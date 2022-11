Ein Leben in finanzieller Freiheit gehört zu den größten Träumen vieler Personen.

Wer die finanzielle Freiheit erreicht hat, kann seinen Alltag frei gestalten und seine Zeit mit seiner Leidenschaft verbringen, statt sie zu verkaufen. Allerdings realisieren sich nur die wenigsten Menschen diesen Wunsch. Einige Leute geben lange vor der Zielgeraden auf, die meisten beginnen jedoch gar nicht erst mit dem Vermögensaufbau. Das Konzept der finanziellen Freiheit ist so weit weg von der täglichen Realität vieler Menschen, dass dieser Traum in ihren Augen als unerreichbar gilt. Dabei ist es möglich finanziell unabhängig zu werden, vorausgesetzt man hat einige Grundlagen verstanden und ist bereit, einem größeren Plan zu folgen. Der Weg ist nicht leicht und man muss Einschränkungen vornehmen, wem es jedoch wirklich ernst ist mit seinem Ziel, der kann die finanzielle Freiheit erreichen und diese für Jahrzehnte genießen. Wie das genau geht, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Warum werden die meisten Menschen nicht finanziell unabhängig?

Es gibt zahlreiche Gründe, weshalb die meisten Menschen in ihrem Leben die finanzielle Freiheit nie erreichen. Ein Großteil der Bevölkerung setzt sich gar nicht erst mit der Thematik auseinander. Dazu kommt oftmals ein fehlendes Grundverständnis von Finanzen und teure Fehlern wie falsche Beratung oder verpasste Anlagemöglichkeiten. Damit sind Sie schon mal einen großen Schritt voraus, wenn Sie diesen Artikel lesen. Sie sind sich bewusst, was finanzielle Freiheit ist und dass Sie diese erreichen möchten.

Allerdings bringt das Wissen an sich noch nichts. Sie müssen bereit sein, dieses Wissen anzuwenden und mit der Strategie anzufangen. Hier scheitern bereits mehr als die Hälfte der Leute, welche sich die finanzielle Freiheit als Ziel gesetzt haben. Überlegen Sie sich Ihre Strategie gut, verstricken Sie sich aber nicht zu viel in wenn und aber. Wenn Sie aus Angst vor dem Scheitern nie an den Punkt kommen, an dem Sie es einfach probieren, können Sie sowieso nicht gewinnen. „Ein guter Plan heute ist besser als ein perfekter Plan morgen“.

Was muss man wissen, um finanziell frei zu werden?

Mit dem Vermögensaufbau zu beginnen, ist der wichtigste Punkt für den Erfolg. Damit Sie Vermögensaufbau betreiben können, brauchen Sie aber das nötige finanzielle Verständnis. Trotz der Wichtigkeit wird dieses Wissen heutzutage in den meisten öffentlichen Schulen kaum oder gar nicht unterrichtet. Das Thema der persönlichen Finanzen findet kaum Einzug im Schulalltag und Konzepte wie der Zinseszins werden überwiegend nur theoretisch behandelt. Oft fristen Finanzen ein Randthema, was kaum Beachtung findet. Zuerst muss also ein Verständnis für Geld als „Ressource“ entwickelt werden und weniger als Mittel, um die Lebenshaltungskosten zu finanzieren.

Dieses Wissen können Sie sich auf unterschiedliche Weise aneignen, zum Beispiel, indem Sie Finanzblogs erkundigen, Fachzeitschriften lesen, Podcasts hören, einen Kurs / ein Coaching besuchen oder sich Videos zum Thema auf YouTube anschauen.

Welche Möglichkeiten gibt es, um finanzielle Freiheit zu erreichen?

Leider gibt es keine magische Anleitung, die den einen richtigen Weg zur finanziellen Freiheit für jede und jeden beschreibt. Sie müssen verschiedene Wege erkundigen und sich für eine Strategie entscheiden, die zu Ihnen und Ihrer Lebenssituation passt. Möglichkeiten, die Sie nutzen können, umfassen zum Beispiel eine hohe Sparquote mit direkter Anlage, die Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit, das Vermieten von Immobilien etc. Wichtig ist, dass Sie sich eine Quelle für passives Einkommen suchen, entweder indem Sie Ihr Geld für Sie arbeiten lassen oder indem Sie Geld durch den Verkauf oder die Empfehlung von Dienstleistungen, bzw. Produkten verdienen. Am Ende des Monats sollte mehr Geld übrig sein als vorher, welches reinvestiert werden kann. Dank des Zinseszins-Effekts wird Ihr Vermögen zusätzliche Gewinne abwerfen. Somit legen Sie die Grundlage für ein exponentielles Wachstum Ihres Vermögens.

Wie schwer ist es, finanziell frei zu werden?

Viele Leute geben Ihren Traum der finanziellen Freiheit auf, da dieser unerreichbar scheint. Allerdings ist es leichter als gedacht, finanziell frei zu werden. Die Schwierigkeit liegt jedoch darin, dass es nicht von heute auf morgen geht. Wichtig ist ein Plan, den man in kleinere Ziele herunterbricht und diese über die Zeit erreicht. Wenn Sie nur den Gipfel des Berges betrachten, scheint das Ziel unmöglich weit entfernt zu sein. Mit einzelnen Etappenzielen bleibt es viel einfacher, die Motivation zu behalten und die bereits erreichten Fortschritte zu sehen. Bleiben Sie diesen Etappenzielen und Ihrer Strategie treu und konzentrieren Sie sich auf Ihre Erfolge. Das Gleiche gilt für Ihre Sparquote und Ihr Einkommen. Je höher diese beiden Parameter sind, desto schneller geht es, bis Sie Ihr Ziel der finanziellen Unabhängigkeit erreichen.

Fazit

Wenn Sie sich das Ziel der finanziellen Freiheit gesetzt haben, sind Sie dem Großteil der Bevölkerung bereits einen Schritt voraus. Nun gilt es, sich das nötige Wissen anzueignen und eine realistische Strategie auf die Beine zu stellen, wie Sie Ihr Ziel erreichen können. Halten Sie sich dabei an konkrete Punkte wie Einkommen, Sparquote, unternehmerische Ziele und so weiter. Noch wichtiger als die perfekte Strategie ist es aber, die Strategie auch tatsächlich umzusetzen und mit dem Vermögensaufbau zu beginnen. Wenn Sie Ihre Ziele in einzelne Schritte herunterbrechen und Ihrem Plan treu bleiben, fällt es Ihnen leichter, Ihr Vorhaben durchzuziehen und Ihr Ziel zu erreichen.