Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Alsfeld

Am Samstagnachmittag (19.11.2022) kam es gegen 15.30 Uhr in Alsfeld-Altenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Eine 27-jährige Fahrzeugführerin aus Lauterbach befuhr mit ihrem Pkw VW Golf die Schloßbergstraße in Fahrtrichtung Alsfeld. Ein 24-jähriger Fahrradfahrer aus Alsfeld befuhr die Schloßbergstraße in gleicher Richtung. Er nutzte hierbei zunächst Gehweg. Ohne auf die zur selben Zeit in gleicher Richtung auf der Fahrbahn fahrenden Pkw-Fahrerin zu achten, fuhr der Fahrradfahrer plötzlich – ohne erkennbare Zeichen – von dem Gehweg auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrrad mit der vorderen rechten Pkw-Seite der Fahrzeugführerin. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme der Verdacht ergab, dass der Fahrradfahrer zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von verkehrsbeeinflussenden Substanzen stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 550 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Hilders – Zeugenaufruf

Hofbieber – In der Zeit zwischen Freitag (18.11.2022) 18:00 Uhr und Samstag (19.11.2022) 10:00 Uhr ereignete sich in Hofbieber, auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Morleser Straße, eine Verkehrsunfallflucht.

Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin oder ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr, vermutlich beim Ausparken, gegen das Heck eines auf dem Parkplatz geparkten weißen VW-Busses aus Nürnberg und verursachte daran Sachschaden. Die verantwortliche Fahrzeugführerin oder der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren oder seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zu dem Schaden verursachenden Fahrzeug liegen bislang ebenfalls nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Hilders unter Telefon 06681/9612-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Fulda

Am Freitag (18.11.2022) ereignete sich um 17.50 Uhr ein Verkehrsunfall in Künzell/ Wissels, Dipperzer Straße.

Nach derzeitigem Stand fuhr eine 38-jährige Fahrzeugführerin mit einem VW Caddy hinter einem Daimler Viano, der von einem 62-jährigen aus der Gemeinde Petersberg geführt wurde. Beide befuhren die Dipperzer Straße in Fahrtrichtung Dipperz.

Nachdem der Daimler-Fahrer in der Dipperzer Straße seine Geschwindigkeit verringerte, setzte die Fahrerin des VW Caddy zum Überholen an. Aufgrund dessen, dass der Daimler-Fahrer nach links in ein Grundstück einfahren wollte, kam es während des Überholvorganges zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Daimler-Fahrer kam hierbei nach links von der Fahrbahn ab und fuhr zudem gegen einen Baum. Ob ein Fahrtrichtungsanzeiger getätigt wurde oder nicht konnte nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Es wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

kehrsunfall

Bebra. Am 18.11.2022, 13.46 Uhr befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Bebra die Abfahrt von der Bundesstraße 27, Bebra-Mitte, um nach links auf die Bundesstraße 83 in Richtung Rotenburg a. d. Fulda abzubiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer aus Großenlüder, der auf der Bundesstraße 83 von Rotenburg a. d. Fulda in Richtung Bebra fuhr. Durch den Aufprall waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Gesamtschaden circa 7000,- Euro.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Haimbach

Am Freitag, dem 18.11. gegen 17.45 Uhr befuhr eine 36-jährige Fuldaerin die Merkurstraße in Haimbach. Hierbei übersah diese einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Dodge und fuhr auf diesen auf. An dem Hyundai entstand ein Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Der Gesamtschaden kann auf über 10000 Euro beziffert werden.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind in Fulda – Haimbach

Am Freitag, dem 18.11. gegen 13.30 Uhr waren zwei Schüler auf dem Heimweg von der Schule. Diese versuchten gemeinsam die Haimbacher Straße zu überqueren. Zunächst betraten diese die linke Fahrspur und überquerten zwischen langsam fahrenden Fahrzeugen die Fahrbahn. Allerdings übersahen diese dann einen Ford der die rechte Fahrspur in Richtung Haimbach befuhr. Der 8-jährige Fuldaer wurde von dem Fahrzeug erfasst, auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Dieser wurde zu weiteren Behandlung ins Klinikum nach Fulda verbracht. Glücklicherweise wurde sein Freund bei dem Unfall nicht verletzt. An dem Ford entand kein nennenswerter Sachschaden.

Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn in Petersberg

Am Freitag, dem 18.11. gegen 19.20 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fuldaer die Dr.-Dietz-Straße in Petersberg und wollte mit seinem Mercedes auf die Petersberger Straße abbiegen. Hierbei kam dieser auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und beschädigte zunächst ein Verkehrsschild. Anschließend kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, beschädigte ein Geländer und kam auf dem Grundstück einer Firma zum Stehen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindesten 5300 Euro geschätzt.