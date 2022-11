Neustadt: Adventszeit 2022 im Theater in der Kurve

Neustadt an der Weinstraße – Die Adventszeit steht vor der Tür und im Theater in der Kurve wird es so richtig gemütlich! Kindertheater, Musik, Lesungen, ein Live-Hörspiel, dazu knistert das Feuer im Holzofen und im Foyer gibt es leckere Getränke – und manchmal auch Feierabendsuppe.

Zudem ist der Vorverkauf für das Konzert von Maybebop im Saalbau Neustadt gestartet, für das der Projektchor bereits fleißig probt. Am 11. März 23 ist es soweit.

Sonntag, 27.11., 16 Uhr:

„Das Elfenwunder“

Gastspiel L’Una Theater

„Das Elfenwunder“ oder „Bei einer Zwölfe schlägt’s Dreizehn“ – Hinter diesem Titel verbirgt sich eine hinreißend spannende Kinderkomödie mit Live-Musik. Das preisgekrönte L’Una Theater (zweimaliger Gewinner des Publikumspreises Kinderkulturtage Wiesbaden) präsentiert die witzig-temperamentvolle Geschichte von Zwiene. – Zwiene ist eine kleine Zwölfe die sehnsüchtig auf ihre Beförderung zur Elfe wartet. Gemeinsam mit ihrem Freund, dem sprechenden Akkordeon Zwapp hält sie Wache vor dem Elfenschatz. Doch für Zwölfen heißt es leider: Zutritt verboten! Eines Tages wagt sie dennoch einen Blick hinter die Schatztür. Dieser Schritt stürzt sie in aufregende Abenteuer mit einem magischen Kessel, einem Tango tanzenden Besen und einem gefährlichen Kobold. Eure Hilfe wird dringend benötigt!

Die Presse schreibt: „Eine tolle Mimin. Großartig das Bühnenbild. Licht, Akkorde, Stimme und Stimmung wie im Märchen.“ – „Fast wären die vielen kleinen Zuschauer zu Elfen geworden.“

Ein Theatererlebnis für die ganze Familie!

Samstag, 10.12., 20 Uhr:

Yo Allerdann

Unerhörte Lieder – gemütlich vorgetragen.

Yo Allerdann ist der wahrscheinlich „gmiedlichste“ Musiker Südwestdeutschlands. Er ist Gründer der G.M.Z. also der „Gemütlichen Musiker Zunft“, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Musikwelt zu entschleunigen. Und zu jedem Titel gibt’s erlebte und übertriebene Geschichten aus der Welt des Musikers, nadierlich uff pälzisch!

Maria Stange und Mathias von Brenndorff

Freitag, 16.12., 20 Uhr:

„Die Goldschrecke“ – Musikalische Lesung

Vergnügliche Weihnachtsträumereien: Maria Stange (Harfe), Rolf Schlicher (Texte) und Mathias von Brenndorff (Flöte) stimmen an diesem ungewöhnlichen Abend mit Musik und Geschichten auf das Fest ein. Es geht in den Erzählungen um kleine und große Glücksmomente in der Heiligen Nacht: beispielsweise um die aberwitzige Suche des Kinderbuchautors Ferdinand Schwarz nach der Goldschrecke – dem einzigen Tier, über das es angeblich noch kein Kinderbuch gibt. Oder um Paul, Fred und Max, die das Rätsel der Ringe im Kaugummi-Automaten des Weihnachtsbaum-Museums lösen. Umrahmt werden Schlichers Geschichten mit Werken von J.S. Bach, Jacques Ibert und Mathias von Brenndorff, die Stange und von Brenndorff als „Aiolos-Duo“ auch auf zwei CDs eingespielt haben.

Maria Stange ist Professorin für Harfe an den Musikhochschulen Karlsruhe und Stuttgart. Seit 1995 konzertiert sie mit den Sinfonieorchestern des SWR, des hr, des BR, den Bamberger Symphonikern und anderen als Soloharfenistin.

Rolf Schlicher leitete 20 Jahre das Pfalz-Ressort des Tageszeitung DIE RHEINPFALZ. Von ihm erschienen die Bücher „Das Pfälzer Tischleindeckdich“ (2014) und „Potzblitz – die Pfalz!“ (2022). Fürs Familienleben schreibt er leicht skurrile, verspielte Weihnachtsgeschichten.

Mathias von Brenndorff ist als vielseitig aktiver Flötist mit Musik des Barock, der Klassik und der Romantik ebenso vertraut wie mit der Interpretation zeitgenössischer Kompositionen. Seit 1995 ist er Soloflötist im Orchestre des Champs-Elysées in Paris und zudem ein viel gefragter Gast bei Ensembles, die sich der Originalklang-Interpretation verschrieben haben.

Samstag, 17.12., 18 Uhr:

„ALICE – Ein Live-Hörspiel“ – ZUM VORERST LETZTEN MAL!

Eine Stimme, eine Loop-Station und verschiedene Musikinstrumente – damit erzählt die Schauspielerin Leni Bohrmann die Geschichte von Alice, die dem weißen Kaninchen ins Wunderland folgt, völlig neu.

Mit Klängen, Geräuschen, Gesang und Musik werden skurrile Charaktere und phantastische Atmosphären zum Leben erweckt. Der Hutmacher lässt die Teetassen tanzen, die Wasserpfeife der blauen Raupe blubbert, das schrille Lachen der Herzkönigin klingelt in den Ohren, da ertönt leise ein Glockenspiel, als die Grinsekatze erscheint und wieder verschwindet. Alice sucht sich traumartig einen Weg durch diese bizarre Welt, die sie zu überwältigen droht, wenn sie sich nicht rechtzeitig an etwas sehr wichtiges erinnert…

Text, Inszenierung, Performance, Bühnenbild: Leni Bohrmann. Frei nach den Büchern „Alice im Wunderland“ und „Alice hinter den Spiegeln“ von Lewis Carroll. Gefördert durch das Projektstipendium „Im Fokus: 6 Punkte für die Kultur“, Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur.

Mittwoch, 21.12., ab 18 Uhr:

„Glühwein zum Frühstück“ – Weihnachtskabarett mit Konstantin Schmidt

In 24 Schlückchen zur Besinnlichkeit – Konstantin Schmidts Weihnachtszeit-Kabarett mit Zimt und Zunder

Alle Jahre wieder … ist es Zeit für Weihnachtskabarett. Wie kommt man zielsicher zu Weihnachtsgefühlen? Diplom-Ingenieur Konstantin Schmidt öffnet für uns 24 Türchen auf dem Weg zu einer schönen Weihnachtszeit – nicht immer konfliktfrei, aber immer mit dem Ziel, den 24. heil zu erreichen. Mit Klavier und dem trockenen Humor eines Ingenieurs macht er sich und anderen einen Reim auf die Welt und die Weihnachtszeit im Besonderen. Ob Weihnachtsmarkt-Gedöns, Christmas-Beschallung oder die freiwillige Firmenfeier mit Anwesenheitspflicht – Konstantin Schmidt gibt praktische Ratschläge zur Weihnachts-Bewältigung, inklusive Tipps, wie man ganz einfach auf Geschenkideen kommt. Weihnachten ist eine Frage der Perspektive. Und des Gebäcks. Und der Flötentöne. Und außerdem: Wenn nichts mehr geht, Helene Fischer geht immer.

Jeder Zuschauer bekommt etwas geschenkt: 90+ schöne und abwechslungsreiche Minuten Kabarett-Unterhaltung. Und einen Keks. Und – ach ja – schneien wird es auch. Versprochen! Weihnachtsstress? Das Programm „Glühwein zum Frühstück“ ist ein Schluck in die richtige Richtung. Auch für Anti-Alkoholiker geeignet.

Das Programm beginnt um 19:00 Uhr. Ab 18:00 Uhr bieten wir die Tagessuppe von MIRA – Salat- und Suppenbar an!

Samstag, 24.12., 16 Uhr:

„Die drei Wünsche“ – Chausséetheater Billy Bernhard

Geschafft! Alle Geschenke sind verteilt – alle Wünsche erfüllt. Geschafft ist auch der Weihnachtsmann nach seiner anstrengenden Tour. Eine warme Mahlzeit, ein Bett zum Schlafen täten ihm gut. Doch der reiche Mann glaubt nicht an den Weihnachtsmann, hält ihn für einen Strauchdieb und jagt ihn wütend fort. Sein armer Nachbar aber nimmt den Erschöpften bei sich auf. Dafür gewährt ihm der Weihnachtsmann zum Dank drei Wünsche, die dieser mit Bedacht wählt. Das macht wiederum den reichen Mann und seine Frau sehr, sehr neidisch…

Ein knifflig-komisches Spiel mit Puppen und Musik nach einem alten Märchen für alle Wünschelweiblein und -männlein ab 4 Jahre, die es nicht immer leicht haben, sich zu entscheiden.

Konzept, Ausstattung, Musik, Regie und Spiel: Billy Bernhard

Maybechor

Samstag, 11.03.2023, 19:30 Uhr im Saalbau Neustadt:

Maybebop meets Maybechor

Bereits zwei Mal gab sich das Vocal-Ensemble Maybebop die Ehre gemeinsam mit dem über 100-köpfigen Projektchor im Neustadter Saalbau.Fast alle Chormitglieder, die sich vor zwei Jahren für eine neue Runde angemeldet hatten, sind dem Projekt treu geblieben. Seit Juni 2022 bereiten sie sich auf diesen Tag vor und werden das Konzert eröffnen. Danach folgt ein Konzert von Maybebop mit ihrem aktuellen Programm „best off – 20 Jahre“. Die vier von Maybebop sind seit Jahren die angesagteste Truppe im Bereich der Musik ohne Instrumente. Sie in eine Pop-, Jazz- oder sonstige Schublade einsortieren zu wollen würde ihnen nie gerecht, zu breit gefächert ist das, was da aus der Feder von Masterbrain Oliver Gies in Arrangements gegossen wurde. Das Konzert ist dabei aber nicht nur gesanglich ein Fest, auch ihre Präsenz und ihr Humor auf der Bühne sind einzigartig.

Abgerundet wird das Konzert mit einem gemeinsamen Finale mit dem MaybeChor.

Karten zu den Veranstaltungen (auch für das Maybebop-Konzert) gibt es wie immer über den Online Ticket Shop bei Eventim sowie über die Vorverkaufsstelle, die Buchhandlung Quodlibet in Neustadt.