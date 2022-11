Verkehrsbehinderungen nach Frontalzusammenstoß

Speyer (ots) – Am Montag 21.11.2022 um kurz nach 07 Uhr befuhr eine 19-Jährige aus Rheinhessen mit ihrem PKW die Landauer Straße in Fahrtrichtung Römerberg und bog nach links auf die Abfahrt zur B39 ab. Die 19-Jährige übersah beim Abbiegen den bevorrechtigten PKW einer 49-Jährigen aus Baden-Württemberg, der ihr auf der Landauer Straße entgegenkam. Infolgedessen kollidierten die Fahrzeuge frontal.

Durch die Wucht des Aufpralls lösten an beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Die 49-Jährige und ihr 58-jähriger Beifahrer erlitten Prellungen und Schmerzen im Brustbereich. Der Rettungsdienst verbrachte sie beide in ein Krankenhaus. Die 19-Jährige und ihr 21-jähriger Beifahrer trugen lediglich leichte Verletzungen davon und lehnten eine Verbringung in ein Krankenhaus ab.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von ca. 35.000 Euro und sie waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizeibeamten verständigten die Feuerwehr zwecks Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe sowie einen Abschleppdienst, der die Unfallfahrzeuge abschleppte.

Die Aufnahme des Verkehrsunfalls bedingte eine Teilsperrung der Fahrbahn der Landauer Straße und die Ableitung des Berufsverkehrs. Hierdurch entstanden Verkehrsbehinderungen bis ca. 08:45 Uhr. Polizeibeamte beobachteten währenddessen acht Fahrzeugführer beim Wenden ihrer Fahrzeuge im Auffahrtsbereich bzw. beim Umfahren der Absperrung und leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Auffahrunfall auf B9, Airbags verhindern schlimmere Verletzungen

Römerberg (ots) – Am 21.11.2022 gegen 14 Uhr befuhr ein 56-jähriger LKW-Fahrer die B9 in Richtung Germersheim. Hinter ihm fuhr ein 42-Jähriger in seinem PKW und hinter diesem fuhr ein 33-Jähriger in seinem PKW. Auf Höhe der Ausfahrt Römerberg / Dudenhofen musste der LKW aufgrund stockenden Verkehrs im Baustellenbereich verkehrsbedingt bremsen. Der 42-Jährige bremste ebenfalls.

Der 33-Jährige schaffte es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen, fuhr auf das Heck des vor ihm fahrenden PKW auf und schob diesen auf das Heck des LKW. Der Aufprall war so heftig, dass die Airbags am PKW des 33-Jährigen auslösten. Beide PKW waren stark ineinander verkeilt. Beide PKW-Fahrer erlitten Nackenschmerzen, weshalb sie der Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Der Schaden am Auflieger des LKW liegt bei lediglich ca. 500 Euro. An den beiden PKW entstand hingegen wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von ca. 20.000 Euro. Die Polizeibeamten verständigten die Feuerwehr und den LBM sowie einen Abschleppdienst, um eine gefahrlose Unfallaufnahme und Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten PKW zu gewährleisten.

Während der Unfallaufnahme musste die B9 etwa eine Stunde voll gesperrt werden.