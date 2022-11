Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 21.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Auto zerkratzt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 14.11.2022 bis 19.11.2022, 14:00 Uhr wurde ein, in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim, abgestellter PKW von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Die Beifahrerseite des Peugeot wurde über die gesamte Fahrzeuglänge mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kallstadt: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Kallstadt (ots) – Am 20.11.2022 gegen 15:00 Uhr wurde eine 34-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Weinstraße in Kallstadt verletzt. Ein 27-Jähriger befuhr mit seinem Opel Meriva die Weinstraße in Kallstadt in Richtung Grünstadt. Als ein PKW von rechts auf die Weinstraße einbiegen wollte, bremste die vor dem Opel befindliche Fahrerin eines Audi A3 ab. Dies wurde durch den 27-Jährigen zu spät wahrgenommen. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die 34-Jährige Beifahrerin im Audi wurde dabei leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung war laut eigenen Angaben nicht nötig. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 2000 Euro.

Meckenheim, Haßloch: Mit Alkohol und Drogen am Steuer

Meckenheim / Haßloch (ots) – Es war erst 10 Uhr morgens als die Polizei am Sonntag (20. Nov.) einen Transporter auf der K10 in Meckenheim kontrollierte und der Fahrer nach Alkohol roch. Er habe acht Bier am Vorabend getrunken, so der 36-Jährige aus dem Kreis Südwestpfalz. Ein Alkotest zeigt 0,74 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Auf den Führerschein muss er nun einen Monat verzichten.

In Haßloch war es Drogeneinfluss, den die Beamten in der Nacht auf Montag (21. Nov., 1 Uhr) bei einem Autofahrer in der Bismarckstraße feststellte. Trotz deutlicher Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln wollte der 40-Jährige den der Polizisten weismachen nichts genommen zu haben. Ein Test reagierte positiv auf gleich drei Drogenarten, Cannabis, Amphetamin und Metamphetamin. 3g Amphetamin hatte er noch einstecken. Der Mann muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt verantworten.

Haßloch, Meckenheim, Deidesheim: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Haßloch (ots) – Am Montag, 21.11., führte die Polizei im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Haßloch insgesamt 3 Geschwindigkeitskontrollen durch.

Zunächst wurde von 09.30 bis 10.30 der Richtung Bahnhof fahrende Verkehr in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße in Haßloch kontrolliert. Dabei wurden zwei Verstöße gegen die dort geltende 30-km/h-Begrenzung festgestellt, wobei der schnellste hier mit 47 km/h unterwegs war. Insgesamt wurden dort 15 Verkehrsteilnehmer gemessen. Weiterhin wurde einer Fahrzeugführerin ein Mängelbericht ausgestellt, weil das Abblendlicht ihres Pkw nicht funktionierte.

Von 10.40 bis 12.00 Uhr kontrollierten die Beamten dann Verkehrsteilnehmer in Meckenheim, die die Rödersheimer Straße in Richtung Rödersheim befuhren. Dort kam es zu insgesamt 5 Verstößen bei ca. 50 gemessenen Verkehrsteilnehmern. Der schnellste war hier mit 72 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Wegen nicht mitgeführter Dokumente und ebenfalls defekten Beleuchungseinrichtungen wurden 2 Mängelberichte ausgestellt.

Abschließend wurde in Deidesheim eine Kontrolle durchgeführt, wobei in der Appengasse der Verkehr aus Richtung Ruppertsberg zwischen 12.30 und 13.35 Uhr gemessen wurde. Bei erlaubten 30 km/h fuhren 14 zu schnell, wobei die höchste Geschwindigkeit hier mit 49 km/h verzeichnet wurde.

Alle, die zu schnell unterwegs waren, wurden entweder vor Ort verwarnt oder es wurde ein Verwarnungs- oder Bußgeldverfahren eingeleitet.

Tiefenthal: Zu schnell unterwegs

Tiefenthal (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit Geschwindigkeitsmessung in der Hauptstraße am heutigen Tag konnte nur ein Fahrzeugfahrer festgestellt werden, der sich an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nicht hielt. Dieser muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen: Der Bußgeldkatalog sieht für seine Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro vor. Daneben ist der Eintrag eines Punkts im Zentralen Verkehrsregister vorgesehen.

Grünstadt: Unfallflucht

Grünstadt (ots) – Am gestrigen Sonntag (20.11.22), in der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:30 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Bückelhaube ein BMW beschädigt. Der unbekannte Unfallverursache streifte mit seinem Fahrzeug die rechte Seite des geschädigten Fahrzeugs und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Obrigheim: Einbruch in Schrebergarten

Obrigheim (ots) – In der Zeit von 19.11.22, 10 Uhr, bis 20.11.22, 10 Uhr, wurde in ein Schrebergartengrundstück in der Wormser Straße eingebrochen. Der unbekannte Täter entwendete eine Wildkamera. Der Gesamtschaden wird mit ca. 100 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Lambrecht: Den Heimweg zu Fuß antreten

Lambrecht/ Pfalz (ots) – Den Heimweg zu Fuß antreten musste eine 32-Jährige aus Lindenberg, als sie am 21.11.2022 um 18:45 Uhr mit ihrem PKW mit ausländischer Zulassung in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht/ Pfalz einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der PKW und die Dame traten nämlich bereits schon zweimal in der Vergangenheit wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuer und des Pflichtversicherungsgesetz in Erscheinung. Auch am heutigen Tag hatte die seit über zehn Jahren in der Bundesrepublik Deutschland ordnungsbehördlich gemeldete Lindenbergerin ihren PKW nicht ordnungsgemäß umgemeldet. Der PKW wurde daher mit dem Ziel der Einziehung und Verwertung beschlagnahmt. Die Dame musste aufgrund dieser Tatsache ihren Heimweg zu Fuß antreten.

Diese erwartet nun erneut ein Strafverfahren.

Des Weiteren wird die Zulassungsstelle, die Ausländerbehörde, sowie das zuständige Hauptzollamt über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):