Einbruch in Reiterhof

Mainz-Ebersheim (ots) – In der Zeit zwischen Freitagabend 18.11.2022 um 21 Uhr und Samstagmorgen 19.11.2022 um 05 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in den Sattelraum eines Reiterhofs einzubrechen. Die Täter hebelten die Tür zu dem Materialraum auf und beschädigten diese. Entwendet wurde nach aktuellem Kenntnisstand nichts.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

BMW-Lenkräder gestohlen

Mainz-Neustadt (ots) – Zu gleich mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Mainzer Neustadt. Insgesamt 4 Meldungen erreichten die Polizei zu entwendeten Lenkrädern. In allen Fällen handelte es sich um die Marke BMW. An 2 Fahrzeugen wurden Fenster eingeschlagen, um in den Innenraum zu gelangen.

Möglicherweise konnten die unbekannten Täter die anderen Fahrzeuge mittels elektronischer Vorrichtung öffnen, indem sie die Funkfernbedienung des Schlüssels simuliert haben. Durch die Mainzer Kriminalpolizei konnten an bzw. in den Autos Spuren gesichert werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz-Hartenberg-Münchfeld, Katalysator geklaut

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots) – Erst durch laute Geräusche während der Fahrt bemerkt eine Frau aus Mainz am Montagmorgen, dass an ihrem Auto, einem Opel Astra, der Katalysator fehlt. Bislang unbekannte Täter entfernten diesen, vermutlich in der Nacht, vom Auto der Mainzerin.

Als möglichen Tatzeitraum gibt die Halterin des Autos den 17.11.-21.11.2022 an. Der Opel war in dieser Zeit in der Fritz-Olhof-Straße in Mainz, auf dem Stellplatz eines Mehrfamilienhauses geparkt. Sollten Anwohner in der Nacht verdächtige Personen oder Werkzeuggeräusche wahrnehmen, melden Sie dies bitte der nächsten Polizeidienstelle oder über den Polizeinotruf 110.

Erneuter Betrug per SMS / WhatsApp

Mainz (ots) – Am Montag, den 21.11.2022 kam es in Mainz erneut zu einem Betrug via SMS, bei dem eine 64-jährige Frau aus Mainz um eine vierstellige Summe betrogen wurde.

Wie die Mainzer Polizei bereits in der Vergangenheit berichtete, kam es in den letzten Wochen mehrfach zu Betrugsversuchen mit der bekannten Masche per SMS oder Messangerdiensten wie zB WhatsApp.

Geschädigte werden hierbei von den Betrügern über WhatsApp oder SMS angeschrieben, wobei sich die Täter als Sohn oder Tochter ausgeben. Ein typisches Beispiel: “Hallo Mama, ich habe eine neue Handynummer, weil mein Handy kaputt ist.” Im weiteren Chatverlauf kommt es dann in der Regel dazu, dass durch den vermeintlichen Sohn bzw. die vermeintliche Tochter mitgeteilt wird, dass er/sie eine dringende Überweisung tätigen müsste, dies aber aus verschiedenen Gründen, beispielsweise wegen des angeblichen Verlustes oder der Beschädigung des Handys aktuell nicht könne. Die Geschädigten werden dann gebeten, diese Überweisung für den Sohn/die Tochter auszuführen. Meist wird darauf gedrängt, die Überweisung als Echtzeitüberweisung zu tägigen. Die Bankdaten des Geldempfängers werden den Geschädigten ebenfalls per WhatsApp oder SMS übermittelt.

Im aktuellen Fall aus Mainz gaben sich die Täter wie oben beschrieben mittels unbekannter Nummer als Sohn der 64-jährigen Mainzerin aus und brachten die Frau dazu, einen vierstelligen Betrag zu überweisen. Auch der Aufforderung ein Bild der durchgeführten Überweisung zu senden, kam die Frau nach. Sie schickte dieses allerdings nicht nur an die Nummer der Betrüger, sondern versehentlich auch an die Nummer ihres echten Sohnes. Dieser meldete sich unmittelbar darauf bei seiner Mutter und der Betrug flog auf. Ein noch größerer finanzieller Schaden konnte dadurch vermutlich verhindert werden.

Die Polizei rät daher dringend:

Tätigen Sie niemals eine Überweisung nur auf Grund von Nachrichtenaustausch per SMS oder WhatsApp.

Setzen Sie sich in jedem Fall immer persönlich mit Ihren echten Angehörigen in Verbindung. Auch wenn Sie diese nicht direkt erreichen, lassen sie sich in keinem Fall unter Druck setzen und zu einer vorschnellen Überweisung verleiten.

Melden sie sich im Zweifel bei der nächsten Polizeidienstelle oder beziehen Sie eine Person ihres Vertrauens mit ein.

Sensibilisieren Sie Ihre Angehörigen hinsichtlich der oben genannten Betrugsmasche und Vorgehensweise.

Kreis Mainz-Bingen

Vollsperrung der L425 zwischen Harxheim und Mommenheim

Harxheim (ots) – Am Freitag 25.11.2022 wird es in der Zeit zwischen 19-21 Uhr zu einer geplanten Vollsperrung auf der L 425 zwischen Harxheim und Mommenheim kommen. Eine Umleitung über Mainz-Ebersheim und Zornheim wird ausgeschildert sein.

Zusätzlich wird die Ausfahrt Steigstraße und die Ausfahrt Bahnhofstraße in Harxheim beschildert werden.