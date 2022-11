Kaiserslautern – In beiderseitigem Einvernehmen haben sich Abteilungsleitung des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg und Trainer Sebastian Wächter darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden.

Das Dansenberger Perspektivteam belegt mit nur einem Sieg aus neun Spielen aktuell den letzten Tabellenplatz in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Sebastian Wächter:

„Ich möchte mit meinem Rücktritt den Weg frei machen, um der Mannschaft neue Impulse geben zu können und wünsche mir, dass sie am Ende das Ziel Klassenerhalt schafft.“

Sebastian Wächter übernahm das Dansenberger Perspektivteam als Cheftrainer nach dem Aufstieg im Jahr 2019 und führte es in der vergangenen Saison sensationell auf Platz 8. Außerdem hat er in den vergangenen Jahren erfolgreich Dansenberger Eigengewächse wie z. B. Marco und Timo Holstein weiterentwickelt, die beide aktuell dem Drittligakader angehören. Für ihn wird Theodoros Megalooikonomou gemeinsam mit dem bisherigen Co-Trainer Patrick Schulze die Mannschaft bis Saisonende übernehmen. Der 38-jährige Grieche gehörte bis 2021 zum Dansenberger Drittligateam, hat zwischenzeitlich den Trainerschein erworben und will mit seiner Erfahrung helfen, das Oberligateam zu stabilisieren und den Ligaverbleib zu sichern.

Der TuS bedankt sich bei Sebastian Wächter für sein bisheriges Engagement und wünscht seinem Nachfolger „Theo“ viel Erfolg bei der Mission „Klassenerhalt“.