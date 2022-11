Unfallflucht – E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt

Worms (ots) – Bei einem Verkehrsunfall in der Ludwigstraße wurde eine 21-jährige E-Scooter-Fahrerin am vergangenen Samstag leicht verletzt. Die bislang unbekannte Unfallverursacherin flüchtete von der Unfallstelle.

Gegen 18:30 Uhr war die 21-Jährige mit ihrem E-Scooter auf der Ludwigstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sie von einer entgegenkommenden Linksabbiegerin an der Einmündung zur Allmendgasse übersehen wurde. Die unbekannte Täterin hielt nur kurz an, bevor sie schließlich weiterfuhr. Die 21-jährige Wormserin wurde leicht verletzt.

Die unbekannte Fahrerin, ca. 25 Jahre alt, kräftige Statur, blonde Haare, soll in einem roten PKW der Marke Seat unterwegs gewesen sein.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Drei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf L386

Flomborn (ots) – Am Sonntag 20.11.2022 kurz nach 13 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L386 in Höhe Flomborn mit 3 schwer verletzten Personen. Eine 20-jährige PKW-Fahrerin befuhr die L386 aus Richtung Stetten kommend in Richtung Gundersheim. Eine 41-jährige Wormserin kam mit ihrem PKW aus der entgegen gesetzten Richtung. Auf Höhe der Ortsumgehung Flomborn stießen die beiden Pkw in einer Linkskurve, aus Sicht der 20-Jährigen, frontal zusammen.

Dabei geriet das Fahrzeug der 41-Jährigen in Brand, ihr 44-jähriger Beifahrer wurde bewusstlos durch einen Ersthelfer aus dem brennenden Fahrzeug befreit. Dabei erlitt der Ersthelfer eine leichte Rauchgasvergiftung. Mit Rettungshubschraubern wurden die 20-jährige Fahrerin und der 44-jährige Beifahrer schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser geflogen, die 41-jährige PKW-Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der brennende PKW wurde durch die freiwilligen Feuerwehren Flomborn und Gundersheim gelöscht. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sie wurden abgeschleppt und sichergestellt. Um den genauen Unfallhergang ermitteln zu können, wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die L386 war bis 17:35 Uhr voll gesperrt.

Berauscht unterwegs

Saulheim/Udenheim (ots) – Am Samstagmittag 19.11.2022 wurde ein Schlangenlinien fahrender Pkw zwischen Saulheim und Udenheim festgestellt. Der Fahrer geriet sogar bis auf die Gegenfahrspur, ohne jedoch andere zu gefährden. Das Fahrzeug konnte in der Wilhelmstraße in Udenheim sodann einer Verkehrskontrolle durch Polizeibeamte der PI Alzey unterzogen werden.

Hierbei stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrzeugführer leicht alkoholisiert war. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 0,29 Promille Atemalkoholkonzentration. Ferner stellten die Beamten deutliche Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum des Fahrzeugführers fest. Der durchgeführte Schnelltest reagierte positiv.

Infolgedessen wurde der junge Mann zur Blutprobe auf die Dienststelle nach Alzey mitgenommen. Ferner wurde durch die Staatsanwaltschaft Mainz die Durchsuchung der Wohnung des Fahrzeugführers angeordnet. Hierbei konnten keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden werden.