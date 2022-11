Herborn- Polizei codiert Fahrräder

Herborn: Am Freitag, den 25. November 2022, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr, codiert die Polizei Fahrradrahmen auf dem Gelände der Herborner Polizeistation.

Eine vorherige telefonische Terminvergabe ist unter Tel.: 02772/4705-0 zwingend erforderlich.

Diese individuelle Kennzeichnung kann auf potentielle Fahrraddiebe von Vorneherein abschreckend wirken und ermöglicht zudem eine rasche Zuordnung, sollte Ihr Bike trotz alledem einmal entwendet werden. So können die Beamtinnen und Beamten das sichergestellte Fahrrad schnell wieder an dessen rechtmäßigen Eigentümer aushändigen.

Die Codierungen finden auf dem Gelände der Polizeistation Herborn in der Friedrich-Birkendahl-Straße 55, 35745 Herborn statt.

Zur Fahrradcodierung ist zu beachten:

Telefonische Terminvereinbarung ist erforderlich.

Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin.

sowie ein gültiges Ausweisdokument mitgebracht werden

mitzubringen.

Pro Termin können maximal zwei Fahrräder codiert werden.

Breitscheid, Herborn, Ehringshausen und Braunfels: Einbrüche

Am vergangenen Wochenende wurden der Polizei Wohnungseinbruchsdiebstähle in Breitscheid, Herborn, Ehringshausen und Braunfels gemeldet:

Breitscheid: In der Nacht von Donnerstag (17.11.2022), 22:00 Uhr auf Freitag (18.11.2022), 08:00 Uhr versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Siedlungsstraße einzubrechen. Sie hebelten an einer Kellertür, diese hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand. Die Diebe flüchteten. Der Schaden an der Tür wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: In der Hoffmannstraße brachen Diebe in ein Mehrfamilienhaus ein. Festgestellt wurde der Einbruch am Freitagabend (18.11.2022), gegen 18:30 Uhr. Die Unbekannten machten sich zunächst an einem Fenster zum Partykeller zu schaffen. Nachdem sie offenbar bemerkten, dass sie hierdurch keinen Zutritt zum Haus erlangten, kletterten die Langfinger auf einen Balkon und hebelten ein Fenster zum Badezimmer des Gebäudes auf. Durch dieses gelangten sie in die Wohnräume. Dort stahlen sie eine Geldkassette mit Schmuck und Münzen. Die Diebe wurden offensichtlcih durch eine verbaute Alarmanlage gestört und flüchteten. Das Diebesgut hat einen Wert von 700 Euro, die Reparatur der Fenster wird 250 Euro kosten. Hinweise erbittet in diesem Fall die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen-Dillheim: Über ein Küchenfenster drangen dreiste Diebe in ein Einfamilienhaus im Richard-Wagner-Ring ein. Sie durchwühlten Zimmer und Schränke. Auch hier hatten es die Unbekannten auf Schmuck abgesehen. Der Gesamtschaden wird mit 2.900 Euro beziffert. Zeugen, die zwischen 15:30 Uhr und 20:15 Uhr am vergangenen Freitag (18.11.2022) verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Braunfels: Im Deiker Weg brachen Unbekannte am Freitag (18.11.2022) ein. Zwischen 17:00 Uhr und 18:15 Uhr verschaffen sie sich Zutritt über eine zuvor aufgebrochene Terrassentür. Sie stahlen eine Spielekonsole samt Zubehör und Schmuck. Das Diebesgut hat einen Wert von 2.500 Euro. Der Schaden an der Tür wird mit 2.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Die Polizei rät insbesondere in der dunklen Jahreszeit grundsätzlich zu erhöhter Aufmerksamkeit und gibt erneut folgende Tipps zum Thema Einbruchsschutz:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit –

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

finden jedes Versteck.

Nachbargrundstück.

Polizei.

sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen.

Für eine individuelle, kostenlose Beratung wenden Sie sich am besten an eine Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle. Viele Hinweise gibt es außerdem auf www.k-einbruch.de , der Website der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH und unter www.polizei.hessen.de .

Dillenburg- Geldbörse aus Rollator geklaut

Ein 74-Jähriger war am Samstagvormittag (19.11.2022) im Einkaufsmarkt in der Herwigstraße unterwegs. Während er seine Einkäufe erledigte hatte er seine Geldbörse in einer Einkaufstasche auf seiner Gehhilfe deponiert. In einem unbemerkten Moment griffen Diebe offenbar in die Tasche und stahlen das Portemonnaie vom Rollator. In der Geldbörse befanden sich Bargeld, sowie Bankkarten. Die Polizei beziffert den Schaden mit 150 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben, die zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr zuschlugen, geben können, werden gebeten, die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 zu kontaktieren.

Aßlar: mit 1,7 Promille Unfall gebaut

Gleich mehrere Faktoren schienen bei einem Unfall in der Nacht zu Samstag (19.11.2022) eine Rolle zu spielen. Eine 35-Jährige war mit ihrem 4-er BMW auf der Hermannsteiner Straße auf Richtung Wetzlar kommend in Fahrtrichtung Werdorf unterwegs. Gegen 03:55 Uhr verlor sie in Höhe der Hausnummer 63 die Kontrolle über ihren blauen 430 d und krachte in einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Mokka. Die aus Aßlar stammende 35-Jährige fuhr weiter und prallte in Höhe der Esso-Tankstelle, gegen einen Poller. Ein Zusammenspiel von Handynutzung während der Fahrt, nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholkonsums sind nach derzeitigem Ermittlungsstand die Unfallursachen. Die Unfallfahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht und dort aufgenommen. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe. Auf die Aßlarerin, die offenbar nicht im Besitz eines Führerscheins ist, kommen nun Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Trunkenheitsfahrt zu. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 23.000 Euro.

Wetzlar-Niedergirmes: 13-Jährige belästigt / Zeugen gesucht

Vergangenen Donnerstag (17.11.2022) stand eine 13-Jährige an der rotzeigenden Fußgängerampel im Niedergirmeser Weg. Plötzlich griff ihr ein Unbekannter von hinten durch die Beine und berührte sie unsittlich. Das Kind drehte sich kurz um und rannte weg. Die Polizei ermittelt nun wegen Sexueller Belästigung und sucht Zeugen. Wer hat den Vorfall gegen 13:35 Uhr im Niedergirmeser Weg mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem rund 30 Jahre alten 175 – 180 cm großen Täter geben? Er hatte braune Haare, einen ausgewachsenen „Boxer-Haarschnitt“ und einen Oberlippenbart. Er soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben. Bekleidet war er mit einer dunklen Steppjacke. Zeugen werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Braunfels- mit Drogen erwischt

Zwei junge Männer erwischten Wetzlarer Polizisten am Sonntag (20.11.2022) mit Drogen. Um 00:30 Uhr hielten sie einen 19-jährigen Motorradfahrer, der offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, in der Wintersburgstraße an. Ein Drogenvortest wies den Konsum von THC nach. Zudem hatte der Solmser rund 14 Gramm Haschisch einstecken. Bei seinem 20-jährigen Sozius fanden sie weitere rund 22 Gramm Haschisch. Beide Männer mussten mit zur Polizeiwache. Für den 19-Jährigen folgte eine Blutentnahme. Die Drogen wurden sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen durften die Männer die Wache verlassen. Es folgen nun Anzeigen wegen Drogenbesitzes und für den Solmser eine weitere Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.