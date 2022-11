Falsche Identität aufgedeckt

Mainz (ots) – Am Sonntag 20.11.2022 wurde um 11:15 Uhr am Bahnhof Mainz ein 39-jähriger Mann durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Dieser händigte den Polizisten einen polnischen Personalausweis sowie Führerschein aus, welche sich als Totalfälschung herausstellten. Zur Klärung der Identität des Mannes, wurde dieser mit zum Revier verbracht.

Hier stellte sich anhand eines Abgleichs der Fingerabdrücke die eigentliche Identität des Mannes heraus. Demnach war er bei verschiedenen deutschen Behörden unter seinen Aliaspersonalien seit mindestens Oktober 2021 gemeldet. Der Mann war kein unbeschriebenes Blatt.

So bestand ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung gegen ihn aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und verschiedene Aufenthaltsermittlungen in Deutschland sowie in Polen. Durch das Amtsgericht wurde die Durchsuchung der Wohnung angeordnet.

Hier wurde neben Betäubungsmitteln, mutmaßliches Diebesgut sowie Werkzeuge zur Durchführung von Einbrüchen aufgefunden. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzuganstalt zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verbracht.

Gegen den Mann wurden Strafanzeigen gefertigt wegen Urkundenfälschung, Unterschlagung sowie Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Fahrzeug von Tankstelle geklaut

Mainz-Mombach (ots) – Am Sonntag gegen 10:30 Uhr verständigte eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in Mombach die Polizei. Ein Mann belästigte im Verkaufsraum weitere Kunden und wurde zunehmend aggressiv. Als der Mann kurzzeitig nach draußen ging, schloss sich die Mitarbeiterin mit den Kunden im Verkaufsraum ein.

Kurz darauf teilte die Frau mit, dass der Mann mit einem Fahrzeug einer 34-Jährigen Kundin weggefahren sei. Die Kundin hatte den Schlüssel in ihrem Fahrzeug stecken gelassen.

Durch eine sofort eingeleitete, groß angelegte Fahndung konnte der entwendete Mercedes durch die hessische Polizei auf einer Autobahn in Hessen angetroffen werden. Der Fahrer hatte einen Reifen platt gefahren und stand unter dem Einfluss von Alkohol. Der 44-Jährige muss sich jetzt für verschiedene Straftaten verantworten.

Cabriodach zerschnitten, Jacke entwendet

Mainz-Laubenheim (ots) – Am Sonntagabend meldete eine 59-Jährige der Polizei, dass das Stoffdach ihres Cabrios aufgeschnitten und eine hochwertige Jacke daraus entwendet wurde. Die Frau hatte ihr Auto am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz des Bahnhofs abgestellt.

Als sie zurück kam stellte sie fest, dass das Dach beschädigt und das Auto durchwühlt wurde. Außer der Jacke wurde noch ein Ordner gestohlen. Weiterhin wurde der Innenraum durch das Wetter stark durchnässt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Couragierte Passanten halten Ladendieb fest

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Samstag 19.11.2022 ereignet sich gegen 15:30 Uhr in der Innenstadt ein Ladendiebstahl in einem Schuhgeschäft. Angestellte des Ladens stellen zunächst zwei Männer fest, die sich auffällig verhalten. Außerdem kann durch die Mitarbeiter beobachtet werden, wie sich zumindest einer der beiden Männer Schuhe in seinen Rucksack steckt.

Auf die Tat angesprochen, flüchten die beide Männer aus dem Laden, ohne Rücksicht auf umher stehende Kunden. Angestellte des Schuhgeschäftes nehmen die Verfolgung auf, wobei einer der beiden Männer unerkannt entkommen kann. Der zweite Täter, ein 33-Jähriger, kann jedoch durch das Engreifen couragierter Passanten nach kurzer Verfolgung gestellt und bis zum Eintreffen der Mainzer Polizei festgehalten werden.

Bei der Flucht des 33-jährigen Ladendiebes wurde trotz seines Verhaltens glücklicherweise niemand verletzt. Das Diebesgut, ein Paar Schuhe, konnte in seinem Rucksack aufgefunden werden. Die Identität des zweiten Mannes, in dessen Begleitung der 33-Jährige unterwegs war, wird derzeit noch ermittelt.

Nach Taschendiebstahl – Mainzer um 4-stellige Summe bestohlen

Mainz-Mombach (ots) – Bei einem Taschendiebstahl am Freitag, den 18.11.2022 in Mainz-Mombach wurde ein 66-jähriger Mann aus Mainz um eine vierstellige Summe bestohlen. Der Mann befindet sich um die Mittagszeit in einem Supermarkt in Mainz- Mombach und trifft dort einen Bekannten, mit dem er eine kurze Unterhaltung führt.

Als er wenig später seine Waren an der Kasse bezahlen möchte, stellt er den Verlust seines Geldbeutels fest. Der bislang unbekannte Täter nutzte vermutlich aus, dass der Mann durch die Unterhaltung kurz abgelenkt war und entwendete die Geldbörse aus der Gesäßtasche des Mainzers. Unmittelbar nach der Tat veranlasst der 66-Jährige bei seiner Bank die Sperrung der Karten. Hierbei wird jedoch bekannt, dass es bereits zu einer unberechtigten Abbuchung im niedrigen 4-stelligen Bereich kam.

Die Polizei rät daher:

Auf keinen Fall sollte die PIN irgendwo notiert werden – schon gar nicht auf der Zahlungskarte! Auch nicht im Adressbuch getarnt als Telefonnummer o.ä.

Die PIN darf nie an Dritte weitergegeben werden, nicht einmal Geldinstitute oder Kreditkartenunternehmen kennen die PIN; weder Amtspersonen (z.B. Polizeibeamte) noch Mitarbeiter von Geldinstituten werden deshalb legal nach der PIN fragen.

Achten Sie bei der Eingabe der PIN am Geldausgabeautomaten oder im Handel am Kassenautomaten darauf, dass niemand den Vorgang beobachten kann; bitten Sie aufdringliche Personen oder angebliche Helfer höflich aber bestimmt auf Distanz zu bleiben.

Lassen Sie ihre Karte bei Verlust sofort für den weiteren Gebrauch sperren

Bei dem Verdacht auf eine Straftat sollte zudem sofort eine Anzeige bei der Polizei erstattet werden.

Weitere Hinweise finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.d e/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkartenbetrug/sicher-mit-karte-unterwegs/

Messenger-Betrugsmasche, 75-jährige Mainzerin kommt mit Schrecken davon

Mainz-Finthen (ots) – Bereits am Donnerstag 17.11.2022 wird eine 75-jährige Frau aus Mainz-Finthen Opfer einer bekannten Betrugsmasche via Messenger-Dienst. Die Frau erhält hierbei eine Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer. Der oder die bislang unbekannten Täter suggerieren darin der Frau, dass es sich bei dem Absender der Nachricht um ihre Tochter handelt. Diese befinde sich in einer angeblichen Notsituation und bittet um finanzielle Unterstützung.

Daraufhin überweist die Mainzerin einen niedrigen 4-stelligen Betrag auf ein Konto, das ihr von den Tätern übermittelt wird. Noch am selben Abend erhält die 75-Jährige einen Anruf ihrer “echten” Tochter und der Betrug fliegt auf. Glücklicherweise kann die Überweisung zurückgeholt werden, wodurch der Frau kein finanzieller Schaden entsteht und sie mit dem Schrecken davonkommt.

Kreis Mainz-Bingen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Nieder-Olm (ots) – Ein 22-Jähriger sollte am Sonntag um kurz nach 23 Uhr durch eine Funkstreife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem der Fahrer zunächst versuchte, sich durch Beschleunigen der Kontrolle zu entziehen, hielt er schlussendlich doch am Fahrbahnrand an. Gegenüber den Beamten gab der 22-Jährige an, dass er keine Fahrerlaubnis besitze und ohne das Wissen seiner Eltern mit dem Fahrzeug unterwegs ist.

Durch einen Anruf bei der Mutter konnte die Situation bestätigt werden. Der Autoschlüssel wurde durch die Beamten einbehalten und der 22-Jährige musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.