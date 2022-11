Mehrere BMW aufgebrochen

Wiesloch (ots) – Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag 19.11.2022kam es in Wiesloch zu mehreren Pkw-Aufbrüchen, bei denen fest eingebaute Navigationsgeräte oder Lenkräder entwendet wurden. Die Tatorte liegen alle im Bereich der Wohngebiete links und rechts der Heidelberger Straße.

Bei den aufgebrochenen Autos handelt es sich ausschließlich um Fahrzeuge der Marke BMW. Die Kriminalpolizei in Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mehrere Autos mutwillig beschädigt

Plankstadt (ots) – In der Leopoldstraße in Plankstadt beschädigte ein unbekannter Täter mindestens 8 Autos, indem er sie scheinbar wahllos und mutwilllig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Dabei entstand insgesamt ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Die Vorfälle ereigneten sich vermutlich am Samstagmorgen 19.11.2022

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können oder andere Auffälligkeiten in diesem Zusammenhang bemerkt haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/2880 in Verbindung zu setzen.

Behinderung durch Gänse

Bammental (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 13:00 Uhr meldeten mehrere Fahrzeugführer, dass ein halbes Dutzend Gänse den Park-and-Ride-Parkplatz in der Industriestraße blockieren würde. Nach Eintreffen der Polizei konnten die Gänse mit gutem Zureden auf eine nahe Wiese getrieben werden, sodass alle Fahrzeugführer den Parkplatz verlassen konnten.

Unfallflucht vor Kinderkrippe

Walldorf (ots) – Am Freitag 18.11.2022 in der Zeit von 18:30-23 Uhr kam es im Bereich der Straße Neue Heimat auf dem Parkplatz einer dortigen Kinderkrippe zu einem Unfall, wobei der Verursacher seinen Warte- und Meldepflichten nicht nachkam.

Hierdurch entstand am geparkten VW des Geschädigten ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.