2 Versammlungen in Speyer

Speyer (ots) – Für Samstag 19.11.2022 zwischen 11.30-14.00 Uhr, wurden bei der Versammlungsbehörde Speyer insgesamt 2 Versammlungen auf dem Domplatz angemeldet. Eine Versammlung wurde durch die AFD, eine weitere durch das Bündnis für Demokratie und Zivilcourage durchgeführt. Die Polizei Speyer führte vor diesem Hintergrund anlassbezogene Maßnahmen durch.

An der Versammlung der AfD nahmen ca. 300 Menschen teil, an der Versammlung des Bündnisses ca. 250.

Beide Versammlungen verliefen störungsfrei. Lediglich ein Versammlungsteilnehmer wurde wegen einer Ordnungswidrigkeit beanzeigt. Er führte eine Bundesdienstflagge mit, deren öffentlicher Gebrauch den Bundesbehörden vorbehalten ist.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Speyer (ots) – Am Freitag 18.11.2022 gegen 09.00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen in der Wormser Landstraße in Speyer. Eine 58-jährige Mofafahrerin befuhr die Wormser Landstraße in Richtung der Innenstadt.

Auf Höhe einer Tankstelle kollidierte sie mit einem auf der Gegenfahrbahn entgegenkommenden PKW Renault eines 41-Jährigen, da sie einem auf der Fahrbahn wartenden PKW Audi eines 53-Jährigen ausweichen wollte.

Die Mofafahrerin stieß zunächst gegen den Renault und anschließend gegen den wartenden Audi. Die Mofafahrerin kam zu Fall, wurde hierbei verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrer der PKW blieben unverletzt. Der darüber hinaus entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Eigentümer eines E-Bikes gesucht

Speyer (ots) – Durch einen Zeugen wurde am Freitag 18.11.2022 gegen 13.20 Uhr ein herrenloses E-Fahrrad auf einem Wirtschaftsweg im Bereich der Verlängerung der Heinrich-Heine-Straße in Speyer gemeldet.

Es handelte sich um ein grau-rotes Herren-Elektrofahrrad der Marke FISCHER, Modell ETH 1906 mit rotem Schriftzug. Ein möglicher Eigentümer wird gebeten, sich mit der Polizei in Speyer in Verbindung zu setzen. Eine Aushändigung ist bei Vorlage eines Eigentumsnachweises möglich.