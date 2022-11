Parkschein gelöst und beklaut

Kaiserslautern (ots) – Ihr unverschlossenes Auto wurde einer 54-Jährigen am Montag 21.11.2022 zum Verhängnis. Während sie lediglich kurz einen Parkschein lösen wollte, blieb ihr Auto unverschlossen zurück. Ein Dieb nutzte die sich bietende Gelegenheit, öffnete rasch die Beifahrertür und stahl den auf dem Beifahrersitz abgestellten Rucksack der Frau.

Die 54-Jährige kam dem Unbekannten nicht hinterher. Die Polizei appelliert, das Auto auch stets bei kurzem Halt abzuschließen.

Gesucht werden nun Zeugen, die am 22.11.2022 in der Pfründnerstraße um 12:20 Uhr einen kleinen, schwarz gekleideten Mann mit südländischem Aussehen gesehen haben. Hinweise können an die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gemeldet werden. |cjh

Waffenfund bei Drogendurchsuchung

Kreis Kaiserslautern (ots) – Polizeibeamte vollstreckten am Montag 21.11.2022 einen Durchsuchungsbeschluss bei einem 24-Jährigen in der Verbandsgemeinde Landstuhl. Die Einsatzkräfte fanden neben einer kleineren Menge illegaler Drogen auch zwei verbotene Messer sowie einen Wurfstern. Da der junge Mann selbst nicht anwesend war, wohnte seine Mutter der Durchsuchung bei.

Die Gegenstände wird er später zu Hause nicht mehr vorfinden, da die Polizisten sie sichergestellt haben. Der Mann muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes und des Verstoßes gegen das Waffengesetz stellen. |cjh

Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein 42-jähriger Autofahrer hat am späten Montag 21.11.2022 für Aufsehen gesorgt. Nachdem er an einer Tankstelle einen Mitarbeiter anpöbelte, fuhr er mit seinem Auto davon. Der Angestellte meldete daraufhin den sichtlich alkoholisierten Mann der Polizei. Die Fahndungsmaßnahmen der ausgesandten Polizeikräfte führte zum Erfolg:

An einer anderen Tankstelle im Stadtgebiet wird er von einer Streife bei seinem Auto angetroffen und kontrolliert. Nachdem der 42-Jährige in einen Atemalkoholtest einwilligte und hierbei 2,44 Promille “pustete”, wurde er zur Blutprobe gebeten.

Zu allem Überdruss war dies nicht die erste polizeibekannte Trunkenheitsfahrt des Mannes, der zudem keinen Führerschein besitzt. Um weiteren Vergehen vorzubeugen, wird sein Fahrzeugschlüssel von den Polizisten sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr. |cjh

Schwarzer Audi gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein Audi-Fahrer soll am Montagmorgen auf dem Parkplatz des Adam Opel Werks einen Verkehrsunfall verursacht haben und geflohen sein. Laut einem Zeugen sei der Unbekannte viel zu schnell von der Von-Miller-Straße auf den Parkplatz gefahren und dort mit einem stehenden LKW kollidiert.

Anstatt seinen Pflichten nachzukommen, flüchtete der Unfallverursacher ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Der vermutlich an der Fahrerseite stark beschädigte schwarze Audi verlor bei dem Aufprall zudem eine Radzierblende.

Gesucht werden Zeugen, denen das Auto des Unfallverursachers aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter Tel: 0631/369-2250 entgegen. |cjh

Verkehrsunfallflucht IKEA Parkplatz

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag 21.11.2022 auf dem Ikea Parkplatz einen Verkehrsunfall gesehen haben. Zwischen 13-15:15 Uhr schrammte flüchtige Verursacher das Heck des geparkten Autos einer 54-Jährigen und entfernte sich, ohne die Polizei zu informieren.

Als die Geschädigte ihren Einkauf beendet hatte, musste sie einen Schaden von etwa 1.000 Euro an ihrem Fahrzeug feststellen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, Hinweise unter der Tel: 0631/369-2250 an die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 weiterzugeben. |cjh

Überfall – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag 21.11.2022 einen Überfall in der Eichenstraße beobachtet haben. Eine 78-jährige Frau ging gegen 18:15 Uhr zu ihrem Auto in Höhe der Hausnummer 20, als sich 3 unbekannte männliche Personen aus der Wiesenstraße näherten. Als sie die hintere Tür des Pkws öffnete, drängte einer der Männer sie zur Seite und schnappte sich ihre Handtasche vom Rücksitz.

Im Anschluss flohen die Drei in Richtung Barbarossaring. Die Frau erlitt einen Schock. In der schwarzen Lederhandhandtasche befanden sich zwei Geldbörsen mit diversen Bank- und Versicherungskarten, dem Personalausweis und einem 3-stelligen Bargeldbetrag, sowie ein Smartphone.

Die 78-Jährige konnte nur einen der Täter beschreiben:

Dieser war circa 1,80 Meter groß, schlank, dunkelhäutig und zwischen 20-25 Jahre alt. Er trug eine schwarze Jacke mit weißen Ärmeln und weißer Kapuze.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Einbruch in Gaststätte

Kaiserslautern (ots) – Eine Gaststätte in der Richard-Wagner-Straße ist zum Ziel von Einbrechern geworden. Unbekannte Täter verschafften sich am zwischen Sonntag um Mitternacht und Montag, 10 Uhr, gewaltsam Zugang. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld und alkoholische Getränke.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Tel: 0631/396-2620 mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern Kontakt aufzunehmen. |elz

Abstand unterschritten, rechts überholt und zu schnell unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Am Montag 21.11.2022 fiel der Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste auf der BAB 6 ein 23-jähriger AUDI-Fahrer auf, der zunächst den notwendigen Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden deutlich unterschritt. Bei der anschließenden Nachfahrt mit dem zivilen Videomessfahrzeug, wurden weitere eklatante Verstöße gegen das Abstandsgebot dokumentiert. In der anschließenden Baustelle kam es dann sogar zum verbotswidrigen Rechtsüberholen und einer mehrfachen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Es wurde bei Messungen im 80er-Bereich Geschwindigkeiten von 135 km/h bzw. im 60er-Bereich von 105 km/h beweiskräftig dokumentiert. Der Streckenabschnitt auf der Lautertalbrücke, wurde von dem jungen Fahrer mit über 250 km/h befahren. Der Fahrer konnte anschließend von den Beamten auf einem nahegelegenen Autohof einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Hierbei zeigte sich der junge Mann nach Vorführung der Videosequenzen teilweise einsichtig und entschuldigte sich für seine gefährliche Fahrweise. Auf den 23-jährigen Saarländer kommen nun neben einem Fahrverbot auch ein Bußgeld im vierstelligen Bereich zu.

Kreis Kaiserslautern

Wanderarbeiter mit Erlaubnis?

Otterbach (ots) – Eine besorgte Frau meldet der Polizei am Montag 21.11.2022 mehrere irische Arbeiter vor ihrem Grundstück. Die 3 Englisch sprechenden Männer bieten ihr eine Grundstücksreinigung an. Da sie bereits viel von Betrugsfällen in diesem Arbeitsfeld gehört hat, ist sie sich unsicher. Kurz darauf überprüft eine Polizeistreife die Gewerbekarte der Männer.

Sie ist gültig und die 3 Iren dürfen weiterarbeiten. Die Polizei empfiehlt, bei wandernden Arbeitern stets die erforderliche Gewerbekarte auf ihre Gültigkeit zu überprüfen. Bei Zweifeln kontaktieren Sie das zuständige Ordnungs- oder Gewerbeamt oder die Polizei. |cjh