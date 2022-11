Versammlungen beim Mahnmal am Feld des Jammers

Bretzenheim (ots) – Am Sonntag 20.11.2022 wurden aufgrund von mehreren Versammlungen im Bereich des Mahnmals am Feld des Jammers polizeiliche Einsatzmaßnahmen durchgeführt. Hierzu wurde die B48 in diesem Bereich im Veranstaltungszeitraum ab 11-17:00 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Im Zuge der Veranstaltungen kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Junge Frau verliert Kontrolle über PKW

Gemarkung Kellenbach (ots) – Am Samstag 20.11.2022 gegen 11:30 Uhr kam es auf der Strecke der K4 zwischen Weitersborn und Kellenbach zu einem Verkehrsunfall bei dem die alleinbeteiligte Fahrerin leicht verletzt worden war. Die 26-jährige aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis befuhr mit ihrem Fahrzeug die K4 in Richtung Kellenbach.

Nach einer leichten Rechtskurve kam die 26-Jährige bei regennasser Fahrbahn zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kam ins Schleudern. Anschließend rutschte der PKW quer über Gegenfahrbahn eine Böschung hinab und kam im Dickicht zum Stehen.

Die Fahrerin erlitt eine leichte Verletzung und musste kurzfristig im Krankenhaus behandelt werden. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug konnte durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Alleinunfall – Fahrzeugführerin leicht verletzt

Gemarkung Simmertal (ots) – Am Samstag 20.11.2022 musste gegen 08 Uhr die Polizei und Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der L230 zwischen Simmertal und Seesbach ausrücken. Eine 32-jährige Frau aus der VG Kirner Land war mit ihrem PKW aus Seesbach kommend in Richtung Simmertal unterwegs. Kurz vor der Abfahrt nach Horbach verlor die Fahrerin vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Linkskurve und auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

In Folge dessen kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Böschung. Durch den Zusammenstoß landete der PKW schließlich auf dem Dach. Die Fahrzeugführerin konnte sich aus eigener Kraft aus dem Unfallfahrzeug befreien und einen Notruf absetzen. Sie trug nur leichte Verletzungen davon und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Streckenabschnitt für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden.

Verkehrsunfall durch nicht angepasste Geschwindigkeit

Bärenbach/B41 (ots) – Am Samstag 19.11.2022 gegen 21.55 Uhr befuhr der 19jährige Fahrer eines PKW Toyota die B41 aus Richtung Kirn kommend in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Kurz nach der Abfahrt Bärenbach verliert der Fahranfänger aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen SUV und schleudert in die Schutzplanke.

Der Fahrer sowie seine Beifahrerin bleiben unverletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem neuwertigen PKW sowie der Schutzplanke entsteht insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000-20.000 Euro. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihm droht als Fahranfänger ein Fahrverbot.

Verursacher beschädigt Fahrbahn-Trenner und flüchtet

Bad Kreuznach/Rüdesheim (ots) – Durch einen aufmerksamen Zeugen wird hiesiger Polizei am Freitagabend (18.11.2022) gegen 21:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Rüdesheim (bei Bad Kreuznach) gemeldet.

Der betroffene PKW sei von Rüdesheim kommend in Richtung Bad Kreuznach unterwegs gewesen. In Höhe des dortigen REWE-Marktes kam der PKW zu weit nach links und touchierte hierbei die dortigen Fahrbahntrenner aus Kunststoff. Der PKW setzte zunächst seine Fahrt fort und hielt einige Meter dahinter an einer Bushaltestelle an. Die Fahrt wurde jedoch nach einigen Sekunden an Wartezeit direkt wieder fortgesetzt.

Laut dem Mitteiler seien weitere Verkehrsteilnehmer hinter dem Unfallfahrzeug gewesen, welche den Vorgang beobachtet haben müssten. Diese und weitere mögliche Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Weitergehende Hinweise zum Fahrzeug des Verursachers liegen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht vor.