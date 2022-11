Eierwerfer verursachen Sachschaden

Germersheim (ots) – Zur Beschädigung an einer Hausfassade kam es am Freitag 18.11.2022 gegen 18:15 Uhr, nachdem bislang unbekannte Personen rohe Eier an die Hausfassade im Bereich der Josef-Probst-Straße in Germersheim warfen. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Anwohnerschaft.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Bellheim/B9 (ots) – Eine leicht verletzte Person und ein Schaden von knapp 10000 Euro waren das Resultat eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Sonntagmittag gegen 14:00 Uhr auf der Bundesstraße 9 an der Anschlussstelle Bellheim-Süd in Richtung Karlsruhe zugetragen hat.

Nach bisherigem Kenntnisstand verlor eine 64-jährige Frau aus dem Kreis Germersheim die Kontrolle über ihren Fiat Punto, überschlug sich im Bereich der Baustelle und kam auf der Fahrbahn wieder zum Stehen. Glücklichen Umständen ist es geschuldet, dass sich die Frau selbst befreien konnte und lediglich leichte Verletzungen davongetragen hat.

Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht involviert. Da Betriebsstoffe auf die Fahrbahn gerieten, wird bis auf unbestimmte Zeit die rechte Fahrspur gesperrt. Mit Verkehrsbehinderungen ist aktuell nicht zu rechnen. Zur Bergung des Fahrzeugs war ebenfalls die Feuerwehr Germersheim vor Ort.

Einbruch in Sportanlage

Landau (ots) – Unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag 17.11. und Samstag 19.11.2022 auf dem Gelände der Sportanlage in der Löhlstraße in Landau mehrere Garagen und Lagerräume auf. Entwendet wurde hochwertiges Sportequipment. Da es sich um schwere und sperrige Gegenstände handelte, dürften die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs gewesen sein.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, insbesondere hinsichtlich verdächtiger Fahrzeuge, die sich auf oder um das Stadiongelände aufhielten, möge sich mit der Polizei Landau unter 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Germersheim (ots) – Einen Schaden von etwa 1.000 Euro verursachte am Freitag 18.11.2022 gegen 11:30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Kaufland-Parkplatz in Germersheim. Vermutlich rangierte die bislang unbekannte Person mit ihrem PKW aus einer Parklücke und touchierte dabei einen geparkten PKW.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Rufnummer 072749580 oder per E-Mail unter der Adresse: pigermersheim@polizei.rlp.de, zu melden.

Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Bellheim (ots) – Am Donnerstag 17.11.2022 gegen 17:30 Uhr befuhr ein 49-Jähriger aus dem Landkreis Germersheim mit seinem PKW die Ölstraße (L539) in Bellheim in Fahrtrichtung der Fortmühlstraße. Unmittelbar vor dem Einmündungsbereich fuhr der 49-Jährige auf einen vorausfahrenden PKW einer 54-Jährigen auf, welche verkehrsbedingt abbremsen musste.

Infolge dessen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem 49-Jährigen wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Dem 49-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.