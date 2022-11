Schwarzer Audi A6 Avant in Ahnatal gestohlen: Kripo erbittet Zeugenhinweise

Ahnatal (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in der Straße „Am Dornbusch“ in Ahnatal einen schwarzen Audi A6 Avant im Wert von ca. 20.000 Euro gestohlen. Wie die Autodiebe dabei genau vorgingen und ob sie sich das Keyless-go-System des Wagens zunutze machten, ist momentan noch unklar. Von dem sieben Jahre alten Kombi fehlt trotz europaweiter Fahndung derzeit jede Spur. Den Diebstahl seines unter einem Carport abgestellten Autos bemerkte der Eigentümer am heutigen Morgen gegen 8 Uhr.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die in der Nacht zum heutigen Montag in Ahnatal verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Zwei Einbrüche in Geschäft und Kita in der Nacht zum Samstag: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Mitte und Fasanenhof: In der Nacht zum Samstag kam es in Kassel zu zwei Einbrüchen, zu denen die Kriminalpolizei nun Zeugen sucht. Zum einen waren Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt in der Kurt-Schumacher-Straße eingebrochen und hatten Bargeld sowie einige Artikel erbeutet. Zum anderen brachen Einbrecher in eine Kindertagesstätte im Haarmannweg ein, lösten dabei jedoch den Alarm aus und flüchteten vermutlich deswegen ohne Beute. Derzeit ist unklar, ob beide Einbrüche möglicherweise auf das Konto ein und derselben Einbrecher gehen. Die Ermittlungen dauern an.

Der Einbruch in den Lebensmittelmarkt in der Kurt-Schumacher, nahe der Altmarkt-Kreuzung, hatte sich gegen 2:20 Uhr in der Nacht ereignet. Anhand von Aufzeichnungen einer Überwachungskamera lässt sich sagen, dass mindestens zwei unbekannten Täter gewaltsam über die Eingangstür in den Markt einbrachen und dort anschließend die Kasse mitsamt Bargeld sowie einige Lebensmittel und eine Bettdecke entwendeten. Mit der Beute flüchteten die beiden Täter wieder über die Eingangstür aus dem Geschäft und weiter in unbekannte Richtung.

Die Einbrecher können wie folgt beschrieben werden:

1.) männlich, normale bis schlanke Statur, helle Steppweste, dunkle Jacke mit Kapuze unter der Weste, Mütze unter der Kapuze, Jogginghose, Sneaker

2.) männlich, normale bis schlanke Statur, dunkle Jacke mit Kapuze, dunkle Hose, Sneaker, schwarze Umhängetasche

Der Einbruch in die Kindertagesstätte hatte sich gegen 4:30 Uhr in der Nacht ereignet. In diesem Fall liegt bislang keine Täterbeschreibung vor. Die Unbekannten waren über ein Fenster, das sie mit einem Werkzeug brachial aufhebelten, in das Gebäude gelangt. Dort lösten sie jedoch den Einbruchsalarm aus und flüchteten anschließend ohne Beute. Der Schaden, den sie durch das Aufbrechen des Fensters verursachten, wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zu beiden Einbrüchen führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Audi A4 und Papiercontainer brennen in Südstadt: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Süd: Nachdem es bereits am vergangenen Wochenende zu Bränden von Papiercontainern in Kassel kam (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5369790), mussten Polizei und Feuerwehr in der Nacht von Freitag auf Samstag erneut zweimal wegen brennender Abfallcontainer ausrücken. Zudem kam es zum Brand eines geparkten Audi A4, an dem nach bisherigem Kenntnisstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro entstand. Derzeit spricht alles dafür, dass die Container und das Auto vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Die Kasseler Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Bränden geben können.

Die Meldungen von zahlreichen Anwohnern wegen der brennenden Papiercontainer an der Unterführung Philosophenweg und in der Milchlingstraße waren nahezu zeitgleich gegen 2:45 Uhr in der Nacht eingegangen. Die Container wurden größtenteils völlig zerstört. In der Milchlingstraße waren auch ein Zaun und abgelegtes Baumaterial durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten der oder die Täter nicht gefasst werden.

Zu dem Fahrzeugbrand in der Heckerstraße, nahe der Frankfurter Straße, kam es später in der Nacht gegen 3:30 Uhr. Trotz der umgehend eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr brannte der Motorraum des geparkten Audi A4 eines Anwohners komplett aus. Auch in diesem Fall verlief die anschließende Fahndung der Polizei ohne Erfolg.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der Brände gemacht haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Mann belästigt Frauen im ,,Gleis 1“ – Bundespolizei ermittelt

Ein 40-jähriger Mann aus Kirchhain belästigte Sonntagnacht

(20.11./3:20 Uhr) mehrere Frauen im Club ,,Gleis 1“ im Kasseler Hauptbahnhof.

Die drei Frauen gaben an, dass der 40-Jährige sie mehrfach gegen ihren Willen

angefasst hätte. Der Mann soll außerdem sein Geschlechtsteil durch die Hose an

den Frauen gerieben haben. Eine verständigte Streife der Bundespolizeiinspektion

Kassel konnte den Mann im Bahnhof stellen.

Alkohol im Spiel

Der 40-jährige Täter stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Nach Abschluss

der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Vorfall im ,,Gleis 1“ machen

kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Fußgängerin wird von Auto angefahren und flüchtet: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Waldau: Eine unbekannte Fußgängerin ist am Freitagabend im Kasseler Stadtteil Waldau beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren worden. Allerdings flüchtete die Frau, die offenbar verletzt wurde, anschließend von der Unfallstelle. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können.

Wie der Autofahrer, ein 52-Jähriger aus Kassel, den aufnehmende Beamten des Polizeireviers Ost schilderte, war es gegen 20 Uhr zu dem Zusammenstoß gekommen. Er war zu dieser Zeit mit seinem Hyundai i30 auf der Görlitzer Straße von der Waldemar-Petersen-Straße kommend in Richtung Breslauer Straße unterwegs. Plötzlich habe an Einmündung zur Liegnitzer Straße die von links kommende Fußgängerin die Straße überquert, die der 52-Jährige mit der Front seines Fahrzeugs erfasste. Die Frau sei dann über die Motorhaube auf die Fahrbahn gefallen. Der Autofahrer stieg nach seinen Angaben sofort aus und erkundigte sich bei der Frau, ob sie verletzt sei. Daraufhin antwortete die Unbekannte, dass sie zwar Rückenschmerzen habe, aber nun zur Arbeit müsse. Anschließend ging sie davon und ließ den verdutzten Hyundai-Fahrer stehen, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Es soll sich um eine 50 bis 60 Jahre alte und ca. 1,60 Meter große Frau gehandelt haben, die eine violette Regenjacke und eine medizinische Maske trug.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf die flüchtige Fußgängerin geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Auto kracht in Lilienthalstraße in geparkte Fahrzeuge: Mutmaßliche Fahrerin stand unter Alkoholeinfluss

Kassel-Bettenhausen: Zu einem völlig beschädigten Auto, das ein Fahrer oder eine Fahrerin nach einem Unfall zurückgelassen hatte, wurden Beamte des Polizeireviers Ost am frühen Samstagmorgen gegen 4:30 Uhr in die Lilienthalstraße gerufen. Wie die Streife vor Ort anhand des Schadensbildes ermittelte, war der Wagen aus Richtung der Landesstraße, der ehemaligen B 3, gekommen und in Höhe der Hausnummer 35 der Lilienthalstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dort krachte der Audi frontal gegen einen geparkten Hyundai Tucson, der dadurch wiederum gegen eine dahinterstehende Sattelzugmaschine geschoben wurde. Bei dem Audi war der komplette Frontbereich durch den Aufprall erheblich beschädigt worden, an dem Hyundai war ein Totalschaden entstanden. Der Sachschaden wird insgesamt auf 40.000 Euro geschätzt. Die Person, die am Steuer des Audis gesessen und den Unfall verursacht hatte, war vor Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle geflüchtet. Allerdings hatten die Beamten in dem beschädigten Auto Hinweise auf die mutmaßliche Fahrerin des Autos gefunden. Bei der Fahndung konnte eine Streife die Frau schließlich in einem Hinterhof in der Nähe ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Sie war augenscheinlich nur leicht verletzt worden. Da ein Atemalkoholtest bei der 24-Jährigen aus Niestetal einen Wert von rund 1,6 Promille ergab, wurde ihr auf dem Polizeirevier von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Sie muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten.

Nach zweifacher Körperverletzung und rassistischer Beleidigung: 33-Jähriger zeigt Hitlergruß und beißt Polizisten in den Arm

Kassel-Niederzwehren: Für einen Polizeieinsatz sorgte am Freitagabend in der Frankfurter Straße in Kassel ein alkoholisierter 33-jähriger Mann. Nachdem er zunächst in einem Supermarkt einen Bekannten mit Faustschlägen verletzt hatte, beleidigte er kurze Zeit später an der Straßenbahnhaltestelle „Leuschnerstraße“ einen 37-jährigen Mann rassistisch und schlug ihm völlig unvermittelt ins Gesicht. Nach Eintreffen der Polizeistreifen zeigte er zweimal den Hitlergruß und stieß offenbar bewusst einen Polizisten mit Migrationshintergrund rückwärts ins Gleisbett, wodurch dieser sich am Arm verletzte. Gegen die anschließende Festnahme setzte sich der 33-Jährige erheblich zur Wehr und biss den bereits verletzten Beamten bei der Fahrt auf das Revier in den Arm. Der Festgenommene wurde im Anschluss zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszellen im Polizeipräsidium gebracht. Der bereits polizeibekannte Tatverdächtige muss sich nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, dreifacher Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Zunächst war der 33-Jährige gegen 21 Uhr mit seinem 28-jährigen Bekannten beim gemeinsamen Einkauf von Alkohol in dem Geschäft im Töpfenhofweg in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte er seinen Kontrahenten durch Faustschläge ins Gesicht und schlug danach den Kopf des 28-Jährigen gegen die Scheibe des Supermarktes. Den leicht verletzten Mann aus Kassel brachte ein Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Anschließend kam es an der Haltestelle zur rassistischen Beleidigung und dem Angriff auf den 37-Jährigen aus Baunatal, der dort auf seine Bahn wartete. Auch er erlitt leichte Verletzungen. Gegenüber den hinzugeeilten Streifen der Revier Mitte und Süd-West verhielt sich der 33-Jährige hochaggressiv, griff unvermittelt den Polizisten an und wehrte sich nach Leibeskräften gegen die Festnahme. Darüber hinaus bespuckte er die Beamten und beleidigte sie aufs Übelste. Eine bei dem Festgenommenen entnommene Blutprobe soll nun Aufschluss über seine genaue Alkoholisierung geben. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.