Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit zwei verletzten Insassinnen; Citroen mit Totalschaden

Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Sonntagabend, kurz nach 19 Uhr

fuhr eine 18-jährige Fahrerin mit ihrem Citroen C2 auf der L599 in Fahrtrichtung

Hockenheim.

Aus bislang unbekannten Gründen kam die 18-Jährige mit ihrem Auto ins Schleudern

und drehte sich mehrfach um die eigene Achse. Danach stieß sie gegen die rechte

Leitplanke und kam dort zum Stehen.

Auf der befahrenen Strecke wurden glücklicherweise dadurch keine

entgegenkommende oder nachfolgende Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Ein zufällig privat vorbeikommender Notarzt konnte an der Unfallstelle Erste

Hilfe leisten. Weitere Verkehrsteilnehmer hatten bereits die Unfallstelle vor

Eintreffen der Polizei abgesichert.

Die 18-jährige Fahrerin sowie ihre 19-jährige Beifahrerin wurden verletzt und

mussten anschließend mit dem Rettungsdienst in Mannheimer Krankenhäuser

eingeliefert werden. Beide Insassinnen waren ansprechbar. Inwieweit sie in den

Krankenhäusern stationär aufgenommen wurden, ist nicht bekannt.

An dem allein beteiligten Citroen entstand Totalschaden in Höhe von circa 8.000

Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf etwa 2.000 Euro beziffert.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zwischen Brühler Landstraße bis

Ketscher Landstraße in Ketsch bis kurz nach 21 Uhr komplett gesperrt.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher erbeuteten Bargeld und wertvolle Kunstgegenstände; Polizei sucht Zeugen

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Freitag bis Samstagmorgen

gelangten bislang unbekannte Täter in der Gunterstraße in ein Wohnhaus. Auf der

Rückseite des Anwesens hebelten sie in Abwesenheit der Bewohner eine

Terrassentür auf und gelangten so in das Innere.

In den Wohnräumen sowie im Keller durchwühlten sie Behältnisse und wurden leider

auch fündig.

Die Täter erbeuteten einen hohen fünfstelligen Geldbetrag sowie Kunstgegenstände

von ebenfalls sehr hohem Wert.

Vermutlich bereiteten die Ganoven bereits ihren Fluchtweg durch Öffnen eines

Fensters auf der Vorderseite vor. Ob sie das Anwesen über diesen Weg tatsächlich

verlassen haben, ist bisher noch unbekannt.

Derzeit werden die Spuren ausgewertet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Weinheim, Telefonnummer 06201 1003-0, in Verbindung zu setzen.

Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) / BAB 5: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen – zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) / BAB 5 (ots) – Am Sonntagabend kam es zu einem

Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch, bei welchem zwei

Personen verletzt wurden.

Ein in Richtung Karlsruhe fahrender, 22-jähriger Chevrolet-Fahrer nahm um kurz

nach 19:30 Uhr die zweispurige Ausfahrt Höhe Walldorf, als er bei widrigen

Witterungsverhältnissen offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und

nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Hierbei überschlug sich der Pkw des 22-Jährigen, wodurch sowohl der Fahrer

selbst, als auch seine 20-jährige Beifahrerin Verletzungen davontrugen. Beide

mussten zur weiteren medizinischen Untersuchung vom Rettungsdienst in

nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden.

Den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden schätzen die Beamtinnen und Beamten

der Autobahnpolizei Walldorf auf ungefähr 15.000,- Euro. Der Chevrolet des

22-Jährigen musste an der Unfallstelle durch den Abschleppdienst geborgen

werden.

St.Leon-Rot/Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen gesucht nach erneuten Wohnungseinbrüchen

St.Leon-Rot/Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von

Donnerstagnachmittag, den 17.11.2022, 16 Uhr, bis Samstagabend, 19 Uhr, brach

unbekannte Täterschaft in die Lessingstraße, St. Leon-Rot, sowie in die

Kirchengrundstraße und den Höhenweg, Wiesloch, in insgesamt drei Wohnungen ein.

Die Summe der entwendeten Gegenstände ist bislang nicht bekannt.

Hinweise auf die Täterschaft liegen derzeit nicht vor.

Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Die Spuren werden derzeit

kriminaltechnisch ausgewertet. Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen

Hinweisen unter der Telefonnummer 0621 174 – 4444 zu melden.

Wiesloch – Rhein-Neckar-Kreis/ Seriendiebstahl an BMW reißt nicht ab – Zeugenaufruf sowie Handlungsempfehlung

Wiesloch (ots) – Zwischen Freitag, den 18.11.2022, 10.00 Uhr, und Samstag, den

19.11.2022, 10.00 Uhr, entwendete unbekannte Täterschaft aus insgesamt sechs PKW

der Marke BMW, unterschiedlicher Modelle, Lenkräder sowie Navigationsgeräte und

weiteres Zubehör.

Die Fahrzeuge wurden zum Tatzeitpunkt sowohl im öffentlichen Verkehrsraum als

auch auf privatem Grundstück geparkt abgestellt. Im Einzelnen wurden die

Diebstähle in folgenden Straßen begangen: Apfelweg, Quittenweg, Ruländerweg,

Veilchenweg, Bergstraße, Franz-Schubert-Straße. Wie sich die Täterschaft Zutritt

zu den verschlossen abgestellten PKWs verschaffte, ist derzeit noch Gegenstand

der laufenden Ermittlungen. Vermutlich haben die Täter das KeyLess Go System der

Fahrzeuge überwunden, um so in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Informationen,

wie sie sich hiervor schützen können haben wir unten aufgeführt. Der entstandene

Diebstahlschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Folgende Tipps helfen, Navis, Autoradios & Co. vor Diebstahl zu schützen:

Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät und Ihr Mobiltelefon nicht im Fahrzeug.

Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck.

Nehmen Sie alle abnehmbaren Bedienteile und die Daten-CD des Navis mit.

Entfernen Sie auch die Halterung des Navis an der Innenscheibe bzw. den

Armaturen. Denn Diebe öffnen Autos auch, wenn sie lediglich die Halterung eines

Navis von außen sehen.

Fotografieren Sie das Navigationsgerät.

Wählen Sie ein Autoradio oder Multimediasystem, das technisch in ausreichendem

Maße gegen Diebstahl geschützt ist. Von Vorteil ist es, wenn die einzelnen

Komponenten des Systems an verschiedenen Plätzen im Fahrzeug verbaut sind.

Notieren Sie sich in jedem Fall die individuelle Gerätenummer des Autoradios

bzw. des Auto- / Mobiltelefons und des Navigationsgerätes. Wenn das Navi keine

individuelle Nummer hat, kennzeichnen Sie das Gerät selbst mit einem

individuellen Zeichen.

Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage

oder wenigstens an einer beleuchteten Stelle ab.

Informieren Sie die Polizei, wenn Personen zu ungewöhnlichen Tageszeiten

Fahrzeuge ableuchten.

Weitere Tipps finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/

diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-5

Die Ermittlungen zu den Einbrüchen sowie die Auswertung der Spurenlage durch die

Kriminaltechnik dauern zum Berichtszeitpunkt noch an. Es besteht der Verdacht,

dass die Täter Fahrräder als Fluchtmittel nutzten. Hinweise auf die Täter liegen

jedoch bislang keine vor.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sowie weitere Geschädigte,

werden gebeten, sich bei dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621

174 – 4444 zu melden.

Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis): Brand zweier Gartenhäuser, Brandursache noch unklar

Wiesloch (ots) – Kurz nach 00:30 Uhr am Montagmorgen geriet in der Gartenstraße

in Wiesloch zunächst eine Gartenhütte in Brand. Trotz des schnellen Eingreifens

der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf eine weitere Gartenhütte nicht mehr

verhindert werden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung, die in Richtung der Wohngebäude der

Gartenstraße zog, wurden die Bewohner durch die Einsatzkräfte informiert und aus

dem unmittelbaren Gefahrenbereich gebracht.

Nach Beendigung der Löscharbeiten gegen 01:30 Uhr konnte festgestellt werden,

dass ein angrenzender Pkw-Unterstand sowie der dort abgestellte Pkw ebenfalls

beschädigt wurden.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 50.000 EUR.

Personenschäden sind nicht zu verzeichnen. Die Feuerwehr Wiesloch war mit sieben

Fahrzeugen und 30 Feuerwehrangehörigen im Einsatz.

Die weitere Ursachenermittlung hat das Polizeirevier Wiesloch übernommen.

