Heidelberg-Wieblingen: Hoher Sachschaden nach Kollision zweier Pkw

Heidelberg-Wieblingen (ots) – Sachschäden in Höhe von rund 16.000.- Euro waren

das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am frühen Samstagabend auf dem Kurpfalzring.

Gegen 17:10 Uhr beabsichtigte ein in Richtung Umgehungsstraße (L 637) fahrender,

41-jähriger Mercedes-Fahrer offenbar, zu wenden. Hierbei kam es zum Zusammenstoß

mit einem versetzt dahinterfahrenden Pkw, als dessen 51 Jahre alter Fahrer nicht

rechtzeitig bremsen oder ausweichen konnte.

Durch die Kollision drehte sich der Pkw des 41-Jährigen Unfallverursachers und

kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der beschädigte Mercedes war

nicht länger fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem

Unfall glücklicherweise niemand.

Während der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd kam es

lediglich zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen des übrigen Verkehrs.

Heidelberg-Wieblingen: Hoher Sachschaden sowie zwei Verletzte nach Kollision zweier Pkw

Heidelberg-Wieblingen (ots) – Am späten Donnerstagnachmittag des 17.11.2022 kam

es zu einem Unfall im Kreuzungsbereich im Stadtteil Wieblingen, bei welchem zwei

Personen verletzt wurden.

Gegen 16:50 Uhr fuhr eine 51-jähriger Mini-Cooper-Fahrerin den Dammweg in

Richtung Kurpfalzring entlang, wo sie offenbar die Vorfahrt eines von rechts,

auf der Straße Im Schollengewann, kommenden VW-Fahrers missachtete.

Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurden die 82-jährige Beifahrerin der

Unfallverursacherin sowie der 36-jährige VW-Fahrer leicht verletzt, mussten vor

Ort jedoch nicht medizinisch versorgt werden. Die beiden, stark beschädigten

Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden an den beiden Pkw wird auf

etwa 35.000,- Euro geschätzt.

Heidelberg-Schlierbach: DJ-Equipment in fünfstelliger Höhe geklaut – Zeugensuche

Heidelberg-Schlierbach (ots) – Am 20.11.2022 im Zeitraum von 1:30 Uhr bis 19:00

Uhr wurden aus dem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses im Herrmann-Löns-Weg

diverse elektronische sowie handwerkliche Gegenstände entwendet. Der Summe der

entwendeten Gegenstände beläuft sich schätzungsweise auf 11.550,- Euro.

Hinweise auf den Täter und den Abtransport des Diebesgutes sind derzeit nicht

bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der

Telefonnummer 06221 1857- 0 zu melden.

Fahrzeug verunfallt und fällt Böschung herab

Heidelberg (ots) – Am Freitag 18.11.2022 gegen 19:30 Uhr verlor ein 27-jähriger VW-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache auf dem Kurpfalzring die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr zunächst einer 56-jährigen VW-Fahrerin auf, welche hierdurch leicht verletzt wurde.

Anschließend kollidierte der 27-jährige mit einer Leitplanke und wurde hierdurch derart abgewiesen, dass das Fahrzeug eine Böschung herab fiel und rund 5 Meter tiefer auf dem Gelände eines Baustoffunternehmens seitlich zu liegen kam. Glücklicherweise wurde der 27-jährige hierdurch nicht verletzt.

Der Schaden an seinem Fahrzeug beträgt mindestens 15.000 Euro. Der Schaden am Fahrzeug der 56-Jährigen beträgt rund 2.000 Euro. Schließlich entstand noch ein leichter Sachschaden an einem Zaun des Baustoffunternehmens. Zeitweise musste der Kurpfalzring vollständig gesperrt werden, wodurch es zu einem kurzzeitigen Stau in diesem Bereich kam. Ab ca. 20:15 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.