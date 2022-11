Karlsruhe

22-Jähriger leistet Widerstand und wird von Diensthund gebissen

Karlsruhe (ots) – Ein 22-jähriger Mann widersetzte sich am Sonntag 20.11.2022 in der Hirschstraße vehement der Feststellung seiner Personalien und wurde schließlich von einem Polizeidiensthund gebissen. Polizeibeamte stellten am Sonntag gegen 06:00 Uhr in der Hirschstraße eine rund 20-köpfige Personengruppe fest, aus der heraus die Polizisten immer wieder übel beleidigt wurden.

Nachdem weitere hinzugerufene Polizeikräfte an der Örtlichkeit eintrafen, sollte ein 22-jährige Aggressor einer Personenkontrolle unterzogen werden. Dagegen wehrte sich der junge Mann erbittert und musste festgehalten werden. Nachdem er sich aus den Haltegriffen der Beamten losreißen konnte, ging er zielgerichtet auf 2 weitere Polizisten zu, die eine andere Person aus der Gruppe festhalten mussten.

Davon konnte der Tatverdächtige durch den Einsatz eines Polizeihundes abgehalten werden, der ihn in den Unterarm biss und dabei leicht verletzte.

Als der Mann nach Abschluss der Anzeigenaufnahme vom Polizeirevier Marktplatz wieder auf freien Fuß entlassen wurde, sollte er noch durch Rettungskräfte untersucht werden. In der Folge beleidigte der Tatverdächtige auch die Sanitäter, während diese seine Verletzungen versorgten.

Der Mann wird sich nun unter anderem wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten müssen.

Bundespolizisten übernehmen Fahrdienst

Karlsruhe (ots) – Ein 65-jähriger Mann ist Samstagmittag 19.11.2022 orientierungslos auf der Dienststelle der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof erschienen. Die Beamten halfen ihm dabei, den richtigen Weg zu finden. Im Gespräch mit dem Mann erfuhren die Polizisten, dass der 65-Jährige erst seit kurzem in einem Altersheim wohnt.

Bereits seit mehreren Stunden war er nun auf der Suche nach dem Heim, an dessen Adresse er sich nicht mehr erinnerte. Die Beamten machten das Heim in Karlsruhe schließlich ausfindig. Da es zu der Zeit keine Möglichkeit gab, den Mann von der Dienststelle abzuholen, brachten ihn eine Streife wieder nach Hause.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist am Freitagnachmittag in Karlsruhe-Oberreut vorläufig festgenommen worden und befindet sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft.

Polizeibeamte waren gegen 15.30 Uhr in der Wohnung eines 28-Jährigen in der Otto-Wels-Straße um einen Vorführungsbefehl zu vollstrecken. Hierbei stießen die Beamten auf etwa 30 Gramm Haschisch. Mit einem daraufhin erwirkten Durchsuchungsbeschluss durchsuchten die Polizisten die Wohnung des Verdächtigen.

Hierbei fanden sie weitere 3.000 Gramm Amphetamin sowie 400 Gramm Cannabis aufgefunden und sichergestellt wurden. Das Drogendezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

Tatverdächtiger nach Diebstahl in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Eine Streife der Bundespolizei wurde Samstagabend (19. November) von der Zugbegleiterin eines ICE angesprochen. Auf der Fahrt zwischen Mannheim und Karlsruhe hatte sich zuvor ein Diebstahl ereignet und der Tatverdächtige war noch im Zug.

Die Geschädigte konnte in einer ersten Befragung bereits Angaben machen. Demnach fiel ihr auf, wie der 26-jährige marokkanische Staatsangehörige, im Zug von hinten an ihre Handtasche griff. Als sie die Tasche kontrollierte, bemerkte sie das fehlende Bargeld.

Die Bundespolizeistreife nahm den 26-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest und durchsuchte sein Gepäck auf der Dienststelle. Hier fanden sie auch das gestohlene Bargeld der Geschädigten.

Der 26-Jährige ist polizeiliche bereits mehrfach wegen Delikten wie dem besonders schweren Fall des Diebstahls in Erscheinung getreten. Gegen ihn wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft erlassen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Diebstahlserie an Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) – Derzeit noch unbekannte Täter entwendeten von Freitag 18.11.2022 auf Sonntag 20.11.2022 an mehreren in einer Tiefgarage geparkten Fahrzeugen in der Stuttgarter Straße/Ecke Marie-Juchacz-Straße, in Karlsruhe hochwertige Fahrzeugteile.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zunächst in der Nacht von Freitag auf Samstag gezielt mehrere Markenembleme mit Sensorik und Scheiben der Außenspiegel von insgesamt 20 Autos entfernten und stahlen. Zu einem zweiten, gleich gelagerten Fall, kam es dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Wie die Täter in die Tiefgarage gelangten ist noch unbekannt und derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen liegt aktuell bei mehreren zehntausend Euro. Die Polizei Karlsruhe bittet sowohl Zeugen als auch Geschädigte, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666 3411 in Verbindung zu setzen.

Pedelec-Fahrer flüchtet

Karlsruhe (ots) – Nachdem ein unbekannter Radfahrer am Samstagmittag im Bereich der Seldeneckstraße, Ecke Isoldestraße, in Karlsruhe einen Verkehrsunfall verursachte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Karlsruhe geht davon, dass der unbekannte Radfahrer den Verkehrsunfall gegen 13:30 Uhr verursacht hat. Hierbei beschädigte der Radfahrer einen an der Unfallstelle geparkten roten Opel Adam.

Anschließend entfernte sich der noch unbekannte Pedelec-Fahrer in Richtung Tristanstraße. An dem Auto entstand ein Schaden im von mehreren tausend Euro. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen circa 50-jährigen, grauhaarigen Mann handeln, welcher offenbar mit einem schwarzen Pedelec der Marke KTM unterwegs war. Er war dunkel bekleidet und trug eine braune Jacke, sowie eine rote Brille.

Die Polizei Karlsruhe-West bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, sich unter 0721/666 3611 zu melden.

Einbrüche in 2 Firmen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zum Sonntag vermutlich über die Tiefgarage in ein Gebäude der westlichen Kaiserstraße und drangen dort in zwei Firmen ein. Im Innern durchwühlten sie bei der Suche nach Wertgegenständen das Inventar. Es fehlen 2 Notebooks, was darüber hinaus noch abhandenkam, ließ sich bislang nicht klären.

43-Jähriger nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Ein 43-jähriger Tatverdächtiger ist am Samstag 19.11.2022 in Karlsruhe nach einem Ladendiebstahl vorläufig festgenommen worden und befindet sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann gegen 17.45 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Kaiserstraße Parfüm gestohlen haben.

Er fiel einem Zeugen auf, da der Verdächtige zuvor schon einen Diebstahl begangen hatte und ein Hausverbot ausgesprochen bekam. Nachdem der 43-Jährige das Geschäft verlassen hatte ohne die Ware zuvor zu bezahlen, wurde er von dem Zeugen festgehalten. Hierbei fiel auf, dass der mutmaßliche Dieb ein Messer bei sich führte.

Zudem befanden sich einige weitere Gegenstände bei dem Verdächtigen, die offenbar aus vergangenen Straftaten stammten. Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz haben die Ermittlungen übernommen.

Unbekannter überfällt Jugendliche – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Jugendlicher wurde am Freitag 18.11.2022 von einem bislang Unbekannten in der Karlsruher Innenstadt zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Gegen 18.00 Uhr sprach der Tatverdächtige zwei 16- und 17-jährige Jugendliche im Toilettenraum eines Schnellrestaurants in der Kaiserstraße an. Unter Androhung von Schlägen nötigte er den 17-Jährigen zur Herausgabe von Bargeld.

Im Anschluss flüchtete der Unbekannte aus dem Restaurant. Die beiden Jugendlichen beschrieben den Verdächtigen als etwa 20 Jahre alt, von südländischem Erscheinungsbild, rund 170 cm groß, schlank, mit schwarzen Haaren und kurzem schwarzen Vollbart. Er soll mit einer schwarzen Steppjacke und einer hellblauen Jeans bekleidet gewesen sein.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel: 0721/666-5555 an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu wenden.

Kreis Karlsruhe

Streit geht in gefährliche Körperverletzung über

Malsch (ots) – Am Freitag 18.11.2022 gegen 23:00 Uhr entwickelte sich an der Grillhütte in Malsch-Waldprechtsweier aus einer Streitigkeit heraus eine gefährliche Körperverletzung. Ein 22-Jähriger hielt offenbar eine Schreckschusswaffe in Richtung eines anderen 22-jährigen Mannes und einer 20-jährigen Frau.

Im Anschluss schlug der Betroffene dem 22-Jährigen ins Gesicht, so dass der junge Mann, welcher zuvor die Schreckschusswaffe betätigt haben soll, leicht verletzt wurde.

Die beiden Männer wollten sich der Polizei gegenüber nicht zu dem Vorfall äußern. Die Schreckschusswaffe konnte vor Ort nicht aufgefunden werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 07243/32000 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Wohnung

Östringen (ots) – Mit einem in einer Garage versteckten Schlüssel gelangten offenbar Unbekannte am Freitagnachmittag in ein Wohnhaus in der Waldstraße in Östringen. Dort durchwühlten die Täter wohl zwei Wohnungen und entwendeten nach dem derzeitigen Ermittlungsstand Schmuck sowie eine Münzsammlung im Wert von insgesamt über 12.000 Euro.

Die Polizei weist an dieser Stelle daraufhin, niemals den Haus- und Wohnungsschlüssel außerhalb der Wohnung zu verstecken. Einbrecher kennen jedes Versteck.

Schulbriefkasten in Untergrombach beschädigt

Bruchsal (ots) – Eine Gruppe Jugendlicher zündete offenbar am Samstagabend gegen 19.30 Uhr einen Böller an und warfen ihn in den Briefkasten einer Schule in der Joß-Fritz-Straße in Untergrombach. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Inhalte des Briefkastens wurden zudem wohl auch entwendet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich gerne bei dem Polizeirevier Bruchsal unter der Rufnummer 07251/7260 melden dürfen.

Brand einer Lagerhalle

Philippsburg (ots) – Küchenmöbel sowie Elektrogeräte im Wert von etwa 100.000 Euro wurden bei einem Brand einer Lagerhalle am Freitagvormittag in der Bruchstücker Straße zerstört.

Gegen 09.00 Uhr brach am Freitag ein Feuer in einer Halle im Gewerbegebiet Bruchstücker aus. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf umliegende Gebäude übergriffen. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Karlsruhe sicherte Spuren am Brandort. Nach den derzeitigen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal kommt eine Brandstiftung als wahrscheinlichste Ursache in Betracht.