Frankfurt – Bundesautobahn 3: Verdacht der Nötigung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – Am Samstagvormitttag (19. November 2022) gegen 11.30 Uhr,

wurde über den polizeilichen Notruf eine Fahrzeugkolonne auf der BAB 3,

Fahrtrichtung Köln, kurz nach dem Autobahnkreuz Offenbach gemeldet. Die

Fahrzeuge würden alle Fahrstreifen nutzen, hätten die Warnblinkanlage

eingeschaltet und es wären Fahnen an den Fahrzeugen angebracht. Im weiteren

Verlauf fuhr die Kolonne am Autobahnkreuz Wiesbaden auf die BAB 66 in Richtung

Rüdesheim.

An einer Tankstelle im Bereich Wiesbaden-Erbenheim konnten zumindest Teile der

Fahrzeugkolonne angetroffen und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden.

Nach Angaben der Fahrzeugführer seien diese auf dem Weg zu einer Hochzeit. Nach

Erhebung der Personalien wurden die Personen aus der Kontrolle entlassen.

Gegen 13.20 Uhr wurden erneut zwei Fahrzeuge gemeldet, die sich wie beschrieben

verhielten. Dieses Mal auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Würzburg zwischen

Wiesbadener Kreuz und Mönchhofdreieck. Die mitgeteilten Kennzeichen deuten

darauf hin, dass es sich erneut um Teile der Hochzeitsgesellschaft handelte.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Ihre Mithilfe. Wer hat am Samstag,

den 19. November, eine solche Fahrzeugkolonne wahrgenommen? Hinweise können

jederzeit an die Polizeiautobahnstation Frankfurt unter der Rufnummer

069/755-46400 oder an jede andere Polizeidienststelle gemeldet werden.

Frankfurt – Bahnhofsgebiet: Vier Festnahmen nach Taschen- und Trickdiebstählen

Frankfurt (ots) – (th) Am Samstagabend (19. November 2022) kam es innerhalb

kürzester Zeit zu Taschen- und Trickdiebstählen in zwei Restaurants im Bereich

der Kaiserstraße. In beiden Fällen konnten die Täter nach Hinweisen durch

aufmerksame Zeugen festgenommen werden.

In ersten Fall wurde eine 28-jährige Touristin Opfer von zwei Taschendieben. Ein

Zeuge beobachtete, wie die beiden Täter sich an einen Tisch hinter der

Geschädigten setzten. Der Täter, der mit dem Rücken zur Geschädigten saß, zog

die Handtasche, die über der Rückenlehne hing, an sich und übergab sie dem ihm

gegenübersitzenden Mittäter. Im Anschluss verließen beide das Restaurant. Ein

Zeuge beobachtete die Tat und machte eine Streife, die auf der Kaiserstraße

unterwegs war, zunächst auf sich, und dann auf die beiden Tatverdächtigen

aufmerksam. Während der unmittelbar im Anschluss durchgeführten

Personenkontrolle fiel einem der beiden die zuvor gestohlene Handtasche aus der

Jacke. Diese konnte der Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Die beiden 38

und 39 Jahre alten Beschuldigten wurden zwecks Prüfung der richterlichen

Vorführung in das zentrale Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums verbracht.

Im zweiten Fall erlangten die beiden Tatverdächtigen die Geldbörse des Opfers

mittels einem von Taschen- und Trickdieben gerne angewandten Trick.

Die beiden 19 und 25-jährigen Männer betraten ebenfalls ein Restaurant in der

Kaiserstraße und nahmen an einem Tisch hinter dem Opfer Platz. Der Täter, der

mit dem Rücken zum 19-jährigen Opfer saß, hängte die Jacke über seine

Stuhllehne, um sie kurze Zeit später wieder anzuziehen. Dabei griff er durch

seinen Jackenärmel in die Jackentasche der Geschädigten und entwendete die

Geldbörse daraus. Im Anschluss verließen er und sein Mittäter das Restaurant.

Auch in diesem Fall machte ein aufmerksamer Zeuge, der die beiden noch bis in

die Münchener Straße verfolgte, und dabei beobachtete, wie das Geld aus der

entwendeten Geldbörse unter den beiden Tätern aufgeteilt wurde, eine Streife auf

sich und die beiden aufmerksam. Es folgte die Festnahme. Im Rahmen der

Durchsuchung im Polizeigewahrsam konnten knapp 500 Euro Bargeld aufgefunden

werden. Die beiden Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen entlassen; der Geschädigten konnten sowohl die Geldbörse, als auch das

daraus entwendete Bargeld wieder ausgehändigt werden.

Frankfurt – Höchst: Festnahme nach Diebstahl aus PKW

Frankfurt (ots) – (th) Am Samstagnachmittag (19. November 2022) kam es zu einem

Diebstahl aus einem PKW im Bereich der Konrad-Glatt-Straße. Der Tathergang wurde

durch einen Zeugen beobachtet; der Tatverdächtige festgenommen.

Gegen 13.30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der Tatverdächtige die Scheibe an

einem geparkten Auto einschlug und einen Koffer daraus entwendete. Im Anschluss

verschwand der Täter kurzzeitig in einem nahe gelegenen Gebüsch bevor er wieder

am Fahrzeug erschien und den Koffer durch die zerschlagene Scheibe

zurückstellte. Der Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Durch eine

unverzüglich zum Tatort entsandte Streife konnte der Täter nach kurzer

Verfolgung festgenommen werden. Bei ihm konnten das Tatwerkzeug – eine

Metallrolle -, zwei mittgeführte Taschenmesser sowie das Stehlgut aufgefunden

werden. Es handelte sich dabei um ein Fernglas, eine Lautsprecherbox sowie über

200 Euro Bargeld. Der 39-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde

in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

Frankfurt – Innenstadt: Handtaschenraub

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Samstag (19. November 2022) auf Sonntag

(20.November 2022) kam es in der Bockenheimer Anlage gegen 03.00 Uhr zu einem

Handtaschenraub. Die Opfer wurden dabei leicht verletzt. Die Täter sind

flüchtig.

Die beiden 26 und 27 Jahre alten Geschädigten waren zu Fuß auf dem Weg vom

Opernplatz in den Reuterweg unterwegs. Im Bereich der Bockenheimer Anlage wurden

sie durch zwei unbekannte Täter mittels Pfefferspray attackiert; einer

Geschädigten wurde dabei die Handtasche entwendet. Im Anschluss flüchteten die

Täter unerkannt. Die beiden Opfer erlitten Augenreizungen und mussten durch

einen Rettungswagen medizinisch behandelt werden. Die Fahndungsmaßnahmen im

Nahbereich verliefen ergebnislos.

Frankfurt – Eckenheim: Gefährliche Körperverletzung mit Elektroschocker

Frankfurt (ots) – (th) Am Freitagnachmittag (18. November 2022) kam es vor einem

Imbiss in der Ronneburgstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern

und einer sechsköpfigen Personengruppe. Einer der Brüder wurde dabei leicht

verletzt. Zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden.

Gegen 13.00 Uhr kam es zu einem Aufeinandertreffen der beiden Brüder mit der

ihnen flüchtig bekannten Personengruppe. Aufgrund vorangegangener Streitigkeiten

kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Verlauf ein 15-jähriger

Jugendlicher aus der Gruppe einen Elektroschocker gegen einen der Brüder

einsetzte. Ein anderer 15-Jähriger schlug zudem mit einem Stuhl auf den

Geschädigten ein. Das Opfer trug leichte Verletzungen davon, die durch einen

Rettungswagen im Nachgang versorgt wurden.

Der Geschädigte sowie sein Bruder suchten nach dem Vorfall zunächst die Mutter

auf. Statt die Polizei zu rufen wollte die Mutter die Angelegenheit persönlich

klären. Sie ging mit ihren Söhnen in die Elisabeth-Schwarzhaupt-Anlage wo die

drei erneut auf die Personengruppe trafen. Diese war mittlerweile jedoch auf 12

Personen angewachsen. Der 15-jährige Täter aus der vorangegangen

Auseinandersetzung in der Ronneburgstraße holte erneut seinen Elektroschocker

hervor und bedrohte die Mutter. Mehrere Personen aus der Gruppe drohten zudem

mit Schlagstöcken und Messern. Diese kamen jedoch nicht zum Einsatz; die

Personengruppe flüchtete. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen durch die nun doch

informierte Polizei konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Sie wurden

nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben.