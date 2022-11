Schwerer Raub auf Supermarkt – 2 Männer in Haft

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Mittwoch 16.11.2022 überfielen 2 Täter gegen 20:50 Uhr einen Supermarkt in der Otto-Stabel-Straße. Die beiden mit einer Softairpistole und einem Messer bewaffneten Männer bedrohten eine Angestellte und entnahmen aus der Kasse Bargeld. Zudem schoss einer der Täter mit der Softairpistole gegen eine im Kassenbereich angebrachte Plexiglasscheibe. Verletzt wurde niemand.

Die beiden 17- und 23-jährigen Tatverdächtigen wurden nach intensiven Fahndungsmaßnahmen durch Polizeikräfte kontrolliert und vorläufig festgenommen.

Die Beschuldigten wurden am Donnerstag 17.11.2022 dem Ermittlungsrichter in Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehle wegen schweren Raubes. Der 17-jährige Täter kam in eine Jugendstrafanstalt, der 23-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Mindestens 24 Fahrzeuge beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstagmorgen 19.11.2022 und Sonntagabend 20.11.2022 beschädigte ein Unbekannter in der Dörrhorststraße mindestens 24 geparkte Fahrzeuge. An allen Fahrzeugen waren Lackschäden an der rechten Fahrzeugseite festzustellen. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Es werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621/963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Disco-Gast greift Security-Mitarbeiter an

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 20.11.2022 kam es in einer Ludwigshafener Diskothek am Berliner Platz zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem Mitarbeiter und einem Gast. Der Gast wurde aufgrund seines aufbrausenden Verhaltens durch 2 Security-Mitarbeiter zur Ruhe ermahnt. Dadurch fühlte sich jedoch sein 22-jähriger Begleiter angegriffen und zeigte sich zunehmend aggressiver gegenüber dem Sicherheitspersonal.

Als er deshalb durch die Mitarbeiter aus der Disco gebracht werden sollte, griff er einem der Beiden unvermittelt an den Jackenkragen. Bei dem anschließenden zu Boden bringen trat er einem der Mitarbeiter an den Kopf.

Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Ein Atemalkoholtest bei dem 22-Jährigen ergab einen Wert von 1,7 Promille. Ihm und seinen Begleitern wurde im Anschluss an die Anzeigenaufnahme ein Platzverweis erteilt.