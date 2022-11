Waghäusel – Einbruch in Tennisheim

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag

und Mittwoch gewaltsam Zutritt in ein Tennisheim in der Gymnasiumstraße in

Waghäusel.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schlugen die Einbrecher zwischen 15:30

Uhr und 07:30 Uhr eine Fensterscheibe ein, um in das Tennisheim zu gelangen. Die

Diebe entwendeten mehrere alkoholische Getränke.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Zeugensuche nach Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesautobahn 5

Karlsruhe (ots) – Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden im

fünfstelligen Bereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag

auf der Autobahn 5 von Karlsruhe kommend in Richtung Bruchsal ereignete. Hierzu

sucht die Polizei noch Zeugen.

Kurz nach 17:00 Uhr war eine 18-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Daimler auf dem

mittleren Fahrstreifen in Richtung Norden unterwegs, als es vermutlich zum einem

Streifkontakt mit einer auf dem linken Fahrstreifen fahrenden 24-jährigen

Ford-Fahrerin kam. Aufgrund der Kollision kam das Fahrzeug der 18-Jährigen ins

Schleudern und prallte auf einen dritten Pkw eines 50-Jährigen. Dieser

schleuderte mit seinem Hyundai gegen die rechte Leitplanke und kam auf dem

Standstreifen zum Stehen.

Bei dem Unfall erlitt der 50-Jährige leichte Verletzungen und musste mit dem

Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die beiden Frauen wurden

vorsorglich ebenfalls zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren.

Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wegen widersprüchlicher Angaben zum Unfallhergang ist die Polizei nun auf der

Suche nach Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben.

Sie werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter der

Telefonnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Einbrecher backen Pizza

Karlsruhe (ots) – Am Samstag, im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 16:15 Uhr,

brachen bislang unbekannte Täter in eine Pizzeria in der Karlsruher Südstadt

ein.

Die Eindringlinge hebelten die Eingangstür in der Schützenstraße auf und

hinterließen in den Räumlichkeiten eine Spur der Verwüstung. Offenbar wurden

während des Einbruchs mehrere Küchenutensilien benutzt, um Pizza herzustellen

und zu backen. Der Spurenlage zufolge verzehrten die dreisten Einbrecher zudem

die zuvor erstellte Pizza innerhalb der Räumlichkeiten. Auch wurden mehrere

Getränke aus dem Kühlschrank entnommen und konsumiert.

Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht

beziffert werden. Auch der Diebstahlschaden ist noch nicht bekannt. Es wurde

unter anderem Wechselgeld entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721/666-3411 mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.