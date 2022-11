Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 20.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Durch Cannabisgeruch aufgefallen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Durch Cannabisgeruch aufgefallen ist ein 54-Jähriger aus Neustadt/W., welcher am 20.11.2022 um 12:30 Uhr vor der Polizeiinspektion Neustadt mit seinem VW Touran einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Ansprache des Mannes konnte von diesem ausgehend starker Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest in hiesiger Dienststelle verlief letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem Neustadter eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren wurde dessen Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

Den 54-Jährigen erwartet nun eine Straf- sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Verkehrskontrolle endet mit mehreren Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 20.11.2022 um 09:00 Uhr wurde ein Mercedes-Sprinter in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 56-Jährige Fahrzeugführer von seiner ausländischen Fahrerlaubnis in der Bundesrepublik Deutschland keinen Gebrauch mehr machen darf. Dies wurde ihm bereits im Jahr 2018 aufgrund einer Trunkenheitsfahrt untersagt. Zudem stand dieser unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Da ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bei dem Mann nicht möglich war, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Ferner wurde bekannt, dass dessen Begleiter, ein 26 Jahre alter Mann, sich illegal in der Bundesrepublik Deutschland aufhielt. Aufgrund dieser Tatsache wurde für diesen ein Zustellungsbevollmächtigter bestimmt und dieser abschließend erkennungsdienstlich behandelt.

Auf den 56-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Trunkenheitsfahrt zu.

Den 26-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.

Des Weiteren wird die Führerscheinstelle, sowie die Ausländerbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: „Verschwundener“ PKW

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 19.11.2022 um 13:40 Uhr teilte ein 58-Jähriger aus Worms hiesiger Dienststelle telefonisch mit, dass er seinen in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. abgestellten PKW nicht mehr auffinden würde. Der Wormser ging zunächst davon aus, dass sein PKW möglicherweise entwendet wurde. Nach einer kurzen Absuche des Nahbereichs durch die Beamten konnte der PKW des Mannes in einer 150 Meter entfernten Seitenstraße aufgefunden werden. Gründe, wieso der PKW-Besitzer sein Fahrzeug nicht selbstständig auffinden konnte, konnten nicht festgestellt werden. Der 58-Jährige konnte nun glücklich und zufrieden die Heimreise antreten.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Einbruch in Lagerraum

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum vom 16.11.2022, 18:00 Uhr bis zum 19.11.2022, 12:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen Lagerraum, welcher sich neben der Waldgaststätte „Weinbiethaus“ in 67433 Neustadt/W. befindet, ein. Zur Entwendung von Gegenständen aus dem Lagerraum kam es nicht.

Zeugen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Mehrere Außenspiegel beschädigt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Mehrere Außenspiegel von geparkten PKW wurde in der Nacht vom 18.11.2022 zum 19.11.2022 in der Maxburgstraße in 67434 Neustadt/W. durch unbekannte Täter umgeklappt und hierdurch beschädigt. Wie viele PKW betroffen sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Personen, welche in dem genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zur Aufklärung der Taten machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):