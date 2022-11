Schlägerei vor Schnellimbiss – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Im Außenbereich eines Schnellimbisses in der Gräfenhäuser Straße sind mehrere Personen am frühen Sonntag 20.11.2022 gegen 05.30 Uhr aus noch nicht bekannten Gründen aneinandergeraten.

Weil aus einer etwa 7- bis 10-köpfigen Personengruppe heraus ein 17-Jähriger geschlagen und getreten worden sein soll, hat die Polizei in Darmstadt die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. #

Infolge der Schläge erlitt der junge Mann aus Erbach Verletzungen im Kopfbereich, die anschließend in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Das 3. Polizeirevier ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen (Rufnummer 06151/969-41310).

Naziparolen und Hitlergruß – 53-Jähriger vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots) – Nach seiner vorläufigen Festnahme am Samstag (19.11.) wird sich ein 53 Jahre alter Mann aus Darmstadt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafrechtlich verantworten müssen. Zeugen hatten am frühen Abend die Polizei alarmiert, nachdem der offenbar stark alkoholisierte Mann in der Fußgängerzone am Luisenplatz die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll er dort gegen 19 Uhr unter anderem die Naziparole “Sieg Heil” gerufen sowie den Hitlergruss gezeigt haben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die hinzueilenden Ordnungshüter den beschriebenen Mann fest und brachten ihn zur Wache.

Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme, eine erkennungsdienstliche Behandlung und die Durchführung eines Atemalkoholtests, der das Ergebnis von 2,46 Promille anzeigte. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Festgenommene wieder entlassen. Der südhessische Staatsschutz ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und hat ein Verfahren eingeleitet.

Kriminelle machen Beute – Plane aufgeschlitzt und Werkzeuge gestohlen

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Samstag (18.-19.11.) haben Kriminelle “In der Kirchtanne” die Plane eines Pritschenfahrzeuges aufgeschlitzt und von der Ladefläche unter anderem einen Kompressor entwendet. Für den Abtransport ihrer Beute dürften die Täter ein Fahrzeug verwendet haben.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute entgegen.

Baustelle im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Auf eine Baustelle in der Mendelssohnstraße hatten es Kriminelle in der Nacht zum Samstag (18.-19.11.) abgesehen. Die Täter betraten das umfriedete Gelände, verschafften sich Zugang zu dem Rohbau und ließen dort unter anderen Bohrmaschinen und Sägewerkzeuge mitgehen. Der Gesamtschauen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 6.000 Euro.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer die Täter beobachten konnte oder andere verdächtige Wahrnehmung in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten, sich zu bei den Ermittelnden zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Schaufenster beschädigt

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Mann hat am späten Freitagabend (18.11.) in der Schustergasse sein Unwesen getrieben. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte der Unbekannte gegen 23 Uhr durch einen Flaschenwurf das ein Schaufenster und verursachte dabei einen Schaden von mindestens 1.000 Euro. Das Kommissariat 43 ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt Hinweise zu dem Mann unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – In der Zeit von Samstag den 12.11.2022 auf den 13.11.2022 wurde auf dem Parkplatz eines Tennisclubs in der Traisaer Straße 26 ein VW Golf durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweis zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Darmstadt-Dieburg

LKW-Brand vor Einkaufsmarkt – Löscharbeiten dauern an

Weiterstadt-Gräfenhausen (ots) – Am frühen Montagmorgen (21.11.) gegen 05:20 Uhr meldete der Fahrer eines Liefer-LKW einer Großbäckerei, dass sein LKW brennt. Zu diesem Zeitpunkt stand er zum Ausladen vor einem Einkaufsmarkt in der Schneppenhäuser Straße.

Der Brand ist nach ersten Erkenntnissen direkt im LKW ausgebrochen und könnte nach Einschätzung auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Der entstandene Schaden am LKW wird auf ca. 50.000 Euro und der Verlust der Ladung auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig und werden noch ca. eineinhalb bis zwei Stunden andauern.

Diebe entwenden Auto

Weiterstadt (ots) – Die kurze Abwesenheit eines Autobesitzers haben noch unbekannte Diebe am Samstag (19.11.)genutzt und mit dem Fahrzeug das Weite gesucht. Ersten Erkenntnissen zufolge stand der graue Ford gegen 12.20 Uhr für wenige Minuten unbeaufsichtigt und unverschlossen in der Brückenstraße und lockte offenbar die Kriminellen an.

Zum Zeitpunkt der Tat waren an dem Auto die Kennzeichen HG-DH 19 angebracht. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise zum Verbleib des Autos oder den Tätern unter Tel: 06151/9690 entgegen.

Münzautomaten im Visier Krimineller

Weiterstadt (ots) – In der Nacht zum Sonntag (20.11.) vergriffen sich gegen Mitternacht Kriminelle an Münzautomaten einer Autowaschanlage in der Robert-Bosch-Straße. Dabei beschädigten die Täter die Automaten mit einem bislang unbekannten Gegenstand und flüchteten anschließend.

Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zu dem Täter werden vom Kommissariat 21/22 unter Tel: 06151/969-0 entgegengenommen.

Entwendetes Fahrzeug aufgefunden

Weiterstadt (ots) – Nachdem Unbekannte am Samstagmittag (19.11.) gegen 12.15 Uhr einen grauen Ford in der Brückenstraße entwendeten, konnte das Auto bereits am frühen Sonntagabend (20.11.) gegen 18 Uhr, wenige hundert Meter vom Tatort, entfernt aufgefunden werden. Die Besitzer hatten ihr unverschlossenes Fahrzeug mit dem Schlüssel im Innenraum für einen Moment nicht im Blick.

Diese Gelegenheit nutzten bislang unbekannte Kriminelle, um das Auto zu entwenden. Am darauffolgenden Tag rief ein Anwohner im Pappelweg die Polizei, weil ein Auto bereits seit mehreren Stunden seine Zufahrt blockierte. Als die Beamten das Kennzeichen des Fahrzeugs überprüften, stellten sie fest, dass es sich bei dem Auto, um den am Vortag entwendeten Ford handelte. Das Fahrzeug stand verschlossen und ohne Schlüssel da. Die Beamten stellten das Auto sicher.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ermittelt nun in der Sache nach den Autodieben. Hinweise zu den Tätern werden unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Einbrecher flüchten mit Schmuck

Reinheim (ots) – Kriminelle hebelten am Samstag (19.11.) zwischen 7 und 22.15 Uhr das Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße “In den Krautgärten” auf und gelangten dadurch in das Gebäude. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Räume und fanden mehrere Schmuckgegenstände.

Mit ihrer Beute flüchteten die Täter unbemerkt und verursachten nach momentanem Kenntnisstand einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Einbruchsversuch in Einfamilienhaus gescheitert

Alsbach-Hähnlein (ots) – Einbrecher versuchten in der Nacht zum Sonntag (20.11.) in ein Einfamilienhaus in der Straße “Am Bahnhof” zu gelangen. Hierbei hebelten die Kriminellen an der Haustüre und beschädigten diese. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin die Täter ohne Beute und unerkannt flüchteten.

Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Kriminellen einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Wenn Ihnen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0.

Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Griesheim (ots) – Im Bereich der Wilhelm-Leuschner-Straße kam es am Parkplatz vor der dortigen Bäckerei am Samstag (19.11), gegen 12:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher beschädigte beim Einparken ein geparktes Auto mit der Fahrzeugfront an dessen Heck. Der Verursacher lief umgehend zur Polizeistation, um den Unfall zu melden. Als der Verursacher mit den Polizisten zur Unfallörtlichkeit zurückkehrte, war das beschädigte Auto nicht mehr vor Ort. Mutmaßlich handelt es sich bei dem beschädigten Fahrzeug um einen schwarzen Kombi. Aufgrund des Schadenbildes am verursachenden Auto müssten entsprechende Beschädigungen am geschädigten Fahrzeug vorliegen.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu einem unfallbeschädigten Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Griesheim unter der Rufnummer 06155/ 8385-0 zu melden.

Groß-Gerau

Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Mainstraße geriet am Freitag 18.11.2022 in der Zeit zwischen 17.30-21.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen die ungebetenen Besucher unter anderem Modeschmuck mitgehen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Zwei Wohnungseinbrüche beschäftigen Ermittler

Groß-Gerau/Biebesheim (ots) – Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher in den vergangenen Tagen zu. Mit Gewalt hebelten die Täter am Donnerstag (17.11.), in der Zeit zwischen 17.40 und 18.00 Uhr die Terrassentür eines Wohnhauses in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Biebesheim auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Dort durchsuchten sie anschließend zahlreiche Zimmer. Ihnen fiel unter anderem ein Tresor mit Bargeld sowie persönlichen Unterlagen in die Hände.

Gewaltsam drangen Einbrecher zudem am Freitag (18.11.), in der Zeit zwischen 8.00 und 23.15 Uhr, in ein Haus in der Straße “Lange Hecke” in Groß-Gerau ein. Im Gebäudeinnern suchten sie nach Wertsachen. Was in diesem Fall genau gestohlen wurde, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Diebe entwenden Rüttelplatte von Baustelle – Wer hat den Abtransport bemerkt?

Groß-Gerau (ots) – In der Nacht zum Samstag (19.11.) hatten es Diebe auf die Rüttelplatte einer Baustelle in der Sudetenstraße abgesehen. Das Kommissariat 42 in Groß-Gerau hat ein Verfahren wegen des Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen, die den Abtransport der schweren Beute beobachten konnten.

Die gelb-schwarze Rüttelplatte der Marke Bomag im Wert von rund 10.000 Euro hat ein Gewicht von 460 Kilogramm.

Die Täter dürften ein Fahrzeug verwendet haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Groß-Gerau in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06152/1750).

Zwei Schulen im Visier von Einbrechern

Rüsselsheim/Groß-Gerau (ots) – In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (18.11.), 16.00 Uhr und Sonntagabend (20.11.), 17.00 Uhr, drangen Unbekannte durch eine zuvor eingeschlagene Scheibe in die Nordschule in der Danziger Straße in Groß-Gerau ein. Im Sekretariat und weiteren Büros ließen die Kriminellen Bargeld und zwei Laptops mitgehen.

Am Sonntagabend (20.11.), gegen 21.50 Uhr, ging zudem ein Einbruchsalarm von der Max-Planck-Schule in der Joseph-Hadyn-Straße in Rüsselsheim ein. Von den Ordnungshütern wurden anschließend zwei eingeschlagene Fenster bemerkt. Im Innern wurde eine Bürotür von Unbekannten stark beschädigt.

Ob auch etwas gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 oder die Polizeistation Rüsselsheim unter 06142/6960.

Kreis Bergstraße

Einbruch durch Terrassentür

Viernheim (ots) – Durch eine eingeschlagene Terrassentür verschafften sich Unbekannte am Freitag (18.11.), in der Zeit zwischen 13.30 und 19.00 Uhr, Zugang in ein Wohnhaus in der Jakob-Beikert-Straße. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das Haus nach Wertgegenständen.

Ihnen fielen hierbei unter anderem Uhren, Schmuck und Geld in die Hände. Hinweise bitte an das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim unter Tel: 06252/7060.

Baustellencontainer aufgebrochen

Lautertal (ots) – Mehrere Container auf einem Baustellengelände “Am Schiffersacker” gerieten zwischen Samstagmittag (19.11.) und Sonntagmorgen (20.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten die Container auf und ließen anschließend unter anderem zwei Laptops mitgehen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Grauer Mercedes AMG gestohlen (MZG-UE 63)

Lampertheim (ots) – Auf einen grauen Mercedes AMG hatten es bislang unbekannte Kriminelle in der Nacht zum Samstag (19.11.) abgesehen. Der Wagen war zum Zeitpunkt des Diebstahls in der Baumgartenstraße abgestellt. An dem Mercedes “AMG GLS 63” befanden sich die Kennzeichen “MZG-UE 63”. Wie es den Unbekannten gelang den Wagen zu entwenden, muss noch ermittelt werden. Insgesamt wird der Schaden auf circa 100.000 Euro geschätzt.

Anwohner oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder zum Standort des Wagens geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kriminalkommissariats (K21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Zwei Wohnhäuser im Visier von Einbrechern

Bensheim (ots) – Zwei Wohnhäuser gerieten über das vergangene Wochenende (18.-20.11.) in das Visier von Kriminellen.

Zwischen Freitag (18.11.) und Sonntag (20.11.) geriet ein Einfamilienhaus in der Erlenhauptstraße in den Fokus der Langfinger. Die Täter zerstörten und öffneten ein Fenster. Ob die Einbrecher tatsächlich ins Haus eindrangen und auch etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

Fündig wurde die Eindringline dagegen in einem Wohnhaus in der Mierendorffstraße. Sie verschafften sich am Samstagabend (19.11.), in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 23.00 Uhr, zunächst gewaltsam über den Balkon Zutritt zu den Räumlichkeiten und ließen anschließend mehrere Schmuckstücke mitgehen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Verkehrsunfall mit 2 leicht Verletzten auf der B 47

Lorsch (ots) – Am Sonntag 30.11.2022 gegen 16:45 Uhr ereignete sich auf der B 47, zwischen Bürstadt und Bensheim, ein Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen. Ein bisher unbekannter PKW-Führer befuhr den rechten der beiden Fahrstreifen und wechselte in Höhe des Beschleunigungsstreifens der Abfahrt der A67 unvermittelt auf den linken Fahrstreifen.

Hier übersah er offensichtlich den auf der linken Fahrspur fahrenden PKW, welcher auf der nassen Fahrbahn eine Vollbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei geriet der PKW ins Schleudern und prallte gegen die dortigen Schutzplanken und kam anschließend auf der linken Fahrspur zum Stehen.

Der 23-jährige Fahrer sowie seine 19-jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt und durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Z eugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefon-Nr: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Transporter aufgebrochen und Wohnhaus im Visier

Erbach/Michelstadt (ots) – Am Samstag (19.11.), in der Zeit zwischen 18.50-21.10 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam durch ein Fenster in ein Wohnhaus im Kappenrainweg in Michelstadt ein. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen die ungebetenen Besucher anschließend Bargeld mitgehen.

Zudem geriet in der Nacht zum Sonntag (20.11.) ein in der Brückenstraße in Erbach geparkter Transporter der Marke VW in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich Zugang in das Fahrzeug und erbeuteten dort Bargeld und Schuhe. Hinweise in beiden Fällen bitte an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530.

Einbrüche in Häuser und Pfarrbüro/Kripo ermittelt

Reichelsheim/Brensbach (ots) – Insgesamt 3 Einbrüche, die sich sich in den letzten Tagen im Gersprenztal ereigneten, beschäftigen nun die Beamten des Erbacher Einbruchskommissariats K 21/22.

Am Freitag (18.11.), in der Zeit zwischen 19.40 und 23.30 Uhr, verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus im Krautweg. Ob dort auch etwas gestohlen wurde, müssen nun die Ermittlungen zeigen. Zwischen Samstagvormittag (19.11.) und der Nacht zum Sonntag (20.11.) gegen 3.30 Uhr, drangen Unbekannte durch eine eingeschlagene Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße “Birkenhag” ein. Sie durchsuchten anschließend mehrere Zimmer. Auch hier muss noch ermittelt werden, ob und was den ungebetenen Gästen in die Hände fiel.

In der Nacht zum Sonntag (20.11.) brachen Diebe zudem in das Pfarrbüro der evangelischen Kirchengemeinde in der Jahnstraße in Wersau ein. Sie hebelten einen Schrank auf und erbeuteten hierbei Bargeld. Hinweise zu allen Fällen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (K 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530.

