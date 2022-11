Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Einen auf einem Betriebsgelände “In der Kammerwiese” abgestellten gelben Sattelauflieger der Marke Schmitz Cargobull, entwendeten Kriminelle in der Nacht zum Samstag (19.11.) auf bislang nicht bekannte Weise. Der Auflieger war mit 8 Tonnen Schokolade im Wert von etwa 80.000 Euro beladen. Der leere Sattelauflieger wurde noch am gleichen Tag im Bereich Dietzenbach wieder aufgefunden. Von der Schokolade fehlt bislang aber jede Spur.

Eine ähnlicher Sachverhalt hatte sich bereits am 23. Oktober zugetragen (wir haben berichtet). Damals konnten die gestohlenen sechs Tonnen Schokolade in einer Lagerhalle in Rödermark von der Polizei wieder aufgefunden werden.

Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei haben auch in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bitten Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06142/6960.

