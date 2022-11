Zu schnell in der Baustelle und rechts überholt

A 61/Daxweiler (ots) – Mit fast 90 Kilometern in der Stunde deutlich zu schnell war ein 31-jähriger PKW-Fahrer, der einer Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 19.11.2022 gegen 16 Uhr auf der A 61 im Baustellenbereich bei Rheinböllen in Fahrtrichtung Süden auffiel. Erlaubt sind in der Baustelle maximal 60 Kilometer pro Stunde.

Da er außerdem rechts überholte, wurde der 31-Jährige auf dem Mitfahrerparkplatz in Waldlaubersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer zeigte sich dabei einsichtig. Er muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Wohnungseinbruch

Spall (ots) – In der Zeit von Samstag 19.11.2022, 18.45 Uhr bis Sonntag 20.11.2022, 15.15 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus im Bereich der Gräfenbachstraße. Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und hebelten in einem Fall die Terrassentür auf, um in das Haus hinein zugelangen. In der Wohnung durchwühlten sie Schränke und entwendeten Bargeld, anschließend konnten diese unerkannt entkommen.

In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat in der Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Gräfenbachstraße in Spall oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-0.