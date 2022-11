Hühnerausbruch in Schifferstadt

Schifferstadt (ots) – Sechs freilaufende Hühner erforderten am Sonntagnachmittag den Einsatz der Polizei und der Tierrettung in der Bahnhofstraße. Da vor Ort kein Eigentümer des Federviehs festgestellt werden konnte, wurden die Hühner widerstandslos an die Tierrettung übergeben. Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es zuvor nicht.

Bilanz der Verkehrssicherheitswoche

Schifferstadt (ots) – Während der Verkehrssicherheitswoche der Polizeiinspektion Schifferstadt wurden im Zeitraum vom 14.11.-18.11.2022 im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit verstärkt Kontrollen durchgeführt. Bei Geschwindigkeitsmessungen außerhalb geschlossener Ortschaften wurden 129 Verstöße geahndet. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei erlaubten 50km/h bei 98 km/h. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot nach sich.

Weiterhin wurden 21 Gurt- und 11 Handyverstöße sanktioniert. Die verkehrswidrige Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt wird mit 100 Euro und einem Punkt geahndet. Eine 47-jährige PKW-Fahrerin wurde mit 1,58 Promille, zudem wurden zwei PKW-Fahrer unter dem Einfluss von THC erwischt. Die Weiterfahrten wurden untersagt und entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Ein Motorradfahrer trug den Helm nicht vorschriftsmäßig (Kinnriemen nicht verschlossen). Bei einem 48-Jährigen wurde festgestellt, dass er durch die Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war.

Während Kontrollen an Schulen wurden an der Rudolf-Wihr-Schule in Limburgerhof 4 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot im Bereich der Bushaltestelle geahndet. Die Verstöße sind mit einem Verwarnungsgeld von 50 Euro belegt. Aufgrund technischer Mängel wurde einem 45-jährigen Mofa-Fahrer die Weiterfahrt untersagt.

Auch wurden in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei Kontrollen im Hinblick auf Einbruchsdelikte vorgenommen. Hierbei konnten keine Hinwiese auf Eigentumsdelikte festgestellt werden.

Während den Kontrollen wurden 24 Mängelberichte aufgrund nicht mitgeführter Dokumente oder Mängeln am Fahrzeug ausgestellt. Im Rahmen der ständig fortgeführten Verkehrssicherheitsarbeit werden auch in Zukunft verstärkte Kontrollen erfolgen.

Fahrer eines Elektro-Kleinstfahrzeuges verunfallt

Waldsee (ots) – Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Sonntagabend auf der K13 ein auf der Seite liegendes Elektro-Kleinstfahrzeug, dessen Fahrer offensichtlich verletzt sei. Als die Beamten der PI Schifferstadt an der Örtlichkeit eintrafen, konnte bei dem verunfallten 94-jährigen aus Mannheim Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein anschließend durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 0,79 Promille. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Durch den Sturz zog sich der Mann lediglich Schürfwunden an der linken Hand zu.