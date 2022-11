17-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bobenheim-Roxheim (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 18.11.2022 gegen 16:30 Uhr in der Industriestraße in Bobenheim-Roxheim. Die 54-jährige Fahrerin eines Kleinwagens befuhr die Industriestraße in Fahrtrichtung Frankenthalerstraße und wollte nach links in eine Hofeinfahrt einbiegen. Zeitgleich befuhr ein 17-jähriger aus Bobenheim-Roxheim, mit seinem Leichtkraftrad ebenfalls die Industriestraße in gleiche Richtung.

Als er einen vor ihm fahrenden PKW überholen wollte, erkannte er den PKW der abbiegende 54-jährigen zu spät und kollidierte mit diesem. Der 17-jährige kam folglich zu Fall und wurde im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 EUR. Neben der Polizeiinspektion Frankenthal, war ein Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Schockanruf erfolgreich

Mutterstadt (ots) – Betrüger riefen am Freitag 18.11.2022, bei einer 91-jährigen Dame aus Mutterstadt an, gaben sich als Polizeibeamte aus und erbeuteten im weiteren Verlauf Bargeld und Wertsachen. Durch eine geschickte Gesprächsführung machten die Täter dem Opfer glaubend, ein Familienangehöriger habe einen Unfall mit schwer Verletzten verursacht und sitze nun im Gefängnis.

Durch die vermeintlichen Polizisten und den vermeintlichen Richter würde eine Kaution für die Freilassung gefordert. Die Dame fiel auf die Betrugsmasche rein und übergab den Tätern an der Haustür Bargeld und Schmuck im 5-stelligen Bereich.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie immer die Nummer selbst.

Informieren Sie Nachbarn oder Angehörige. Sollten Sie nicht sicher sein, ob es sich um einen Betrugsversuch handelt, informieren Sie sicherheitshalber eine weitere Person. Häufig veranlasst dies die Täter von ihrer Betrugsabsicht Abstand zu nehmen.

Erstatten Sie Anzeige. Informieren Sie immer die Polizei Rheinland-Pfalz. Nur indem wir Kenntnis von den Betrugsversuchen erhalten, können wir die Täter ermitteln.

Versuchter Tageswohnungseinbruch mit Täterkontakt

Limburgerhof (ots) Bei einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Beuthener Straße wurden am Freitagmittag 18.11.2022 gegen 14:30 Uhr, zwei Einbrecher in die Flucht geschlagen. Während durch einen Täter versucht wurde die rückwärtige Terrassentür aufzuhebeln, stand der zweite Täter vor dem Anwesen. Dieser wurde von einem aufmerksamen Bürger bemerkt. Nach Ansprache flüchteten beide Täter über die Allensteiner Straße in unbekannte Richtung.

Eine Nahbereichsfahndung führte nicht zum Auffinden der Täter. Der Einstieg in das Haus gelang nicht.

Täterbeschreibung:

Der erste Täter war männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, hatte schwarze glänzende, wuschelige Haare und war schwarz gekleidet.

Der zweite Täter war ebenfalls männlich, ca. 40 Jahre alt, hatte kurze braune Haare und trug eine weinrote Oberbekleidung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Schifferstadt (ots) – Am Samstag 19.11.2022 gegen 15:50 Uhr, kam es auf dem öffentlichen Parkplatz beim Kaufland im Waldspitzweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Ausparken aus einer Parklücke den daneben ordnungsgemäß parkenden schwarzen BMW. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallörtlichkeit, ohne einer Schadensregulierung nachzukommen.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter handeln. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizei in Schifferstadt zu wenden.