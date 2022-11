Ausfall der Notrufnummer 112 im Bereich der Berufsfeuerwehr Mainz

Mainz (ots) – Die Notrufe werden durch die Telekom auf die 110 umgeleitet. Betroffen ist der Notrufausfall 112 im Leitstellenbereich Mainz, Mainz-Bingen, Alzey-Worms.

Kreis Mainz-Bingen

Beschädigtes Fahrzeug nach Unfall gesucht

Mommenheim (ots) – Am Samstag, den 19.11.2022, gegen 11:10 Uhr, parkte eine 61-jährige Hahnheimerin mit ihrem PKW vor der Postfiliale im Römerring in Mommenheim. Als sie rückwärts ausparkte, stieß sie mit ihrem PKW gegen das auf der gegenüberliegenden Fahrbahn stehende Fahrzeug.

Dann verließ die verursachende Fahrerin zunächst die Örtlichkeit, ohne sich um einen möglichen Schaden an dem anderen Fahrzeug zu kümmern. Erst kurz später kehrte sie wieder zur Unfallstelle zurück. Das andere Fahrzeug war jedoch nicht mehr vor Ort.

Von dem möglicherweise beschädigten Fahrzeug ist bislang nur bekannt, dass es sich um einen blauen Lieferwagen gehandelt haben soll. Für Hinweise auf das unbekannte Fahrzeug, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter 06133/9330.

Zwei Fahrten unter Alkohol-/Betäubungsmitteleinfluss

Nierstein (ots) – Im Rahmen einer Kontrollstelle am Niersteiner Bahnhof fielen den Einsatzkräften in der Nacht von Freitag auf Samstag 19.11.2022 zwei Personen auf, die ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmittel führten.

Im ersten Fall fiel ein 26-jähriger Niersteiner auf, da er in der sich kurzzeitig gebildeten Fahrzeugschlange schon mehrfach ungeduldig hupte. In der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer, was sich durch einen Atemalkoholtest bestätigte. Zudem besteht der Verdacht, dass der Fahrer auch unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand.

Im zweiten Fall erwuchs bei der Kontrolle eines 19-jährigen Guntersblumers der Verdacht, dass er sein Fahrzeug unter Betäubungsmitteleinfluss geführt haben könnte. Das bestätigte sich vor Ort durch einen Schnelltest.

Beiden Personen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Auf die Fahrer kommen nun Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafanzeigen zu.

Einbruch in Wohnhaus

Waldalgesheim (ots) – In Abwesenheit der Hauseigentümer verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum 09.11.bis 18.11.2022 Zutritt zu einem Einfamilienhaus im südöstlichen Wohngebiet von Waldalgesheim. Um in das Haus zu gelangen, wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Welche Gegenstände entwendet wurden, steht noch nicht fest. Hinweise an die Polizei Bingen.

Verkehrsunfallflucht

Bingen-Bingerbrück (ots) – Im Tatzeitraum von Donnerstag 17.11. um 20 Uhr bis Freitag 18.11.2022 gegen 12:00 Uhr wurde ein parkendes Auto in Bingerbrück in der Straße “Benediktusgarten” beschädigt. Der Verursacher touchierte offensichtlich beim Ausparken einen grauen Toyota, ohne sich im Anschluss um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gibt es Zeugen, die Hinweise geben können?