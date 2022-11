Frankfurt – Sossenheim: Pkw aufgebrochen

Frankfurt (ots) – (fue) Zwischen Samstag, dem 19. November 2022, 04.50 Uhr und

Sonntag, den 20. November 2022, 13.30 Uhr, parkte ein 58-Jähriger seinen Pkw in

der in der Kurmainzer Straße, in Höhe der Hausnummer 65. Als er am Sonntag zu

seinem Pkw zurückkam, musste er feststellen, dass die Scheibe der hinteren Tür

auf der Beifahrerseite eingeschlagen worden war. Aus dem Wagen fehlten ein

Fernglas und eine Stirnlampe.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben

können, sich unter der Telefonnummer 069-75552199 zu melden.

Frankfurt – Eschersheim: Raubstraftat

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag, den 20. November 2022, gegen 18.30 Uhr,

befand sich ein 16-Jähriger auf dem Gehweg vor dem Anwesen Birkholzweg 10. Dort

näherten sich ihm zwei Personen. Sie drückten ihn gegen einen Zaun, bedrohten

ihn mit einem Messer und forderten ihn auf, seine Taschen zu leeren. Der

16-Jährige übergab daraufhin den beiden Tätern seine AirPods samt dem

dazugehörigen Case. Als zwei Passanten erschienen, flüchteten die Täter in

unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Täter: 15-17 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Kräftige Statur,

kleiner Oberlippenflaum. Trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine

schwarze Hose und ein Tuch/Schal vor dem Gesicht.

Täter: 15-17 Jahre alt und 160-165 cm groß. Dünne Statur,

bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke und einem

Tuch/Schal.



Frankfurt – Innenstadt: Festnahme und Drogenfund

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Sonntag (20. November 2022) auf Montag

(21. November 2022) kam es auf dem Opernplatz in Folge einer Bedrohung zur

Festnahme des Tatverdächtigen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person

sowie seines Hotelzimmers wurden Drogen und Waffen gefunden.

Der 44-jährige Tatverdächtige konnte gegen 01.00 Uhr in einem Taxi auf dem

Opernplatz angetroffen und trotz Widerstand festgenommen werden. Bei der

anschließenden körperlichen Durchsuchung wurden knapp 20 Gramm Kokain, ca. 35

Gramm Amphetamin sowie ein Einhandmesser aufgefunden. Hinweise, wonach sich der

Beschuldigte in einem nahe gelegenen Hotel eingemietet hatte, konnten bestätigt

werden. Bei der Durchsuchung des Hotelzimmers wurden neben weiteren ca. 15 Gramm

Kokain sowie kleineren Mengen Amphetamin und Marihuana, ein weiteres

Einhandmesser, eine Pfefferpistole sowie eine Armbrust mit Pfeilen aufgefunden.

Darüber hinaus hatte der Tatverdächtige knapp 10.000 Euro in seinem Fahrzeug

deponiert.

Er wurde in das zentrale Polizeigewahrsam eingeliefert und soll heute dem

Richter vorgeführt werden.

Frankfurt – Gutleutviertel: 19-Jähriger nach Widerstand festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Eine Polizeistreife des 4. Reviers nahm am gestrigen

Sonntag, den 20. November 2022, einen 19-Jährigen im Gutleutviertel fest, der

sich bei einer Personenkontrolle besonders aggressiv zeigte. Bei ihm stellten

sie auch Rauschgift sicher.

Eine Ruhestörung in der Gutleutstraße führte gegen 22:10 Uhr zu einer

Personenkontrolle eines 19-Jährigen. Der junge Mann war offensichtlich nicht mit

der polizeilichen Maßnahme einverstanden und machte dies deutlich, indem er

Tritte und Schläge gegen die ihn kontrollierenden Beamten austeilte.

Währenddessen versuchte er auch immer wieder ein Einhandmesser aus seiner

Jackentasche zu ziehen, was jedoch unterbunden werden konnte. Seine Begleiterin

forderte er zudem auf, die Beamten anzugreifen und „wegzutreten“. Den Beamten

gelang es, den 19-Jährigen unter Widerstand festzunehmen. Als sie ihn

durchsuchten, stießen sie auf Betäubungsmittel, darunter rund 90 Gramm

Amphetamin und über 90 Ecstasy-Tabletten. Bei einer anschließenden Durchsuchung

an der Anschrift seiner Eltern fanden die Beamten in seinem „Kinderzimmer“

weitere Substanzen zur Herstellung von Drogen auf sowie verbotene Gegenstände.

Sie stellten alle Beweismittel sicher.

Für den 19-Jährigen, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, ging es in der

Folge in die Haftzellen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts

des illegalen Drogenhandels und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Er

soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahmen nach BTM-Handel

Frankfurt (ots) – (di) Am Sonntag (20.11.2022) gelang es zivilen Fahndern der

Frankfurter Polizei gleich mehrere Dealer im Bahnhofsviertel dingfest zu machen.

Zunächst beobachteten Zivilbeamte gegen 14:30 Uhr einen 41-Jährigen dabei, wie

er im Bereich der Moselstraße auf der Straße mehrfach Drogen verkaufte. Die

Fahnder nahmen den Mann fest, als er sich Geld zählend aus dem Bereich entfernen

wollte. Die eingesetzten Polizisten fanden bei ihm noch ca. 2,21 Gramm Crack und

eine geringe dreistellige Summe Bargeld in szenetypischer Stückelung. Der

41-Jährige soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

Wenig später fiel den Zivilbeamten gegen 16:20 Uhr ein weiterer Dealer auf, als

er auch wieder in der Moselstraße einer weiteren Person zwei große Plastiktüten

übergab. Der Verdacht der Beamten bestätigte sich bei der anschließenden

Kontrolle der beiden Männer. Bei dem 25-jährigen Abnehmer fanden sie in den

Tüten knapp 100 Gramm Marihuana. Die Spur des 29-jährigen Verkäufers führte dann

noch in ein naheliegendes Hotel. Bei der Durchsuchung seines Zimmers wurden noch

eine geringe Menge Marihuana sowie Bargeld im unteren dreistelligen Bereich

sichergestellt. Käufer und Verkäufer wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder

auf freien Fuß gesetzt.