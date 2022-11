Unfall

Richelsdorf. Am Sonntag (21.11.), gegen 23.10 Uhr, befuhr eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Sontra die Landstraße zwischen Obersuhl und Richelsdorf. In einer Linkskurve kam die Fahrerin aus noch unklarer Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. An dem Auto der Sontraerin entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch an der Leitplanke entstand lediglich minimaler Sachschaden.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Freitag (18.11.), gegen 12:15 Uhr, befuhren eine 42-jährige Frau aus Dietzenbach mit einem Audi A3 Cabrio und ein 31-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Audi Kombi Avant den Seilerweg in Richtung Vlämenweg. Auf Höhe der dortigen Kirche musste die 42-jährige Frau verkehrsbedingt abbremsen, als ein Fußgänger den dortigen Fußgängerüberweg passieren wollte. Dies bemerkte der nachfolgende 31-jährige Bad Hersfelder vermutlich zu spät und fuhr mit seinem Kombi auf den Audi A3 auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Friedewald. Am Samstag (19.11.), gegen 17 Uhr, wurde festgestellt, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug mehrere Verkehrszeichen auf einem Kreisel der Bundesstraße 62 beschädigte und anschließen davonfuhr, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (21.11.), gegen 5:15 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Mann aus dem Saalekreis mit einem Citroen Berlingo die Bundesstraße 27 und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen, bei grüner Ampelschaltung, auf den Zubringer zur Autobahn 4 nach links abbiegen. Zur selben Zeit befuhr ein 35-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem VW Golf die Bundesstraße 27 in entgegengesetzter Richtung und wollte ebenfalls auf den Zubringer zur A4 nach rechts abbiegen. Hierbei stieß der 35-jährige Hersfelder aus noch ungeklärter Ursache mit dem Citroen Berlingo zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Einbruch in Bäckerei

Schotten. In der Nacht zu Sonntag (20.11.) verschafften sich Unbekannte unbefugten Zutritt zu einer Backstube in der Straße „Zum Alten Feld“. Anschließend entwendeten die Langfinger einen Tresor und verschwanden unerkannt. Der Wert des Diebesguts ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Keller

Lauterbach. Der Keller eines Hotels in der Bahnhofstraße wurde zwischen Freitag (18.11.) und Sonntag (20.11.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu den Kellerräumen und stahlen daraus verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Einfamilienhaus

Petersberg. Unbekannte betraten am frühen Freitagmorgen (18.11.) über eine geöffnete Terrassentür unbefugt ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Roten Rain“. Anschließend entwendeten die Langfinger einen Geldbeutel samt Inhalt sowie einen Laptop und eine Umhängetasche aus den Räumlichkeiten. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals

draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. Zwischen Montag (14.11.) und Freitag (18.11.) brachen Unbekannte ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Straße „Langenburg“ auf. Als die Täter feststellten, dass hinter dem Fenster ein Schrank stand und sie hierdurch nicht in das Gebäude gelangen konnten, ließen sie vermutlich von dem weiteren Tatvorhaben ab. An dem Fenster entstand Sachschaden von circa 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Wohnung

Fulda. Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Rohrhirsch-Straße stahlen Unbekannte am Samstagmorgen (19.11.), zwischen 7 Uhr und 7.10 Uhr, eine Geldbörse. Über ein geöffnetes Badezimmerfenster gelangten die Langfinger in den Wohnraum, aus dem sie das Diebesgut in noch unbekanntem Wert stahlen. Anschließend flüchteten die Täter über eine Terrassentür in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Pilgerzell. Ein Wohnhaus in der Carl-Benz-Straße wurde am Sonntag (20.11.), zwischen 2.15 Uhr und 9.15 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam öffneten die Einbrecher ein gekipptes Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten. Während die Bewohner in dem Gebäude schliefen, durchsuchten die Täter die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Zweifamilienhaus

Künzell. Ein Unbekannter verschaffte sich am frühen Samstagmorgen (19.11.), zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr, unbefugten Zutritt zu einer Wohnung eines Zweifamilienhauses in der Turmstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde ein Bewohner auf den Einbrecher aufmerksam und versuchte diesen an der weiteren Flucht zu hindern. Daraufhin schubste der Täter den Mann nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mit beiden Händen von sich weg und flüchtete letztlich über eine offenstehende Terrassentür aus dem Objekt. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Der Täter kann als männlich, etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und mit normaler Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Winterjacke, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Warnung vor betrügerischen Annoncen und Haustürgeschäften

Osthessen. Das Wort „AKTION“ in großen roten Buchstaben und das Interesse der Leserin beziehungsweise des Lesers ist zumindest kurzzeitig geweckt. „Wir kaufen an!“ – wer kennt ebensolche Annoncen in Tageszeitungen oder Flugblättern nicht? Die Polizei Osthessen mahnt jedoch zur Vorsicht. Neben vielen seriösen Anbietern nutzen mitunter auch Betrüger Werbeanzeigen gezielt für ihre kriminellen Machenschaften.

Die Schwindler vereinbaren nicht selten Termine an den Anschriften ihrer potentiellen Opfer und werben mit eben diesem Angebot: „Hausbesuche kostenlos“. Auch über größere Entfernungen locken diese Ankaufsflyer so Zeitungsleserinnen und -leser. Das Ziel der Täter ist es dabei jedoch, auf unterschiedlichsten Wegen in die Wohnungen und Häuser von gutgläubigen Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen, denn ein unbemerkter Griff in das Schmuckkästchen der Bewohner und der betrügerische Besuch hat sich bereits gelohnt. Vor diesem Hintergrund ist die Bandbreite der Vorwände der Trickbetrüger nahezu unbegrenzt. Sei es als Pelz- oder Goldankäufer, Handwerker oder Hilfsbedürftiger, auch Puppen, Münzen, Schmuck und Uhren – die Betrüger zeigen großes Interesse an dem Hab und Gut ihrer Opfer und verwickeln sie dabei in ein Gespräch, in dem sie eine Vertrauensbasis aufbauen. Schließlich wollen die Schwindler nur ihr Bestes – ihre Wertgegenstände und ihr Geld!

Ihre Polizei Osthessen gibt daher Tipps, was Sie bei Haustürgeschäften und Werbeversprechen beachten sollten:

Wichtig ist:

Verkehrsunfallmitteilung

Verkehrsunfallflucht Im Stauster in Hünfeld / Zeugenaufruf:

Am Sonntag, dem 20.11.2022 zwischen 17:15 Uhr und 17:40 Uhr ereignete sich Im Stauster in Hünfeld ein Verkehrsunfall, bei dem nach ersten Erkenntnissen ein Fahrradfahrer beteiligt gewesen sein könnte. Dieser hatte vermutlich im oben genannten Zeitraum einen geparkten Pkw angefahren und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei bittet Personen, die Zeugen des Unfalles geworden sind sich unter der Tel.Nr. 06652 / 96580 bei der Polizeistation Hünfeld zu melden.