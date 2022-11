(ots) – Der Tatverdächtige wurde dem Bereitschaftsrichter am 19.11.2022 vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags gegen den 22-jährigen Tatverdächtigen.

Dieser befindet sich in Haft.

In Speyer kam es am Freitag 18.11.2022 gegen 14 Uhr, in einer Wohnung zu einem Tötungsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen stach ein 22-Jähriger auf eine 23-Jährige ein.