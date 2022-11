Schlägerei in der Innenstadt – Wer hat etwas beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Vor einer Gaststätte in der Fruchthallstraße ist es am Sonntagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein 28-Jähriger wurde verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Kurz vor 23 Uhr attackierten nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen zwei Personen den 28-jährigen Türsteher. Zu den unbekannten Angreifern konnte der Mann keine Angaben machen, sie flüchteten.

Der leicht Verletzte wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Polizei fahndete erfolglos nach den Tätern. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bitten um Hinweise: Wer hat die Schlägerei beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Alkoholisierter Fahrer verletzt Polizistin

Kaiserslautern (ots) – Nachdem ein Autofahrer am Samstagabend im Stadtteil Betzenberg von der Polizei mit dem Verdacht einer Trunkenheitsfahrt konfrontiert worden ist, ergriff der Mann die Flucht. Er rannte davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Sie holten den 30-Jährigen ein. Doch anstatt stehenzubleiben, setzte sich der Mann gegen den Zugriff der Polizisten zur Wehr. Er verletzte eine Beamtin.

Die Einsatzkräfte überwältigten den Verdächtigen und nahmen ihn vorübergehend fest. Der 30-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,74 Promille. Wie sich herausstellte, ist der Verdächtige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen zu. Die leicht verletzte Polizistin wurde medizinisch versorgt. |erf

Alkoholisierte Altkleiderdiebe gefasst

Kaiserslautern (ots) – Zwei männliche Personen machten sich am Sonntag 20.11.2022 in der Julius-Küchler-Straße an einem Altkleidercontainer zu schaffen. Dank der Aufmerksamkeit eines Zeugen und der von ihm abgegebenen Personenbeschreibung konnte eine Polizeistreife die beiden mutmaßlichen Täter noch vor Ort stellen.

Die Kleidung, die der 39-jährige Mann und sein 29-jähriger Begleiter aus dem Container entwendet hatten, lag bereits fertig verstaut in ihrem Auto. Zudem waren die beiden Männer alkoholisiert, weshalb die Polizeibeamten neben dem Diebesgut auch deren Führerscheine sicherstellten. Autofahren dürfen sie erst wieder wenn sie nüchtern sind. |cjh

Bargeld und Lautsprecher aus Autos gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Bargeld haben Diebe am Sonntagabend im St.-Quentin-Ring aus einem Auto gestohlen. Wie es den Tätern gelang, den Pkw zu öffnen, ist unklar. Der Besitzer war sich sicher, den Wagen verschlossen zu haben. Dennoch gelang es Unbekannten, sich zwischen 19 und 21 Uhr Zugang zum Innenraum zu verschaffen. Sie griffen sich eine Geld-Box aus der Mittelkonsole sowie einen Geldbeutel, der sich in einem Rucksack auf dem Rücksitz des Fahrzeugs befand.

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Fackelwoogstraße ein Auto aufgebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich in diesem Fall Zugang zum Fahrzeuginnenraum, indem sie eine Scheibe zerstörten. Der Pkw stand zwar in der Garage eines Mehrfamilienhauses, diese ist allerdings für jeden zugänglich. Abgesehen hatten es die Diebe auf einen Bluetooth-Lautsprecher und Kopfhörer, die auf der Rückbank des Wagens lagen.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr und Sonntagvormittag, 11 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |cri

Unfallfahrzeug gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagabend stieß ein 29-jähriger Autofahrer beim Ausparken von einem Parkplatz in der Nähe der Gartenschau gegen ein geparktes Auto. Erst später bemerkte er den Unfall und meldete sich bei der Polizei. Als die Polizeibeamten mit dem Unfallverursacher in der Straße “An der Kalause” nach dem beschädigten Fahrzeug suchten, war dieses bereits weggefahren.

Die Polizei sucht jetzt den Fahrer oder die Fahrerin des beschädigten Autos: Wer am 20. November zwischen 19-20 Uhr “An der Kalause” sein Auto geparkt hat und später hieran einen Schaden feststellte, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden.

Den 29-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Fahrerflucht. Nach dem Gesetz hätte er an der Unfallstelle warten müssen. Obwohl er den Unfall im Nachgang der Polizei meldete, sind nun Ermittlungen gegen ihn zu führen. Die Polizei appelliert deshalb: Bleiben Sie nach einem Unfall unbedingt vor Ort. Sichern Sie die Unfallstelle gegebenenfalls ab. Ist der andere Unfallbeteiligte nicht ausfindig zu machen, rufen Sie die Polizei an.|cjh

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntagabend in der Mainzer Straße ereignet haben muss. Eine 38-jährige Frau meldete der Polizei, dass sie gegen 18:10 mit ihrem grauen Land Rover auf der mittleren Fahrspur stadteinwärts unterwegs war.

An der Kreuzung zur Donnersbergstraße musste sie an der Ampel anhalten. Auf der linken Spur neben ihr hielt ebenfalls ein Fahrzeug. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhren beide Pkws an. Dabei scherte der unbekannte Fahrer nach rechts aus und touchierte den Land Rover am hinteren Kotflügel.

Der Verursacher fuhr in die Donnersbergstraße, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter Tel: 0631/369-2150 entgegen. |elz

Gezielte Kontrollen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Einsatzkräfte von 3 Dienststellen haben am vergangenen Freitag 18.11.2022 in der Innenstadt eine sogenannte Verbundkontrolle durchgeführt. Vom späten Nachmittag bis zum späten Abend waren Polizeibeamte der Polizeiinspektionen 1 und 2 sowie des Haus des Jugendrechts unterwegs, um den Bereich zwischen Altstadt, Fußgängerzone, Mall und Willy-Brandt-Platz ins Visier zu nehmen.

Insgesamt 105 Personen, überwiegend Jugendliche und junge Erwachsene, wurden während der mehrstündigen Kontrolle überprüft. Gegen 7 dieser Personen wurden anschließend Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet, da bei ihnen jeweils geringe Mengen unterschiedlicher Rauschgift-Substanzen gefunden wurden.

Darunter befand sich ein 15-Jähriger, gegen den nun auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt wird, da er ein nicht erlaubtes Messer mit sich führte.

Darüber hinaus stellten die eingesetzten Polizisten diverse Ordnungswidrigkeiten fest. Dabei ging es überwiegend um das unberechtigte Mitführen und Konsumieren von Alkohol oder Tabakwaren, das heißt: Minderjährige, die beim Rauchen oder Alkohol trinken erwischt wurden.

Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige handelte sich auch ein 21-Jähriger aus dem Stadtgebiet ein. Er wurde dabei erwischt, als er am Willy-Brandt-Platz gegen ein historisches Gebäude urinierte. Als er von den Beamten angesprochen und nach seinen Personalien befragt wurde, gab der junge Mann zunächst einen falschen Namen und ein falsches Geburtsdatum an. Die Lüge flog jedoch auf. Damit konfrontiert, entschuldigte sich der 21-Jährige damit, dass ihm wegen eines anderen Vergehens eine Bewährungsstrafe auferlegt wurde und er deshalb keinen “Ärger” bekommen wollte. Den bekommt er jetzt leider doppelt: sowohl wegen des Wildpinkelns als auch wegen der falschen Personalienangabe.

Ein 17-Jähriger, der auf einem Spielplatz in der Raabengasse kontrolliert werden sollte, versuchte vor den Polizisten zu flüchten. Er konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle des wurde nichts gefunden. Warum er davongerannt war, konnte der Jugendliche nicht erklären. |cri

E-Scooter Kontrollwoche – Polizei zieht Bilanz

Kaiserslautern (ots) – Von Freitag 11.11. bis Samstag 19.11.2022 kontrollierte die Polizei in Kaiserslautern verstärkt E-Scooter-Fahrer. Witterungsbedingt war das Fahreraufkommen in der Kontrollwoche zwar gering, dennoch ziehen die Teams der Stadtinspektionen eine positive Bilanz.

179 E-Scooter-Fahrer und wurden kontrolliert. Die meisten kennen die Regeln und halten sich dran. Das haben auch die vielen Gespräche gezeigt, die die Polizeibeamten während ihrer Kontrollen geführt haben.

Dennoch gab es bei den kontrollierten Fahrern Beanstandungen: 6 Fahrer hatten zu viel Alkohol getrunken oder andere berauschende Mittel zu sich genommen, bei einem Fahrer verhinderten die Beamten einen Fahrtantritt im betrunkenen Zustand. Ein Betroffener wurde wegen Befahrens der Fußgängerzone ermahnt, 4 Fahrer waren ohne Versicherungsschutz unterwegs und einer nutze verbotenerweise das Handy während der Fahrt.

Daher appellieren wir erneut: Machen Sie sich vor Fahrtantritt mit den Regeln vertraut! E-Scooter sind keine Spielzeuge. Sie unterliegen den Regeln der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV). Auch für E-Roller gilt, wie bei Autofahrern, die 0,5 Promille-Grenze. Zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer empfiehlt die Polizei ausdrücklich, keine berauschenden Substanzen zu konsumieren.

Wer sich nicht an die Vorschriften hält, muss mit Bußgeldern sowie Fahrverboten rechnen. Wichtige Informationen zur Nutzung von E-Scootern finden Sie hier: https://s.rlp.de/7Yrj6 und hier: https://s.rlp.de/BabLz. Die Inspektionen in Kaiserslautern werden weiterhin im Rahmen der Streifentätigkeit ein Augenmerk auf E-Scooter-Fahrer haben. |elz

Kreis Kaiserslautern

Alkoholfahrt unter falschem Alibi

Schwedelbach (ots) – Ein Schlangenlinien fahrendes Auto haben mehrere Verkehrsteilnehmer am Sonntagnachmittag aus dem Bereich Schwedelbach gemeldet. Mit dem Fahrzeug sei es zuvor auch schon zu einem “haarscharfen” Beinaheunfall gekommen. Die ausgerückten Polizeibeamten konnten das beschriebene Fahrzeug ausfindig machen, allerdings wurde es nicht mehr gefahren, sondern stand.

Die 32-Jährige Halterin wurde zum Atemalkoholtest gebeten. Demnach hatte sie einen “Pegel” von 2,65 Promille. Die Frau gab an nicht gefahren zu sein. Ihre Freundin habe sie hier abgesetzt. Mit dieser Aussage konfrontiert, ließ allerdings die 37-jährige Freundin das falsche Alibi platzen. Sie bestritt, den Wagen geführt zu haben.

Die Halterin steht deshalb im Verdacht, eine Trunkenheitsfahrt begangen und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet zu haben. Die 32-Jährige muss nach dem vorläufigen Entzug ihrer Fahrerlaubnis fürs Erste auf das Auto verzichten. |cjh