Mit über 2 Promille hinterm Steuer

Kaiserslautern (ots) – Zu tief ins Glas geschaut hat ein 34-jähriger VW-Fahrer, den die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag 20.11.2022 in der Barbarossastraße aus dem Verkehr gezogen hat. Der Mann begegnete der Funkstreife gegen 02:00 Uhr in der Logenstraße und wurde in der Barbarossastraße angehalten.

Sofort fiel den Beamten auf, dass der Fahrer betrunken war, da starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug drang. Ein angebotener Alkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Der 34-Jährige musste mit zur Dienststelle kommen und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.|PvD

Einbruch in Metallbaufirma

Kaiserslautern (ots) – Am Samstagnacht 19.11.2022 gegen 03:00 Uhr, haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Metallbaufirma in der Weilerbacher Straße in Kaiserslautern verschafft. Zunächst überwanden sie die Grundstücksumfriedung und manipulierten am Sicherheitssystem der Firma. Noch bevor sie etwas entwenden konnten, ließen sie aus ungeklärten Gründen von der weiteren Tatausführung ab.

Wer hat am Samstag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Industriegebietes KL-Einsiedlerhof gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen.|PvD

Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein 27-Jähriger aus Kaiserslautern ist am Freitag 18.11.2022 unter Drogeneinfluss einen E-Scooter gefahren. Der Mann wurde gegen 16:10 Uhr in der Mannheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Während der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass er unter Drogeneinfluss steht. Das insgesamt auffällige Verhalten veranlasste die Polizei dazu, einen Drogenvortest mit ihm durchzuführen. Dieser reagierte positiv auf Cannabis.

Dem 27-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |PvD

Kreis Kaiserslautern

Einbruchsserie – Zeugen gesucht

Rodenbach (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen im Bereich Am Fürstengrab/Im Heidefeld geben können. Am Samstag 19.11.2022 kam es im Zeitraum zwischen 17-22:00 Uhr zu 3 Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die Täter hebelten in allen Fällen Zugangstüren im rückwärtigen Bereich der Häuser auf. Nach ersten Feststellungen wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631/369-2620 entgegen. |PvD