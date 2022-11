Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Wöllstadt: Weitere Autoaufbrüche in Ober-Wöllstadt

Laptop, Fahrzeugschein sowie diverse Werbegeschenke (Kugelschreiber, Kaffeebecher, Ladegeräte) im Wert mehrerer Tausend Euro stahlen Diebe zwischen Donnerstagabend (22 Uhr) und Freitagmorgen (7 Uhr) aus einem weißen C-Klasse-Mercedes in der Straße „schöne Aussicht“ im Ortsteil Ober-Wöllstadt. Um in den Innenraum zu gelangen hatten sie zuvor eine Seitenscheibe des Autos eingeschlagen. Teile des Diebesgutes wurden im Verlaufe des Freitags am Sportplatz in Wöllstadt sowie auf dem Kundenparkplatz des Aldimarktes an der Pfingstweide in Friedberg aufgefunden.

In der Gondolf-Straße (Ortsteil Ober-Wöllstadt) waren Straftäter zwischen Donnerstagabend (23 Uhr) und Freitagmorgen (6.45 Uhr) an einem grauen Ford Focus zugange. Auch hier zertrümmerte man eine Seitenscheibe und durchsuchte das Auto. Entwendet wurde offenbar nichts, jedoch verursachten die Unbekannten Sachschäden in Höhe mehrerer Hundert Euro.

Im Riedholweg (Ortsteil Ober-Wöllstadt) stahlen Diebe aus einem silbernen Smart zwischen Donnerstag, 22 Uhr und Freitag, 10.30 Uhr eine Kosmetiktücher-Box im Wert von 3 Euro, die man später, wenige Fahrzeuge weiter, bei den beiden, ebenfalls im Riedholweg, aufgebrochenen Mercedes, auffand.

Die Polizei in Friedberg ermittelt in allen Fällen wegen besonders schweren Diebstahls bzw. dessen Versuchs und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zu einer oder mehrerer der genannten Taten machen? Wer hatte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen bemerkt?

Florstadt: Fenster aus Fassade gehebelt

Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes brachen Straftäter im Ortsteil Leidhecken in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Lindenbrunnen“ ein. Zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Sonntagabend, 20 Uhr hebelten sie mit brachialer Gewalt ein Fenster aus der Fassade und durchsuchten die Wohnräume nach Wertsachen. Die Kriminellen erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro. Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachten können? Wer kann anderweitig zur Aufklärung der Tat beitragen?

Echzell: Wertsachen gestohlen

Bargeld und Sammelmünzen im Wert von etwa 500 Euro sowie einen Autoschlüssel stahlen Straftäter am Freitag aus einem Einfamilienhaus in der Straße „Am Mitteltor“. Zwischen 8.45 Uhr und 19 Uhr hatten die Kriminellen gewaltsam eine Terrassentür geöffnet und waren so in die Räumlichkeiten gelangt, welche sie nach Verwertbarem durchsuchten. Die Wetterauer Kripo bittet um Hinwiese möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010.

Butzbach: angerempelt und bestohlen

Erst im Nachhinein bemerkte am Donnerstag ein 75-jähriger Butzbacher, dass der Unbekannte, der ihn gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Kaiserstraße angerempelt hatte, dabei offenbar auch die Geldbörse gestohlen hatte. Gegen 18 Uhr meldete sich der Finder des Portmonees, aus welchem 80 Euro Bargeld fehlten, bei dem Geschädigten. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich den Angaben zufolge um einen etwa 20 bis 30 Jahre alten, 175 cm großen und schlanken „Südländer“ ohne Bart. Dieser soll dunkle, glatte und nach hinten gekämmte Haare haben und bekleidet gewesen sein mit einer Sweatjacke, dunklen Jeans und Sportschuhen. Nach dem Rempler soll dieser in Richtung Bahnhof weitergelaufen sein.

Die Polizei in Butzbach ermittelt nun wegen des Verdachts des Taschendiebstahls und bittet mögliche Zeugen des Geschehens, sich unter Tel. 06033/70430 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Büdingen: Nach Geldbörsen gegriffen

Zwischen 22 Uhr und 22.10 Uhr am Freitag (18.11.) griff im asiatischen Restaurant in der Büdinger Bahnhofstraße 15 ein Dieb im Kassenbereich nach zwei Kellnergeldbörsen und rannte aus der Lokalität. Er stieg in ein Auto und flüchtete in Richtung Gedern. Bei dem Langfinger soll es sich um einen etwa 180 cm großen Mann, Südländer, im Alter von etwa 25 Jahren handeln. Dieser war mit einer dunklen Steppjacke gekleidet und trug eine weiße, medizinische Maske im Gesicht sowie weiße Turnschuhe. Die Polizei in Büdingen bittet mögliche Zeugen, die das Geschehen hatten beobachten können, sich unter Tel. 06042/96480 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Butzbach: Kurioser LKW-Diebstahl

Einen offenbar nicht verschlossenen, weißen Kleintransporter entwendeten Diebe zwischen Freitagabend, 22 Uhr und Samstagmorgen, 5 Uhr in der John-F.-Kennedy-Straße in Butzbach. Gegen 6.20 Uhr beobachten Zeugen, wie der Iveco im Ebersgönser Weg rückwärts gegen einen großen Stein fuhr und diesen bis auf die Fahrbahn schob, bevor das Fahrzeug außerdem gegen einen Grundstückszaun stieß. Anschließend hatten die Diebe das (nun beschädigte) Auto mit laufendem Motor wieder in der JFK-Straße abgestellt und sich aus dem Staub gemacht. Die Polizei in Butzbach ermittelt nun wegen Kraftfahrzeugdiebstahls und Unfallflucht und bittet um Hinweise zu den genannten Taten unter Tel. 06033/70430. Hatte jemand den Diebstahls des Klein-LKW beobachtet? Wo ist dieser in der Nacht von Freitag auf Samstag fahrend aufgefallen? Hatten weitere Personen die Verkehrsunfallflucht beobachtet? Wer kann Hinweise zum Dieb und / oder Fahrzeugführer machen?