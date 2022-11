Speyer: Edda und Levi sind die Gewinner des 9. Malwettbewerbs „Speyerer Schutzengel“

Speyer – Knapp 1000 Speyerer Grundschüler haben sich in diesem Jahr am beliebten Malwettbewerb des Lions Club Speyer Palatina beteiligt. Unter allen teilnehmenden Kindern wurden die Bilder von Edda Münchbach, Klasse 3b der Salierschule, sowie Levi Duttenhöfer, Klasse 2a der Zeppelinschule, auserwählt.

Beide Kinder wurden von den Clubmitgliedern Vibeke Walger und Alison Grewenig in ihren Klassenzimmern mit der freudigen Nachricht überrascht. Zusätzlich im Gepäck hatten die beiden jeweils 250 Euro für die Klassenkassen.

Alison Grewenig, Levi Duttenhöfer, Vibeke Walger (Foto: Lions Club Speyer Palatina)

Wie jedes Jahr zieren die Siegerbilder die Banderolen der Schokoladentafeln. Neben der Sorte Himbeere in Zartbitter steht auch wieder eine Winterschokolade aus Java-Kakao mit weihnachtlichen Gewürzen zum Verkauf.

Ab sofort kann die hochwertige Chocolaterie-Schokolade an folgenden Verkaufsstellen zum Preis von 5 Euro erworben werden:

Antje Liebscher, B. Harant GmbH, Bären Apotheke, Bea Benz, Cormentis Zahnärzte, Einhorn Apotheke, EP: Seidel, Intersport Scheben, Ludwig Apotheke, Sakul, Salischer Hof, Spei ́rer Buchladen, Spiele Cosmos, Edeka Stiegler und Schmidts Streetfood-Deli.

Öffentliche Verkaufsaktionen des Lions Clubs finden am 4. Dezember auf dem Berliner Platz (Adventsmarkt) sowie am 10. Dezember im Industriehof (Weihnachtsmarkt) statt.

Die beiden Motive auf den Schokoladenverpackungen (Foto: Lions Club Speyer Palatina)

Der Schutzengel unterstützt in diesem Jahr zwei lokale Projekte: Der Erlös aus dem Schokoladenerkauf geht an den Verein „FVB.HILFT“ und an das Seniorenbüro Speyer.

Der Fußballverein Berghausen leistet mit seiner Abteilung „FVB.HILFT“ in Römerberg, Speyer und näherer Umgebung unbürokratische und schnelle Nachbarschaftshilfe im kleinen und großen Stil.

Das Seniorenbüro Speyer bietet für ältere Mitbürger unterschiedliche Tagesausflüge mit Bussen an. Durch die Unterstützung des Lions Club Speyer Palatina soll auch Seniorinnen und Senioren mit wenigen oder keinen finanziellen Mitteln die Teilnahme an gemeinschaftlichen Ausflügen und somit am sozialen Leben ermöglicht werden.