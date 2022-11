Mannheim-Oststadt: Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Mannheim-Oststadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend gegen

18 Uhr an der Kreuzung Kaiserring/ Moltkestraße. Ein 33-Jähriger Fahrer eines

Mini Cooper stand Verkehrsbedingt an einer roten Ampel. Da er vom linken auf den

rechten Fahrstreifen wechseln wollte, setze er seinen PKW zurück und fuhr dabei

auf eine hinter ihm wartende BMW-Fahrerin auf. Durch die hinzugerufenen Beamten

stellte sich schnell heraus, dass der 33-Jährige keinen Führerschein besitzt.

Zusätzlich erhärtet sich der Verdacht, dass der Mann unter Betäubungsmitteln

und/oder Alkohol stehen könnte. Ein auf der Polizeidienststelle durchgeführter

Urintest verlief positiv auf THC, ein ebenfalls durchgeführter Alkoholtest ergab

einen Wert von 0,62 Promille. Der 33-Jährige muss mit einer Anzeige wegen der

Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Mannheim-Oststadt: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Mannheim-Oststadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht von

Sonntag auf Montag gegen 00:45 in der Werderstraße. Ein zunächst unbekannter

Autofahrer beschädigte beim Ausparken gegen einen VW-Golf und entfernte sich

anschließend von der Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen konnten sich jedoch das

Kennzeichen des Unfallverursachers merken, sodass eine hinzugerufene

Streifenbesatzung den 31-Jährigen kurze Zeit später an seiner Anschrift

antreffen konnte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkohltest ergab einen Wert von

von 1,46 Promille. Der Mann wurde zu einer Blutentnahme auf das nächstgelegene

Polizeirevier verbracht, seine Fahrzeugschlüssel und sein Führerschein wurden

beschlagnahmt.

Mannheim-Feudenheim: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht – über 5.000EUR Sachschaden

Mannheim-Feudenheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen

19:30 auf der Straße „Am Aubuckel“. Eine 25-Jährige Kia-Fahrerin befuhr die

Hauptstraße, als sie an der Straße „Am Aubuckel“ einen 62-Jährigen

Mercedes-Fahrer übersah und mit diesem kollidierte. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand, der Gesamtsachschaden beträgt rund 5.500EUR.