Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 21.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Wohnungseinbruch – Täter entwenden Schmuck

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 21.11.2022 zwischen 16:55 Uhr und 18:35 Uhr drangen Unbekannte in ein Reihenhaus in der Berliner Straße ein und entwendeten dort Schmuck im vierstelligen Bereich. Die Täter betraten das Anwesen vermutlich über den Garten und verschafften sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang zu dem Haus. Die Bewohner befanden sich zum Tatzeitpunkt nicht Zuhause.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der genannten Örtlichkeit machen können, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):