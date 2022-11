Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Die Polizei sucht Zeugen nach Unfall zwischen Traktor und Lastkraftwagen – Offenbach/Obertshausen

(ts) Auf der Landesstraße 3117 soll am Samstag, gegen 16 Uhr, der rechte Außenspiegel eines mintblauen Lastkraftwagens beschädigt worden sein, als dieser in Höhe der Aral-Tankstelle zwischen Obertshausen und Heusenstamm beabsichtigte abzubiegen und hierbei von einem Traktor mit Heuballen touchiert worden sein soll. Beide Beteiligten fuhren von Obertshausen nach Heusenstamm. Im Bereich der Aral-Tankstelle ordnete sich der Lastkraftwagen links ein, um in die Straße „Im Birkengrund“ abzubiegen. Der Fahrer des Traktors fuhr weiter nach Heusenstamm. Er blieb hierzu auf seinem Fahrstreifen und passierte den Laster. Dabei touchierte er mit einem geladenen Heuballen den rechten Außenspiegel des Lasters und beschädigte diesen. Beide Fahrer entfernten sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Nachdem die Polizei den Fahrer des Traktors bereits ermitteln konnte, sucht sie nun nach Zeugen, welche Angaben zum Lastkraftwagen und dessen Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizeistation in Heusenstamm unter der 06104 6908-0 entgegen.

Orangefarbener SUV nach Verkehrsunfall gesucht – Offenbach/Bürgel

(ts) Vergangenen Donnerstag (17. November) kam es um 6.45 Uhr auf der Bundesstraße 43 (Untere Grenzstraße) zu einem Verkehrsunfall, nach welchem sich ein orangefarbener Geländewagen mit Offenbacher Kennzeichen unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Flüchtige hielt zuvor auf der doppelspurig ausgebauten Straße an einer Ampelanlage in Höhe der Haunummer 8 neben einem weißen Nissan Skyline. Nachdem die Ampel auf Grün geschaltet hatte, fuhren beide Verkehrsteilnehmer los. Hierbei kam der SUV offenbar in die Fahrspur des Nissan und kollidierte mit diesem. Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Obwohl der Fahrer des Nissan durch Hupen und Lichthupe auf sich aufmerksam machte, fuhr der Unfallverursacher davon. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfall, speziell dem Verursacher und dessen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

Bereich Main-Kinzig-Kreis

Handydieb auf der Flucht – Hanau/Innenstadt

(ts) Mehrere Mobiltelefone stahl ein Unbekannter am Sonntagmorgen, gegen 8.20 Uhr, aus einem Fachgeschäft in der Langstraße (Höhe der 60er-Hausnummern). Hierzu zerstörte der dunkel gekleidete Mann die gläserne Eingangstür, um sich Zutritt zum Verkaufsraum zu verschaffen. Neben schwarzen Handschuhen soll er auch eine schwarze Basecap und einen grauen Schal getragen haben. Der Wert der entwendeten Telefone wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo in Hanau unter der 06181 100-123 zu melden.

Drei aufgebrochene Autos nahe des Hauptbahnhofes – Hanau/Innenstadt

(ts) Am Wochenende wurden im Bereich des Hanauer Hauptbahnhofes nach derzeitigen Erkenntnissen mindestens drei Fahrzeuge aufgebrochen. Diese standen auf einem Parkplatz in der Straße „Am Hauptbahnhof“. An jedem der Fahrzeuge wurde mindestens eine Scheibe eingeschlagen, bevor der Innenraum nach Wertgegenständen durchwühlt wurde. Dabei wurde unter anderem Bargeld und in mindestens einem Fall auch der Fahrzeugschein entwendet. Die Einbrüche wurden am Sonntagabend zwischen 19 und 20.50 Uhr festgestellt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123.

Diebe stahlen weißen Audi Q5 – Freigericht/Somborn

(ts) Autodiebe stahlen am Freitagmorgen einen weißen Audi Q5 (Erstzulassung 2019), welcher in der Straße „Im Schwalbengrund“ (in Höhe der 30er-Hausnummern) geparkt stand. Das hochwertige Fahrzeug mit MKK-Kennzeichen verschwand im Zeitraum zwischen 1 und 6 Uhr. Die Kripo in Hanau bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 06181 100-123.

Roter Toyota Land Cruiser gestohlen – Maintal/Dörnigheim

(ts) Autodiebe waren in der Nacht zu Sonntag, zwischen 18 und 8.15 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Straße zugange. Dort entwendeten sie im Bereich der einstelligen Hausnummern einen hochwertigen roten Toyota Land Cruiser mit HU-Kennzeichen. Der Wagen wurde 2019 erstzugelassen. Die Kripo in Hanau bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 06181 100-123.

Zeugensuche nach Einbruch in Bäckerei – Bad Orb

(fg) Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße eingedrungen waren. Zwischen Sonntagvormittag, 11.30 Uhr und Montagmorgen, 3.30 Uhr, hebelten die Einbrecher die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang zum Ladeninneren. Im Verkaufsbereich stahlen die Eindringlinge anschließend einen kleinen Tresor und flüchteten. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kriminalpolizei.

Zusammenstoß zwischen Transit und Linienbus – Mehrere Personen leicht verletzt – Biebergemünd/Bieber

(jm) Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen zwischen einem Ford Transit und einem Linienbus auf der Bundesstraße 276/Roßbacher Straße wurden mehrere Personen darunter auch Businsassen verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 24 Jahre alter Langenselbolder mit seinem Transit gegen 7 Uhr die Roßbacher Straße aus Richtung Roßbach kommend. Ein Linienbus, überwiegend mit Schülerinnen und Schülern besetzt, befuhr die B 276 in entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve verlor der Ford-Lenker wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem entgegenkommenden Linienbus, der aus Richtung Ortsmitte kam, zusammen. Anschließend beschädigte der Linienbus einen angrenzenden Zaun eines Privatgrundstückes. Bei dem Unfall wurde der 37 Jahre alte Busfahrer an der Hand verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitten sechs Insassen im Alter von 12 bis 21 Jahren leichte Verletzungen; unter anderem durch das Bersten der Busscheiben. Der Fahrer sowie die Businsassen kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken. Der 24-Jährige bleib bei dem Unfall wohl unverletzt. Der Transit sowie der Bus waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird derzeit noch ermittelt. Die Bundesstraße war während der Einsatzmaßnahmen für rund vier Stunden voll gesperrt.