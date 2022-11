Es gibt viele Gründe, warum man einen Ratenkredit benötigen könnte.

Vielleicht für die Renovierung der Küche, oder man braucht ein neues Auto. Doch man kann es sich nicht leisten, alles auf einmal zu bezahlen. Was auch immer der Grund ist, um schnelle Liquidität herzustellen, kann ein Ratenkredit eine gute Lösung sein. Doch auf dem Weg bis zur Auszahlung gibt es vieles zu beachten, wenn man später kein böses Erwachen haben möchte.

Wenn man nach einem Kredit sucht, gibt es einige Dinge zu beachten. In diesem Blogbeitrag geht es darum, wie man schnell und seriös einen neuen Kredit aufnehmen kann. Und ob man besser bei seiner Hausbank angefragt oder auf eine Online-Bank zurückgreifen sollte.

Vergleichen vor der Kreditaufnahme

Das Internet ist der beste Ort, um heute einen günstigen Kredit zu bekommen. Online-Banken haben in der Regel viel günstigere Zinssätze als traditionelle Banken und bieten auch eine breitere Palette von Produkten an. So bekommt man beispielsweise günstige Kredite bei Kredit24. Da man online in kurzer Zeit mehrere Angebote miteinander vergleichen kann, ist es einfach das bestmögliche Angebot für sich zu finden. Das macht es einfach, den richtigen Kredit für die eigenen Bedürfnisse zu finden. Wer also auf der Suche nach einem günstigen Kredit ist, sollte sich unbedingt die Angebote von Internetbanken ansehen.

Doch wie seriös ist eine Online-Bank?

Eine E-Bank ist genauso seriös wie eine herkömmliche Bank. Sie werden von denselben staatlichen Stellen reguliert und müssen dieselben Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Zudem sind Ihre Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro pro Konto gesichert. Internetbanken sind schon seit vielen Jahren im Geschäft und haben einen guten Ruf für ihren hervorragenden Kundenservice.

Unabhängigkeit der Hausbank

Hausbanken sind nicht unabhängig und können nur die Produkte ihres eigenen Unternehmens anbieten. Das führt oft zu sehr ungünstigen Konditionen für den Kunden. Deshalb ist es wichtig, Kredite von verschiedenen Anbietern zu vergleichen. Ein weiterer Nachteil von stationären Banken besteht darin, dass die Verfahren zur Überprüfung der Identität von Kreditnehmern viel länger dauern als bei Online-Banken. Dies bedeutet, dass Kreditnehmer ihre Anträge viel schneller bei einer E-Bank stellen können und wahrscheinlich auch schneller eine Entscheidung über ihren Antrag erhalten. Zudem haben Internetbanken oft niedrigere Zinssätze und Gebühren als traditionelle Kreditinstitute, was sie zu einer attraktiven Finanzierungsoption macht.

Voraussetzungen zur Kreditbewilligung

Um einen Kredit bei einer deutschen Bank zu erhalten, muss der Kreditnehmer mehrere Voraussetzungen erfüllen. Er muss volljährig sein, einen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Über ein Girokonto bei einer deutschen Bank verfügen, einen gültigen Personalausweis oder Reisepass besitzen und ein festes Arbeitsverhältnis oder ein regelmäßiges Einkommen nachweisen können. Zudem muss der Kreditnehmer eine etwaige Probezeit bereits absolviert haben und in eigenem Namen und auf eigene Rechnung handeln.

Wie viel Kredit passt in den Geldbeutel?

Der höchstmögliche Kreditbetrag ergibt sich aus dem monatlichen Nettoeinkommen multipliziert mit 110. Bei diesem Betrag werden alle Einkommensquellen berücksichtigt, einschließlich Löhne, Mieteinnahmen, Unterhaltszahlungen und Kapitalerträge. Die Berechnung liefert einen groben Anhaltspunkt dafür, wie viel Geld eine Person jeden Monat leihen kann. Das bietet natürlich nur einen groben Richtwert. Der Kreditgeber berücksichtigt auch noch andere Faktoren bei der Kreditentscheidung.

Was ist noch wichtig?

Ganz klar ist der Kreditzins der wesentliche Teil. Denn von ihm ist am Ende abhängig, was das Darlehen am Ende kostet. Aber er sollte nicht als einziges Merkmal ins Auge gefasst werden.

Flexibilität

Unverhofft kommt oft, deshalb sollte man bei einem Kredit flexibel bleiben. Dinge wie die Höhe der monatlichen Rate, die Anzahl der Raten und die Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung sind wichtige Faktoren.

Restschuldbefreiung

Bei der Aufnahme eines Kredits ist es wichtig, auf teure Extras zu verzichten. Ein solches Extra könnte eine Restschuldversicherung sein. Diese Versicherung kann die Rückzahlung des Kredits im Falle von Arbeitslosigkeit, Berufsunfähigkeit und Tod abdecken. Sie ist jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden und verteuert den Kredit. Ob so eine Versicherung wirklich braucht, sollte man im Zweifel prüfen. In den meisten Fällen bieten bestehende Policen – wie Unfall-, Berufsunfähigkeits- oder Lebensversicherungen – ausreichenden Schutz