf die Spuren der Weinlegenden begeben.

Kultur- und Weinbotschafterin Barbara Fröhlich-Zeller wird die Führung gemeinsam mit Ihren Kolleginnen Anika Kost und Kerstin Bach im Zeitraum von März bis November anbieten. Los geht es an jedem vierten Samstag im Monat um 16 Uhr.

Termine:

25. März 2023

22. April 2023

27. Mai 2023

24. Juni 2023

22. Juli 2023

26. August 2023

23. September 2023

28. Oktober 2023

25. November 2023

Weitere Informationen gibt es unter

https://www.neustadt.eu/WegderWeinlegenden