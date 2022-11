Exhibitionist auf Autobahnparkplatz an der A61

Speyer (ots) – Am Sonntag 20.11.2022 wurde gegen 19:00 Uhr eine 44-jährige Frau auf dem Autobahnparkplatz Spitzenreinhof (A61, Höhe Speyer, Fahrtrichtung Hockenheim) auf einen Mann aufmerksam. Dieser stand neben ihrem Auto, entblößte sein Glied und manipulierte daran. Die Frau handelte richtig, fuhr mit ihrem Auto wieder vom Parkplatz und verständigte die Polizei. Die 44-Jährige beschrieb den Mann als ca. 1,75 Meter groß und ca. 50 Jahre alt. Der Unbekannte hätte dunkle, kurze Haare gehabt und sich in der Nähe eines weißen Sattelzuges aufgehalten.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall ebenfalls gesehen haben und Hinweise auf den Täter geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Aufbruch von Zigarettenautomaten – Täter festgenommen

Speyer (ots) – Am Sonntag 20.11.2022 um 04 Uhr nahm ein Zeuge in der Straße Am Sandhügel Geräusche von einem Zigarettenautomaten auf der Straße wahr und entdeckte einen männlichen Tatverdächtigen, der gerade eine Brechstange an den Automaten ansetzte. Der Zeuge sprach den Tatverdächtigen an, woraufhin dieser weg rannte.

Der Tatverdächtige war ca. 170 cm groß, schlank, schwarz gekleidet, trug einen Rucksack und eine Kapuze.

Gegen 05:10 Uhr meldeten Zeugen einen aktuell stattfindenden Aufbruch eines Zigarettenautomaten am Mittelsteg. Beim Eintreffen der Polizeibeamten ergriffen 3 dunkel gekleidete Tatverdächtige auf Fahrrädern die Flucht. Eine Polizeistreife ergriff hierbei einen der flüchtenden Tatverdächtigen und nahm ihn fest. Es handelte sich bei ihm um einen 20-Jährigen aus Speyer. Er führte mutmaßliches Tatwerkzeug mit, das die Beamten sicherstellten. Am Automaten waren entsprechende Beschädigungen erkennbar.

Zwei weitere Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren kontrollierten die Beamten wenig später in der Großen Himmelsgasse. Auf dem Fischmarkt stellten die Beamten einen weiteren beschädigten Zigarettenautomaten fest. Die Höhe der Sachschäden an den Automaten sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ob es den Tatverdächtigen gelang, einzelne Münzen oder Zigarettenschachteln zu entwenden, ist bislang unbekannt.

Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Vereinsheim

Speyer (ots) – In der Zeit vom 19.11.2022, 18:00 Uhr bis 20.11.2022, 08:40 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenstergitter eines Vereinsheims in der Friedrich-Ebert-Straße auf und schlugen anschließend die Scheibe ein. Die Tatverdächtigen verschafften sich so Zutritt zum Gebäude und durchsuchten alle Räume. Im Innern beschädigten sie mutwillig die Einrichtung.

Zu Art und Umfang des Diebesgutes liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Wer hat in der Nähe des Woogbachs oder in der Friedrich-Ebert-Straße etwas beobachtet oder kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter Telefon: 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.