Gemarkung Knüllwald: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 3151 – Folgemeldung

Gemarkung Knüllwald: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person – Folgemeldung Unfallzeit: 21.11.2022, 10:40 Uhr Ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person ereignete sich heute Vormittag auf der L 3151, zwischen den Ortschaften Remsfeld und Wallenstein. Bei dem Unfall erlitt ein 18-Jähriger Pkw-Fahrer schwere Verletzungen. Der 18-jährige Ottrauer befuhr mit seinem Pkw die L 3151, aus Wallenstein kommend, in Richtung Remsfeld. Zwischen den Ortsteilen Völkershain und Reddinghausen geriet er mit seinem Pkw aus ungeklärter Ursache in Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des 18-Jährigen auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Der 18-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt schwere Verletzungen, er wurde vom alarmierten Rettungshubschrauber in das Klinikum Kassel geflogen. Der Fahrer des Lkw, ein 40-jähriger aus Bad Hersfeld, wurde ebenfalls verletzt, er wurde in das Krankenhaus Bad Hersfeld eingeliefert. Da die Unfallursache derzeit nicht feststeht, wurde, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kassel, ein Unfallgutachter hinzugezogen. An beiden beteiligte Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 10.000,- Euro. Die L3151 ist derzeit gesperrt, die Sperrung dauert vermutlich bis gegen 14:30 Uhr.

Bad Zwesten: Versuchter Wohnhauseinbruch

Bad Zwesten: Versuchter Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 18.11.2022, 16:49 Uhr bis 20.11.2022, 16:30 Uhr In ein Wohnhaus „Am Sportfeld“ brachen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende ein. Die Täter öffneten mit körperlicher Gewalt die Eingangstür und begaben sich in das Wohnhaus. Dort durchsuchten sie mehrere abgestellte Kartons nach Wertsachen. Ob etwas gestohlen wurde, steht zurzeit nicht fest. Die Höhe des Sachschadens ist ebenfalls derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Frielendorf: Versuchter Wohnhauseinbruch

Versuchter Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 05.11.2022, 12:00 Uhr bis 19.11.2022, 10:00 Uhr In den vergangenen Tagen brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Spiesskappeler Straße ein und verursachten geringen Sachschaden. Die Täter brachen eine Kellertür auf und gelangten hierdurch in das Wohnhaus, wo sie an eine zweite verschlossene Tür kamen. Sie versuchten diese ebenfalls aufzubrechen, scheiterten jedoch an der zusätzlich gesicherten Tür. Daraufhin flohen die Täter aus dem Haus. Der angerichtete Sachschaden beträgt 50,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Melsungen: Versuchter Tankstelleneinbruch

Versuchter Einbruch in Tankstelle Tatzeit: 18.11.2022, 20:00 Uhr bis 19.11.2022, 03:00 Uhr Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle in der Kasseler Straße. Die Täter begaben sich auf dem Tankstellengelände zum verschlossenen Verkaufsraum und versuchten dort die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Dies gelang den Tätern nicht. Die Eingangstür wurde beschädigt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740