Darmstadt-Dieburg

Tödlicher Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Münster (ots) – Am Sonntag (20.11.22) gegen 10:56 Uhr befuhr ein 78-jähriger Fahrradfahrer aus Münster die Eduard-Vogel-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt der Radfahrer während der Fahrt einen Herzinfarkt und stürzte daraufhin. Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und den Rettungsdienst blieben erfolglos, weshalb nur noch der Tod des Radfahrers festgestellt werden konnte.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit noch an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter der 06071/9656-0 zu melden.

Babenhausen: Kind von PKW überrollt

Babenhausen (ots) – Am Samstag 19.11.2022 gegen 16 Uhr kam es in Babenhausen, Am Obereichen im Bereich eines Supermarkts zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kind. Eine 52-jährige Autofahrerin aus Babenhausen wollte den Parkplatz des Supermarkts über den Fuß-/Radweg in Richtung Am Obereichen verlassen anstatt die PKW-Zufahrt zu nutzen.

Ein 9-Jähriger Junge stand dort auf dem Gehweg und wollte mit seiner Mutter die Straße überqueren. Die Autofahrerin fuhr ihn von hinten an und überrollte ihn teilweise. Der Junge konnte mithilfe seiner Mutter und der Fahrerin unter dem Auto hervorgeholt werden.

Er war durchwegs ansprechbar und wurde nicht lebensgefährlich verletzt. Nach Behandlung vor Ort wurde er vom Rettungswagen in Begleitung seiner Mutter in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Brand in Lagerraum des Bürgerhauses

Weiterstadt (ots) – Am Sonntag (20.11.) wurde um 00.11 Uhr eine starke Rauchentwicklung, ausgehend von den Lagerräumen im Keller des Weiterstädter Bürgerhauses, gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte ein Brand in einem unverschlossenen Lagerraum unterhalb der Bühne festgestellt und in Folge abgelöscht werden. Da der Brand auch auf einen zweiten Lagerraum übergegriffen hatte, könnte ein Sachschaden in 6-stelliger Höhe entstanden sein.

Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt, obwohl zum Zeitpunkt der Brandauslösung Feierlichkeiten in dem Bürgerhaus stattgefunden hatten. Die Ursache des Brandes ist bisher nicht bekannt, Ermittlungen diesbezüglich werden durch die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei aufgenommen werden.

Radlader gerät in Brand

Otzberg (ots) – Am Samstag (19.11.) wurde gegen 12.50 Uhr durch die Rettungsleitstelle Dieburg ein Brand auf dem Gelände eines Sägewerks in der Habitzheimer Straße im Ortsteil Lengfeld gemeldet. Durch die vor Ort eingesetzte Funkstreife der Dieburger Polizei konnte ermittelt werden, dass ein in einer dortigen Halle geparkter Radlader in Brand geraten war. Durch das Feuer wurde auch in der Nähe gelagertes Holz beschädigt. Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Mitarbeiter des Betriebs versuchten noch vergeblich, den Brand zu löschen. Dabei wurde ein Mann durch das Einatmen von Rauch leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Zur Brandbekämpfung waren die Wehren aus Otzberg und den Ortsteilen, aus Dieburg, Groß-Bieberau, Groß-Umstadt und Groß-Zimmern im Einsatz. Die Feuerwehr aus Pfungstadt unterstützte mit einem ihrer Einsatzleitwagen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Brandursache ist derzeit unklar und wird Gegenstand weiterer Ermittlungen durch die Kriminalpolizei (K 10) in Darmstadt sein.

Fahrzeug landet im Graben, Fahrer leicht verletzt

Gemarkung Griesheim (ots) – In den frühen Morgenstunden des 20.11.2022 befuhr ein 22-jährige Griesheimer gegen 00:35 Uhr mit seinem BMW die L3303 aus Pfungstadt kommend in Fahrtrichtung Griesheim, als ca. 400 m nach dem Griesheimer Wasserwerk ein Reh von rechts auf die Fahrbahn rannte.

Geistesgegenwärtig versuchte der Griesheimer mit seinem Fahrzeug auszuweichen, um eine Kollision mit dem Reh zu verhindern. Im Rahmen dieses Fahrmanövers verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und lenkte dieses über einen Baumstumpf in den rechten Graben.

Glücklicherweise wurde der 22-Jährige hierbei nur leicht verletzt und ist mit einem Schock davongekommen. Zwecks weiterer Untersuchungen wurde der Fahrer in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An dessen Fahrzeug ist Sachschaden in Höhe von 20.000 EUR (wirtschaftlicher Totalschaden) entstanden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in der Bismarckstraße

Darmstadt-Innenstadt (ots) – Am 03.11.2022 kam es in der Bismarckstraße 133 in 64293 Darmstadt bei den dortigen öffentlichen Parkplätzen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Das unfallverursachende Fahrzeug flüchtete von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Citroen C4 Cactus. Dieser stand zum Tatzeitpunkt auf einem der Parkplätze vor der Firma “Spedition Schampera GmbH & Co. KG”.

Hinweise auf ein mögliches Verursacherfahrzeug gibt es bislang nicht. Zeugen, welche den Unfall ebenfalls beobachtet haben und sich bislang noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben und sachdienliche Hinweise zum geflüchteten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem 2.Polizeirevier Darmstadt Tel.: 06151/969-41210 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Gemarkung Büttelborn/K 164 (ots) – Zwei leicht Verletzte und etwa 20.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntagvormittag (20.11.) auf der Kreisstraße 164 zwischen Büttelborn (OT:Worfelden) und Mörfelden-Walldorf. Ein 27-jähriger alter Autofahrer aus Mainz überholte um 09.30 Uhr in einer Linkskurve ein vor ihm fahrendes Auto, verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und schleuderte in den Gegenverkehr.

Dort stieß er mit dem entgegen kommenden Auto eines 54-jährigen aus Gernsheim frontal zusammen. Dabei wurden beide Personen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte darauf, dass der 27-jährige Autofahrer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme bei dem Fahrer durchgeführt.

Kreis Bergstraße

Unfall mit leicht verletzter Person

Lorsch (ots) – Am Samstag-Morgen kam es an der Anschlussstelle Lorsch/Bergstraße zu einem Verkehrsunfall, als eine 25-jährige Frau mit ihrem Pkw die B 47 aus Worms kommend in Richtung Bensheim fuhr. In Höhe der Anschlussstelle wollte die Frau aus dem Rheinpfalz-Kreis auf die BAB 67 einbiegen, kam hierbei allerdings von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Grünstreifen.

Durch den Unfallhergang erlitt die alleine im Auto befindliche Person leichte Verletzungen, die vor Ort von den eintreffenden Rettungskräften versorgt werden konnten.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die B 47 zeitweise gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf ca. 10.000 EUR.

Odenwaldkreis

Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad König/Fürstengrund (ots) – Am Montag (14.11.) zwischen 10:30 und 12:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbernen Mercedes, der in der Fürstengrunder Straße am Fahrbahnrand abgestellt war.

Etwa 1.000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530 entgegen.

