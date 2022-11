Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte nach Kontrolle

Heidelberg-Weststadt (ots) – Am Montag 21.11.2022 gegen 15:40 Uhr, wurde die Polizei zu einer randalierenden männlichen Person in einem Einkaufsmarkt in der Kurfürsten-Anlage gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich der 39-Jährige trotz Hausverbots in dem Einkaufsmarkt befand. Er zeigte sich bei der Kontrolle durch die Polizeibeamten uneinsichtig und zunehmend aggressiver.

Als ihm die Handschließen angelegt werden sollten, spuckte der Mann einem Polizeibeamten ins Gesicht und traf ebenfalls eine weitere Polizeibeamtin.

Er wurde vorläufig festgenommen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,54 Promille. Zudem wurde dem 39-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 39-Jährige muss sich nun u.a. wegen tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Diebstahl aus Fahrzeug mit hohem Sachschaden

Heidelberg-Schlierbach (ots) – Von Dienstag 15.11.2022, 17 Uhr bis Freitag 18.11.2022, 19 Uhr, entwendete unbekannte Täterschaft aus einem weißem Opel Monavo etliche Gartenmotorgeräte, unter anderem mehrere Motorsägen. Der Gesamtschaden der entwendeten Gartengeräte beläuft sich auf über 5.000 Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangte die Täterin oder der Täter durch ein Schiebefenster in den Innenraum des Fahrzeuges. Hinweise auf die Täter liegen bislang keine vor. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich telefonisch unter Tel: 06221/1857-0 zu melden.

Blumenkübel beschädigt

Heidelberg-Weststadt (ots) – Nach einem Unfall in der Gaisbergstraße sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Den bisherigen Erkenntnissen nach beschädigte am Montagnachmittag, um kurz nach 17:15 Uhr, die 25-jährige Fahrerin eines orangefarbenen Fiat einen auf dem Gehweg stehenden Blumenkübel.

Offenbar wurde der Pkw der 25-Jährigen hierbei derart beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war und ein Abschleppdienst zur Bergung des Fahrzeuges hinzugezogen werden musste.

Da die Umstände des Unfalls bislang völlig unklar sind, hat das Polizeirevier Heidelberg-Mitte die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Es bittet Zeugen des Unfalls sowie Personen, welche konkrete Angaben zur Fahrzeugführerin machen können, sich unter Tel: 06221/18570 zu melden.

Erneut ein vollendeter WhatsApp-Betrug

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Erneut kam es in Heidelberg zu einem Betrugsdelikt über WhatsApp. In Heidelberg erhielt eine 74-Jährige Frau am Montag gegen 12:30 Uhr eine Nachricht mit der angeblich neuen Handynummer ihrer Tochter.

Die vermeintliche Tochter bat dringend um die Überweisung von 4.300 Euro, woraufhin die 74-Jährige ihre Hausbank aufsuchte und das Geld an die Betrüger überwies. Als sie kurz darauf mit ihrer tatsächlichen Tochter telefonierte, wurden die beiden auf den Betrug aufmerksam, erstatteten Anzeige und versuchten sofort eine Rückholung des Geldes zu veranlassen. Ob dies erfolgreich war, ist bislang nicht bekannt.